상속분쟁 63% 증가… 로펌, 노인 재산보호 '삼중 방어' 시장 러시

초고령사회 진입으로 치매 등 판단력 저하가 우려되는 노인들이 로펌을 찾아 신탁·유언·후견인 지정 등 삼중 방어 체계로 재산을 보호하는 사례가 늘고 있다. 상속분쟁이 5년새 63% 급증한 가운데 대형 로펌들이 노후케어본부를 신설하고 맞춤형 서비스에 나서며 시니어 케어 시장 경쟁이 치열해지고 있다.

상속분쟁 건수가 최근 5년 사이 63% 급증한 가운데 대형 로펌들이 노인 케어 시장으로 진출하고 있다. 고령화 사회 진입으로 치매 등 판단력 저하가 우려되는 노인들이 자신의 재산을 보호하기 위해 로펌을 찾아 신탁, 유언, 후견인 지정 등 다층적 방어 체계를 구축하는 사례가 늘고 있다.

예를 들어 1인 가구인 72세 A씨는 생전에 가족에게 재산을 물려주기 싫어 치매 발생 시 재산이 탈취될까봐 걱정했으나, 로펌의 도움으로 조카를 임의후견인으로 지정하고 금융재산에 유언대용신탁을 설정하는 등 삼중 방어 설계를 마련했다. A씨는 사망 후 재산을 기부하고 기부단체가 돌봄 기능을 제공받는 구조로 노후 안전망을 만들었다. 대한민국이 초고령사회에 진입하면서 로펌의 역할이 법률 자문을 넘어 시니어 노후 돌봄 영역으로 확대되고 있다.

법무법인 화우는 '노후케어본부'를 신설해 시니어 생애주기별 맞춤형 서비스를 제공하며, 로펌이 직접 수탁자가 되진 못하지만 금융기관과 연계하고 법률 구조 설계를 총괄하는 컨트롤타워 역할을 하고 있다. 과거에는 중장년층이 은퇴 후 자산 관리를 위해 금융사에 의뢰했지만 최근 시니어들은 치매 발생 시 자산 보호에 더 큰 관심을 보이며, 상속분쟁 증가로 법적 전문성을 갖춘 로펌의 수요가 커지고 있다. 대법원 사법연감에 따르면 상속재산 분쟁 처분 건수는 2019년 1887건에서 2024년 3075건으로 63% 늘었다.

화우 노후케어본부는 신탁·유언·임의후견을 결합한 삼중 방어 설계를 강조하며, 배정식·박현정 수석전문위원과 양소라·윤미림 변호사 등으로 구성된 전문가 팀이 시스템적으로 노후를 관리할 수 있도록 돕는다. 양소라 변호사는 신탁을 뼈대로 하고 유언으로 보완하며 후견인 지정 등으로 추가 보호 체계를 구축할 수 있다고 설명했다. 가구 형태별 맞춤형 전략도 제시된다. 1인 가구는 임의후견인에 보수를 지급하고 사후 기부를 통해 돌봄을 받는 구조를, 자녀가 있는 가구는 무리한 사전 증여 대신 신탁을 활용해 자녀가 부모를 케어하도록 유도한 뒤 상속하는 유연한 옵션을 제공한다.

세 자매를 둔 63세 B씨의 경우 장녀가 재산을 악용하자 신탁 계약 해지에 모든 자녀의 동의를 요구하는 안전장치를 마련해 분쟁을 예방했다. 이에 법무법인 김앤장은 가사상속·기업승계센터로 확대 개편했고, 법무법인 율촌도 개인자산관리센터에 경영권분쟁·기업승계 자문센터를 추가하는 등 법조계 전반에서 시니어 자산가 대상 서비스 확대 경쟁이 가속화되고 있다





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상속분쟁 노후케어 신탁 유언대용신탁 임의후견인

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