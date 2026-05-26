상간녀와 혼외자와의 '두 집 살림'이 위자료 청구 소송의 대상으로

남편이 사망한 뒤 일본에서 실제 가정 생활을 유지하던 상간녀와 혼외자에 대한 위자료 청구 가능성 및 최근 판례·금액 추세를 해석

김지윤 기자가 쓴 이 보도는 남편이 사망한 뒤 일본에 사는 다른 여성과 사실상 '두 집 살림'을 했다는 사실을 알게 된 A씨의 사례를 중심으로 돕니다. A씨는 40년 차 혼인생활을 하며 무역법인 중역인 남편과 평안한 가정을 꾸려왔습니다.

남편은 일본 출장을 자주 다녔고, 가족과 지인은 이를 단순한 비즈니스 여행으로만 인식했습니다. 그러나 2023년 남편이 심장마비로 예상치 못한 사망을 맞이한 뒤 유품을 짜는 과정에서 일본 휴대전화의 사진과 은행 송금 내역을 열람하게 되면서 남편은 일본에 다른 가정을 꾸렸다는 사실이 드러났습니다. 남편은 2010년부터 거래처 관계자를 통해 알게 된 한국인 여성과 관계를 유지했고, 그 여성은 남편이 이미 결혼해 있다는 사실을 알면서도 두 자녀를 낳고 그들을 현지 국제학교에 보내는 등 생활을 했다고 전해졌습니다.

A씨와 자녀들은 남편 사망 이후에도 상간녀에게 손해배상을 청구할 수 있는지, 그리고 법적인 절차가 어떻게 진행되는지에 대해 법률 자문을 구했습니다. YTN 라디오 '조인섭 변호사의 상담소'에서 이 사건이 소개되면서 많은 청취자들이 공감과 궁금증을 표했습니다. 이번 기사에서는 법무법인 신세계로 PM의 홍수현 변호지사가 제시한 법적 해석과 위자료 청구 가능성, 그리고 실제로 집계되는 금액과 그 추세에 대해 자세히 다룹니다. 첫째, 혼인 관계에 있는 사람이 부정 행위를 하여 정신적 고통을 하거나 가정 생활을 심각하게 해치는 경우, 이혼 소송이 아니라도 손해배상 책임이 인정된다는 점을 강조했습니다.

홍 변호사는 남편이 사망했더라도, 상간녀가 배우자의 결혼 사실을 알고 그 관계를 지속했다면 위자료를 청구할 수 있다고 말했습니다. 이를 뒷받침하는 판례는 다수 없지만, 최근 낮은 가정에 대한 인식이 변화하면서 법원이 부정행위에 대한 책임을 인정하고 있는 추세가 있음을 지적했습니다. 둘째, 실제 위자료 청구 금액이 전년 대비 크게 상승하고 있다는 점을 분석했습니다. 과거에는 대체로 3000만원에서 5000만원 사이로 청구하였으나, 최근에는 피해자에 따라 수십억 원에 달하는 판결도 나오고 있다고 전했습니다.

형 평범한 생활비 보상을 포함한 감정적 피해를 합산하면, 상간녀와 혼외자에게 들어간 생활비가 위자료 산정에 중요한 요소가 될 수 있다고 설명했습니다. 셋째, 자녀가 직접 상간녀에게 위자료를 청구하는 경우가 드물다는 점에 대해 입장을 밝혔습니다. 선할인과 같은 국책 보조금이 자녀 양육에 직접 연결되는 경우 아니면 특수한 이유가 없으면 자녀의 손해배상 청구가 인정되기 어렵다는 평은 변호사들이 지적합니다. 마지막으로, 상간녀와 혼외자에게 썼던 생활비 등의 금액을 실제로 돌려받는 절차가 쉽지 않다는 것을 알리며, 법률 전문가와 충분한 상담이 필요하다는 것을 강조했습니다.

이 보도는 A씨와 비슷한 상황에 놓인 다른 가정들에게 하나의 안내서가 될 수 있을 것으로 기대됩니다. 특히, 일본에서의 생활비와 한국에서의 자산 관리, 그리고 상간녀와 혼외자에 대한 재산 분쟁을 어떻게 진행해야 하는지에 대한 실제 사례를 제공함으로써, 가정 재산 분할과 상간녀 손해배상 청구 가능성에 대한 통찰을 제공합니다. 요약하자면, 상간녀와 혼외자에게 사실상 '두 집 살림'을 하는 당사자에게는 결혼 당사자와 상반된 생활이 공존하면서 가정과 재산을 관리해야 하는 복합적인 도전이 존재합니다.

법무법인 신세계로를 포함한 여러 법률 사무소가 이번 사건을 통해 위자료 청구 가능성과 현재의 판례 동향을 정리하고 있으며, 이를 바탕으로 실제 소송 전에 충분한 법적 자문을 구해야 할 필요성을 강조했습니다. 많은 독자들이 이 기사를 읽으며 자신의 상황과 유사한 문제에 대해 심층적인 법률 리뷰를 요청할 것으로 예상됩니다. 최종적으로는 결혼 중인 사람이 부정 행위로 인한 정신적 고통과 재산 파괴를 입었을 때, 법원은 이를 상실에 대한 보상으로 판단할 준비가 되어 있다는 점을 명확히 하고자 합니다.





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상간녀 혼외자 위자료 법률 해석 부정행위

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