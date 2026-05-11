상록수의 역설: 포용금융의 그늘에 가려진 장기 채무자들의 절규와 금융사의 배당 잔치

카드대란 이후 20년 넘게 신용불량자로 살아온 이들이 정부의 새도약기금 혜택에서 제외된 이유를 분석하고, 민간 배드뱅크 상록수를 통해 배당 수익을 챙기는 제도권 금융사들의 이면을 고발합니다.

대구광역시 달서구의 어느 낡은 여관방, 겨우 4평 남짓한 좁은 공간에는 세월의 풍파를 그대로 맞은 흔적들이 가득합니다. 벽면을 검게 뒤덮은 곰팡이와 구석에 놓인 오래된 브라운관 TV는 이곳에 거주하는 A씨의 고단한 삶을 대변합니다.

A씨는 20여 년 전 대한민국을 휩쓸었던 카드대란의 소용돌이 속에서 1,030만 원이라는 빚을 졌고, 그날 이후 그의 삶은 신용불량자라는 무거운 족쇄에 묶였습니다. 당시 정부와 카드사들이 사태를 수습하며 설립한 민간 배드뱅크, 상록수제일차유동화전문유한회사(이하 상록수)로 채권이 넘어가면서 그의 고통은 더욱 심화되었습니다. 일용직 노동자로 생계를 이어가며 불규칙한 수입에 의존했던 A씨에게 연 20%에 달하는 고금리는 가혹한 형벌과 같았습니다. 결국 1,000만 원 남짓했던 원금은 어느새 4,400만 원으로 불어났고, 다른 채무까지 합치면 갚아야 할 돈이 1억 원에 육박하는 상황에 이르렀습니다.

A씨는 포기하지 않았습니다. 야학을 다니며 배움의 끈을 놓지 않았고 2011년 검정고시에 합격하며 재기의 발판을 마련하려 애썼습니다. 일부 채권자들은 그의 사정을 고려해 빚을 탕감해주거나 캠코로 채권을 넘겨 채무 조정을 도왔고, A씨는 감액된 원금을 성실히 갚아나갔습니다. 하지만 상록수만은 달랐습니다.

그는 수없이 구제 요청을 보냈지만 돌아온 것은 냉담한 거절뿐이었습니다. 서울의 한 고시원에서 하루 벌어 하루 먹고사는 B씨의 상황 역시 다르지 않습니다. 과거 청계천 인근에서 골동품 사업을 하며 운영자금을 충당하기 위해 카드 돌려막기를 했던 그는 2,300만 원의 빚을 지게 되었습니다. 이 채권 역시 상록수로 넘어갔고, 20년의 시간이 흐르는 동안 이자가 붙어 빚은 1억 원을 넘어섰습니다.

기초생활수급자가 된 B씨는 지난해 정부가 추진한 새도약기금을 통해 빚을 탕감받고 작은 봉제 공장을 운영하며 자립하겠다는 꿈을 꾸었습니다. 그러나 상록수가 보유한 채권은 새도약기금의 대상이 아니라는 청천벽력 같은 소식을 접하고 그는 다시 깊은 절망에 빠졌습니다. 원금 5,000만 원 이하, 7년 이상 연체라는 새도약기금의 조건에 완벽히 부합함에도 불구하고, 그들이 구제받지 못하는 이유는 단 하나, 금융사들이 상록수라는 특수목적법인의 뒤에 숨어 있기 때문입니다. 상록수의 운영 구조는 매우 폐쇄적입니다.

정관에 명시된 사원총회의 결의 방식은 총 사원의 만장일치 동의를 필요로 합니다. 즉, 9곳의 주주 중 단 한 곳이라도 반대하면 채권을 새도약기금으로 이관할 수 없는 구조입니다. 이는 과거 박근혜 정부의 국민행복기금 당시에도 동일하게 작용하여 많은 채무자가 구제 대상에서 제외되는 결과를 초래했습니다. 더욱 충격적인 사실은 상록수의 주주 구성입니다.

신한카드 30%, 하나은행 10%, IBK기업은행 10%, 우리카드 10%, 국민은행 5.3%, 국민카드 4.7% 등 우리가 흔히 아는 제도권 대형 금융사들이 지분의 대부분을 차지하고 있습니다. 이들은 대외적으로는 포용금융과 상생 경영을 외치며 사회적 책임을 강조하지만, 뒤로는 상록수를 통해 23년 전의 연체 채권을 쥐고 최근 5년간 약 420억 원이라는 막대한 배당금을 챙겼습니다. 겉으로는 서민의 재기를 돕는 척하면서 실제로는 부실채권 처리 회사를 통해 이익을 극대화하는 이중적인 행태를 보이고 있는 것입니다. 법조계와 부실채권 업계의 시각은 더욱 냉혹합니다.

상록수를 상대로 다수의 소송을 진행한 법률 전문가들은 상록수가 순수하게 영리를 추구하는 사기업이며, 추심 강도가 웬만한 대부업체보다 훨씬 높다고 지적합니다. 채무자가 사실상 사망에 이르거나 재산이 전혀 없다는 것이 증명되기 전까지는 좀처럼 조정을 해주지 않는 무자비한 운영 방식을 고수하고 있다는 것입니다. 또한, 금융지식이 부족한 채무자들이 소액이라도 빚을 갚으려 노력하는 과정에서 오히려 채권의 소멸시효가 연장되어 20년 넘게 빚의 굴레에서 벗어나지 못하는 비극적인 사례가 빈번하게 발생하고 있습니다.

전문가들은 연체 20년이 넘은 채권은 이미 경제적 가치를 상실한 것이나 다름없으며, 이제는 상각을 통해 채무자들에게 새로운 삶의 기회를 주어야 한다고 입을 모읍니다. 정부와 한국자산관리공사가 새도약기금을 통해 이러한 사각지대를 해소하려 노력하고 있지만, 민간 기업인 상록수의 참여는 기본적으로 자율 협약에 기반하고 있어 강제할 수단이 마땅치 않습니다. 일부 금융사들은 내부 검토 중이라며 시간을 끌고 있고, 일부는 구체적인 정보가 부족하다는 핑계로 의사결정을 미루고 있습니다.

하지만 포용금융이라는 가치가 진정으로 실현되기 위해서는 금융사들이 상록수라는 가림막 뒤에서 누리는 부당한 이익을 내려놓아야 합니다. 20년 전의 실수로 인해 인생의 절반을 신용불량자로 살아온 이들에게 필요한 것은 형식적인 검토가 아니라, 실질적인 채무 탕감과 사회 복귀를 위한 진정성 있는 결단입니다. 국가의 경제적 재기 지원 정책이 거대 금융사의 배당 수익 논리에 밀려 작동하지 않는다면, 그것은 더 이상 포용금융이라 불릴 수 없을 것입니다





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