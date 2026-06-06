상위 0.1% 영재 판별 검사의 진실, KAIST가 밝히는 진짜 영재의 기준

지능검사로 영재를 판별할 수 있을까요? KAIST 영재교육센터장이 지적하는 오해와 진짜 영재성의 기준, 그리고 효과적인 영재 교육 방법을 살펴봅니다.

영재를 판별하는 지능검사 가 최근 인기를 끌고 있습니다. 특히 상위 0.1% 영재 판별이라는 표현이 사용되며 많은 부모들이 아이를 검사에 보내고 있습니다. 그러나 전문가들은 지능검사 만으로는 영재성을 판단할 수 없다고 지적합니다.

한국과학기술원(KAIST) 영재교육센터 이성혜 센터장은 웩슬러 지능검사가 지능을 측정할 뿐 영재성 판별 도구가 아니라고 설명합니다. 현재 영재 판별 기준은 지능보다 창의력, 과제집착력, 열정 등 다양하며, 어떻게 잠재력을 개발할지가 더 중요하다고 강조합니다. KAIST는 아이디어, 몰입, 창의적 문제해결 능력을 보고 영재를 선발합니다. 영재성 조기 발견은 어려우며 유아 대상 공인 영재교육 프로그램도 없습니다.

부모들은 자녀가 특정 분야에 깊은 관심을 보이고 몰입하는지 관찰해야 합니다. 성공한 영재를 키운 부모들은 아이의 흥미를 존중하고 지원하는 공통점이 있습니다. 단순히 높은 IQ나 좋은 성적보다는 지속적인 열정과 창의적 사고가 진정한 영재의 특징입니다. 자녀의 잠재력을 발견하고 키우기 위해서는 학업 성적보다 과정에 주목하고, 다양한 경험을提供하며, 실패를 두려워하지 않는 환경을 조성하는 것이 중요합니다





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