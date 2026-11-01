삼성SDS·LG CNS, 12조원 로봇SW 시장 선점을 위한 플랫폼 경쟁

삼성SDS와 LG CNS가 로봇 통합운영 플랫폼을 앞세워 2035년 12조원 규모에 달할 것으로 전망되는 로봇SW 시장 선점 경쟁에 본격 나섰다.

삼성SDS 와 LG CNS 가 제조 현장에서 쌓은 IT 역량을 바탕으로 공장 로봇의 학습부터 작업 지휘까지 수행하는 플랫폼 시장 공략에 나섰다. 두 주요 기업은 서로 다른 제조사의 로봇을 기존 생산설비와 연결하고 단일 체계에서 협업하도록 하는 소프트웨어를 새로운 경쟁 무대로 설정했다.

로봇 플랫폼 시장 급성장 전망

글로벌 시장조사 업체 넥스트MSC에 따르면 세계 다중 로봇 오케스트레이션 소프트웨어 시장 규모는 올해 18억달러에서 2035년께 92억달러로 성장할 전망이다. 이 기간 연평균 성장률(CAGR)은 19.8%로 추산되며, 향후 12조원 규모의 로봇SW 시장이 형성될 것으로 보인다. 이러한 성장세 속에서 산업용 로봇뿐만 아니라 대형 크레인이나 원료 이송 설비 등에도 AI를 접목해 지능화하는 흐름이 빠르게 확산되고 있다.

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삼성SDS, 로봇 오케스트레이션 플랫폼 출시

삼성SDS는 현재 삼성 계열사 현장에서 10여 개 로봇 실증 사업을 진행하고 있으며, 이를 실제 사업으로 연결하기 위해 박차를 가하고 있다. 이준희 대표는 최근 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 실증 결과를 바탕으로 적용 대상과 계열사를 늘리고 실제 생산라인에 로봇을 투입하는 파일럿 단계로 점차 발전시켜 나갈 것이라고 밝혔다. 회사는 지난 9월 리얼 서밋 2026에서 내년 로봇 오케스트레이션 플랫폼 출시를 공식 발표했다.

이 플랫폼은 로봇의 학습부터 운영까지 아우르며 생산설비와 다양한 로봇을 연결하는 역할을 한다. 오케스트라 지휘자가 여러 악기의 연주를 조율하듯 공장 내 로봇과 설비가 함께 작업하도록 관리하는 기능이 핵심이다. 삼성SDS는 기존 제조실행시스템(MES)과 자동화 시스템 구축 경험을 바탕으로 생산 공정과 설비 작동 방식을 이해하는 강점을 로봇 운영 영역으로 확장한다는 전략이다.

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또한 월든로보틱스나 로보포스 등 로봇 전문기업과의 협력도 확대하며 부품을 다루거나 소모품을 교체하는 수작업부터 조선 및 플랜트 현장의 비정형 작업까지 로봇 전환 가능성을 검증하고 있다. 현장별로 적합한 로봇 기술을 확보하고 이를 제조 시스템과 연결하는 방식의 접근이 돋보인다.

LG CNS, 피지컬웍스로 사업화 속도 높여

LG CNS는 지난 5월 공개한 로봇 전환 플랫폼 피지컬웍스를 앞세워 사업화에 속도를 내고 있다. 로봇 학습과 검증을 지원하는 포지와 여러 제조사의 로봇을 통합 운영하는 바톤으로 구성된 이 플랫폼은 물류와 제조 현장의 개념검증 PoC를 실제 사업 수주로 연결하는 데 주력하고 있다. 이준호 스마트물류시티사업부장은 PoC를 통해 본사업 수주를 확대하고 있으며 피지컬웍스 역시 PoC를 통해 사업화를 진행 중이라고 설명했다.

LG전자 로봇 데이터 팩토리에는 피지컬웍스를 도입해 로봇 학습에 필요한 시스템을 제공하고 있다. 그룹 제조 계열사와는 피지컬 AI를 활용한 미래형 자율공장 프로젝트도 추진 중이다. LG CNS는 피지컬웍스를 그룹 내 로봇 학습 및 운영 표준 플랫폼으로 확산하고, 국내 공장에 이어 해외 현장으로 적용 범위를 넓힐 계획이다.

포스코DX도 피지컬 AI 사업 확대 중

포스코DX도 제철소와 그룹사 공장을 중심으로 피지컬 AI 사업을 확대하고 있다. 제철소 현장에는 대형 크레인부터 원료 이송 설비, 선박 원료 하역기 등에 AI를 적용하여 설비의 지능화를 추진하고 있다. 제조사가 다른 로봇을 하나의 플랫폼에서 통합 관리하는 기술 개발도 병행하며 경쟁력을 강화하고 있다.

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IT 서비스 기업들이 로봇 플랫폼에 주목하는 이유는 기존 제조 IT 사업과의 연관성이 크기 때문이다. 공장의 생산, 물류, 설비 시스템에 로봇을 연결하면 시스템 구축을 넘어 로봇 학습, 관제, 운영으로 사업 범위를 넓힐 수 있다. 현장에 투입되는 로봇 종류와 수가 늘어날수록 작업을 배분하고 협업을 조율하는 플랫폼의 역할은 더욱 중요해진다.

삼성SDS가 내년 플랫폼 출시를 예고하면서 국내 로봇 운영 소프트웨어 경쟁은 한층 치열해질 전망이다. 실증 단계에서 확인한 기술을 실제 생산라인에 안착시키고, 다양한 로봇의 협업을 생산성 향상으로 연결하는 역량이 향후 사업 확대의 관건이 될 것으로 업계는 보고 있다.