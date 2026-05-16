상반기 지나기 전에 수주 목표 절반 달성에 성공한 K조선 3사 등자

많은 수주사가 올해 초부터 수주 실적을 차곡차곡 쌓으며, 연간 수주 목표 달성을 향해 순항하고 있으며, 중동 긴장으로 인한 글로벌 에너지 운송 불확실성으로 LNG 해상 물동량과 장거리 운송 수요가 확대되고 있다는 분석도 있습니다.

이재명 대통령이 13일 HD현대중공업 울산 조선소에서 LNG 화물창 구조물 단면에 대한 설명을 듣고 있습니다. 뉴스1 국내 조선업계가 올해 초부터 수주 실적을 차곡차곡 쌓으며 연간 수주 목표 달성을 향해 순항하고 있습니다.

지난해 주로 하반기에 발주가 몰렸던 것과 달리 올해는 미국-이란 전쟁 등의 영향으로 연초부터 에너지 운반선 발주가 이어지고 있다는 분석도 나온다. 16일 조선업계에 따르면 HD한국조선해양과 삼성중공업은 지난 14일 각각 액화천연가스(LNG)운반선 2척씩을 수주했다고 공시했습니다. HD한국조선해양은 오세아니아 소재 선사에 HD현대중공업에서 건조한 LNG운반선 2척을 2029년 3월까지 인도합니다. 계약 금액은 7439억원입니다. 삼성중공업은 LNG운반선 2척을 7505억원에 수주하며 2029년 6월까지 인도하기로 했습니다.

앞서 지난 4일에는 한화오션이 초대형 암모니아운반선(VLAC) 3척을 5074억원에 수주했다고 밝혔습니다. 한화오션이 건조한 액화천연가스(LNG) 운반선 모습입니다. 올해까지 K조선 3사의 올해 수주액은 약 191억 달러(약 28조원)를 넘겼습니다. HD한국조선해양은 올해 총 98척, 118억2000만 달러를 수주하며 연간 목표 233억1000만 달러의 50.7%를 잠정 달성했습니다. 상반기가 지나기 전에 연간 목표 절반을 채운 것입니다





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