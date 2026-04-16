상장사 자회사 중복상장, 원칙 금지·예외 허용…주주 보호 방안 마련 시 제도 개선

금융위원회와 한국거래소가 상장 모회사의 자회사 별도 상장을 원칙적으로 금지하고 예외적으로만 허용하는 중복상장 제도 개선 방안을 발표했습니다. 자회사 중복 상장을 추진하려면 모회사 주주의 동의가 필수적이며, 영업·경영 독립성 및 투자자 보호라는 세 가지 기준을 모두 충족해야 합니다. 특히 투자자 보호를 강화하기 위해 현금배당, 자회사 주식 현물배당 등 주주 보호 방안 마련 시 세제 혜택도 검토될 예정입니다.

금융위원회 와 한국거래소 는 모회사와 자회사의 중복상장 제도 개선 방안을 공개했습니다. 이 개선안의 핵심은 상장 모회사의 자회사 별도 상장을 원칙적으로 금지하되, 예외적인 경우에만 허용한다는 것입니다. 자회사 중복 상장을 추진하려면 모회사 주주의 동의를 반드시 얻어야 합니다. 다만, 어떤 경우에 예외를 허용할지에 대한 구체적인 기준은 명시되지 않아 혼란이 예상됩니다.

거래소는 질적 심사 기준에 ‘중복상장 특례’를 마련하여 심사 대상과 기준을 규정할 예정입니다. 재무제표상 모회사에 연결되는 모든 기업이 심사 대상이 되며, 심사 기준은 영업 독립성, 경영 독립성, 투자자 보호 세 가지로 나뉩니다. 이 중 하나라도 충족하지 못하면 상장이 불허됩니다. 특히 투자자 보호가 강조되어, 모회사 일반 주주 보호를 위한 소통 및 보호 방안 이행 여부와 주주 동의 여부를 심사합니다. 주주 동의 확인 방식이나 필요한 동의율에 대한 구체적인 기준은 아직 공개되지 않았습니다.

특정 전략 산업에 대한 예외 허용 가능성도 제기되었으나, 거래소는 획일적인 기준을 마련하지 않겠다는 입장입니다. 한국거래소 임흥택 상무는 기업별 상장 필요성과 환경, 주주 관계, 성장 전략 등을 고려하여 기업 스스로 주주를 설득해야 하며, 그 부분이 심사 기준이 될 것이라고 설명했습니다. 금융위원회 고영호 과장 또한 기업 상황은 다르지만 주주 보호의 정당성은 같으며, 특정 기준만 충족하면 상장이 가능한 방식은 바람직하지 않다고 덧붙였습니다.

중복상장이 모회사 일반 주주에게 미치는 영향, 즉 예상되는 기업 가치 할인이나 지분 희석 등을 평가하고 주주 보호 방안을 마련하여 공시하도록 의무화합니다. 주주 보호 방안으로는 현금 배당, 자회사 주식 현물 배당, 자사주 매입 및 소각 등이 제시되었으며, 이를 활성화하기 위해 관련 세제 혜택 마련도 검토될 예정입니다. 자회사 주식을 모회사 주주에게 현물 배분하는 거래에 대한 배당 소득세 면제 등 세법 개정 필요성도 제기되었습니다.

벤처투자 및 투자은행 업계는 규제 도입 취지에는 공감하지만, 혁신 기업의 사업 재편과 생산적 금융 회수를 제약하지 않도록 세부 설계가 필요하다는 의견입니다. 한국투자증권 방한철 본부장은 지주회사 전환 기업의 혼란을 언급하며, 시장 및 기업 규모별 유예 기간 도입을 통해 기업 경쟁력 훼손을 막아야 한다고 주장했습니다. 한국벤처캐피탈협회 안상준 부회장은 벤처 회수 수단 중 IPO 비중이 높은 상황에서 중복상장 규제가 생태계 선순환을 저해하고 투자 기피를 유발할 수 있다고 우려했습니다.

일반 주주의 다수결에 대한 과도한 의존을 경계하는 목소리도 나왔습니다. 경북대학교 이상훈 교수는 일반 주주의 전문성 한계를 지적하며, 독립 이사회나 자문기관 심사를 요구해야 한다고 제안했습니다. 반면 한국상장사협의회 김춘 본부장은 주주 가치라는 주관적 개념에 근거한 사후적 책임 추궁이 방어적 경영과 혁신 동력 저하를 야기할 수 있다고 반론했습니다. 정부와 거래소는 이번 세미나를 포함한 의견 수렴 결과를 바탕으로 이달 중 규정을 예고하고, 6월 안에 상장 규정을 개정할 계획입니다.





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