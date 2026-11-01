삼현우, 2026 KBO 플레이오프 6대1 역전승으로 한국시리즈 진출

삼성이 2026 KBO 플레이오프 5차전 KIA를 6대1로 꺾고 한국시리즈 진출을 확정했습니다. 후라도의 호투와 강민호의 활약이 결정적이었습니다.

삼성이 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전에서 KIA 타이거즈 를 6대1로 꺾고 한국시리즈 진출을 확정지었다. 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 이 경기는 삼성이 시리즈 전적 3승2패로 승리를 거두며 최종 우승권 행을 확정하는 날이 되었다.

후라도의 호투와 타선의 폭발적 공격

삼성은 선발 투수 아리엘 후라도의 돋보이는 활약으로 경기 내내 주도权的을 유지했다. 후라도는 7이닝 동안 5안타와 1실점(비자책점)이라는 준수한 성적을 기록하며 팀의 승리를 견인했다. 그는 이 기간 3개의 삼진을 기록하며 KIA 타선을 완벽하게 저지했다.

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공격 측면에서는 강민호가 1사 후 좌전안타로 경기에 불을 붙였다. 이어 이재현이 좌중간으로 우거진 2루타를 터뜨려 2루와 3루를 장악하는 기폭제를 제공했다.

이후 김지찬이 2타점 우전 적시타를 치며 점수를 내었다. 이 공격으로 삼성은 3대0으로 앞서나갔으며, 이는 경기의 흐름을 완전히 삼성쪽으로 돌리는 결정적인 시발점이 되었다.

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KIA 타선의 반격과 방어막 붕괴

KIA도 무너지지 않았다. 3회초 하주석이 실책으로 출루한 데 이어 박재현이 우월 3루타를 날려 홈을 밟았다. 이로 인해 KIA는 1점을 만회하며 스코어보드 상으로는 3대1로 간격을 좁혔다.

하지만 삼성의 선발 후라도는 흔들리지 않았다. 특히 6회초 2사 1, 2루의 위기 상황에서도 한준수를 삼진 아웃 처리하며 팀의 리드를 지켜냈다. 후라도의 안정적인 마무리가 승리의 확신을 더했다.

반면 KIA는 선발 올러가 초반부터 부진했다. 올러는 2이닝 동안 6안타를 내주고 4실점하며 패전 투수가 되었다. 이후 양현종이 구원 등판하여 역투했으나, 이미 큰 점수 차를 만드는데 한계가 있었다.

연속 플레이오프 패배와 가을야구의 열기

이로써 KIA는 1987년과 1989년을 제외하고 1990년, 1992년, 2002년, 2003년에 이어 올해까지 5연속 플레이오프에서 탈락하는 불명예를 안게 되었다. 이는 최근 몇 년간 KIA가 포스트시즌에서 겪는 연속적인 실패의 연속이다.

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삼성은 최근 3년 연속 플레이오프에 진출했다. 2024년에는 LG 트윈스를 3승1패로 꺾었으나, 지난해 한화 이글스에게 2승3패로 패했다. 올해는 플레이오프에서 승리를 거두며 한국시리즈라는 더 큰 무대로 향하게 되었다.

이번 경기를 포함한 이번 포스트시즌은 높은 관중 동원력을 기록했다. 2023년 한국시리즈 1차전부터 시작하여 현재까지 46경기 연속 매진 행진을 이어가고 있다. 이는 KBO 리그와 가을야구에 대한 팬들의 뜨거운 관심을 보여주는 지표이다.