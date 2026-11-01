삼신 PO 5차전 승리, 2026 KBO 한국시리즈 진출

삼성이 1일 KIA를 꺾고 3차전 우승으로 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈에 진출했다. 후라도의 호투와 공격력 결집이 승리를 이끌었다.

2026년 11월 1일, 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 5차전에서 삼성 라이온즈 가 KIA 타이거즈 를 6대 1로 꺾었다. 삼성은 이 승리를 통해 시리즈 전적 3승 2패를 기록하며 한국시리즈 진출이라는 대기록을 달성했다. 이는 삼성이 최근 3년 연속 플레이오프 에 진출하는 행진을 이어가면서도, 첫 한국시리즈 본선 티켓을 거머쥔 의미 있는 순간이다.

후라도의 호투와 공격력

삼성 선발투수 아리엘 후라도의 압도적인 투구가 승리의 중심에 있었다. 후라도는 7이닝 동안 단 5안타만 허용하며 KIA 타선을 단단히 묶었다. 3개의 삼진을 빼앗아내며 안정된 제구를 펼친 그는 1실점(비자책점)으로 호투하며 2차전에 이어 연속 승리투수 타이틀을 획득했다. 그의 호투는 삼성의 공격진이 안정적으로 주점을 올릴 수 있는 토대를 마련하는 데 결정적인 역할을 했다.

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공격 측면에서는 장단 11안타를 몰아치며 KIA 선발 투수진을 분쇄했다. 1회말 2사 1, 2루 기회에서 노장 최형우가 중전 적시타를 터뜨리며 1대 0으로 앞서나갔다. 이어 1사 이후 강민호가 좌전 안타로 포문을 열었고, 이재현이 좌중간 2루타를 날려 2, 3루를 만든 뒤 김지찬이 2타점 우전 적시타를 기록하며 3대 0으로 점수차를 벌렸다.

6회말 귀중한 추가 점수

6회말 2사 2루 상황, 삼성은 결정적인 한 방을 때렸다. 김지찬이 친 타구가 KIA 좌익수 해럴드 카스트로의 판단 실수로 3루타가 되면서 귀중한 추가점을 뽑았다. 이에 이어 후속타자 박승규가 안타를 치며 김지찬이 홈으로 들어오면서 팀은 4대 0으로 리드를 굳혔다. 이 순간은 경기의 흐름을 완전히 삼성 쪽으로 기울게 만든 전환점이 되었다.

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반면 KIA는 3회부터 구원 등판한 양현종이 5회까지 무실점으로 막아내며 추격의 기회를 잡았으나, 6회말 어설픈 수비 실책으로 2실점하며 역전에는 실패했다. 양현종의 분투에도 불구하고 팀 타선이 삼성 선발의 벽을 넘지 못하며 승부는 이미 결정난 상태였다.

연속 매진 행진과 한국시리즈

이번 승리로 삼성은 2024년 LG 트윈스 3승 1패 우승에 이어, 지난해 한화 이글스 2승 3패 탈락의 아픔을 씻고 정상의 자리에 올랐다. 특히 이번 경기장이었던 대구 삼성라이온즈파크는 가을야구의 인기지를 증명하듯 가득 찼다. 2023년 한국시리즈 1차전부터 이어져 온 46경기 연속 매진 행진이 이번 플레이오프 최종전에서도 그대로 지속되었다.

삼성 라이온즈는 이제 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈의 무대를 향해 한걸음 더 다가섰다. 팬들과 구단 모두 한국시리즈 우승이라는 최종 목표를 향해 긴장감을 놓치지 않을 전망이다. 이후 펼쳐질 한국시리즈에서 삼성이 어떻게 무대를 장악할지, 그리고 KIA는 어떻게 반전의 날개를 펼칠지 관심이 집중되고 있다.