안젤라 간드라 브라질 상파울루시 국제관계국장이 세계스마트시티기구 총회에서 기술이 사람을 연결하는 수단이 되어야 하며, 치안 혁신과 민관협력을 통한 도시 개선 사례를 공유했습니다. 또한 서울과 자매결연 50주년을 앞둔 현 시점에서 문화 교류와 도시 외교 확대 방안을 모색하고 있어 주목받고 있습니다.

브라질 상파울루의 안젤라 간드라 국제관계국장은 26일 현지에서 열린 제7차 세계스마트시티기구 총회에서 디지털 기술과 도시 혁신의 방향성에 대해 깊은 통찰력을 제시했습니다. 간드라 국장은 기술을 단순한 도구가 아니라 사람과 사람을 연결하고 개개인이 주체적으로 성장할 수 있도록 돕는 수단으로 봐야 한다고 강조했습니다.

그는 기술이 사람을 대체하거나 현실에서 고립시키는 것이 아니라, 타인과 관계를 맺게 하는 연결고리가 되어야 한다고 역설했습니다. 특히 공동선을 실현하고 시민 한 사람 한 사람을 돌보는 것이 핵심이라며, 각 도시의 경험과 파트너십이 시민의 삶에 직접적으로 닿고 전 세계와 공유될 수 있도록 해야 한다고 제안했습니다. 상파울루의 치안 혁신 사례를 소개하며 간드라 국장은 스마트 도시 인프라가 범죄 예방과 신속한 대응에 얼마나 중요한지 설명했습니다. 스마트 카메라와 연계된 대응 정책은 강도나 절도 등의 범죄를 추적하고 폭력 사태 없이 범인을 검거하는 데 기여했습니다.

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공무원 대신 시민 섬기는 행정 디지털화

과거에는 도심 방문만으로도 공포를 느꼈던 시절과 달리, 현재는 밤에도 시민들이 카페를 이용하며 도시 공간에서 편안함을 느끼고 있습니다. 행정 디지털화와 관련해서는 공무원을 줄이기 위한 것이 아니라 반복적인 업무를 줄여 시민을 더 잘 섬기기 위한 것이라고 밝혔습니다. 교육 현장에서도 기술이 인간의 사고력을 약화시키지 않도록 균형을 잡아야 하며, 유해 콘텐츠 노출 위험에 경계해야 한다고 지적했습니다. 또한 민관협력과 도시외교 측면에서 민간이 주도할 수 있는 영역을 막지 말고 뒷받침해야 한다고 주장했습니다.

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기후변화 등 공통 과제에 대해서는 이클레이나 C40 등 다른 도시 네트워크와 우열을 가리지 않고 배우고 듣는 태도로 협력해야 한다고 제언했습니다. 내년부터 서울과 상파울루가 자매결연 50주년을 맞이함에 따라 한-브라질 교류 확대 방안도 모색 중입니다. 간드라 국장은 K-팝과 K-드라마, 한식 등 한국 문화에 대한 상파울루 주민들의 뜨거운 관심을 바탕으로 문화·예술 프로그램, 영화 교류, 포용 기술 협력을 넓혀나갈 계획입니다. 2018년 방한 당시 교육 투자와 가족 유대, 회복력에서 배울 점이 많다고 평가하며 서울을 다시 방문해 교류를 이어가고 싶다는 바람을 전했습니다.