삼성SDI, 에너지저장장치 판매 확대에 힘입어 1분기 적자폭 대폭 축소

전기차 수요 둔화에도 불구하고 에너지저장장치(ESS) 판매 증가와 사업 다각화로 1분기 실적 개선. 하반기 흑자 전환 목표.

삼성SDI 가 전기차 시장의 일시적인 수요 둔화, 이른바 캐즘(Chasm) 현상 속에서도 에너지저장장치 ( ESS ) 판매의 괄목할 만한 성장과 사업 포트폴리오 다각화, 그리고 핵심 기술력 강화를 통해 1분기 실적 악화를 최소화하고 흑자 전환의 발판을 마련했습니다.

회사는 단순히 위기를 극복하는 것을 넘어 미래 성장 동력을 확보하고 지속 가능한 수익 구조를 구축하는 데 집중하고 있습니다. 특히, 전력용 저장장치 시장에서의 두각을 나타내며 전사적인 실적 방어에 크게 기여했습니다. 삼성SDI는 올해 1분기 연결 재무제표 기준으로 매출 3조 5764억원, 영업손실 1556억원을 기록했습니다. 이는 전년 동기 대비 매출은 12.6% 증가한 수치이며, 영업손실은 무려 64.2%나 감소한 결과입니다.

더욱 긍정적인 부분은 당기순이익이 561억원 흑자로 전환되었다는 점입니다. 이러한 실적 개선은 배터리 사업과 전자재료 사업의 균형 잡힌 성장에 기인합니다. 배터리 사업은 매출 3조 3544억원, 영업손실 1766억원을 기록했고, 전자재료 사업은 매출 2220억원, 영업이익 210억원을 달성했습니다. 특히, 인공지능(AI) 데이터센터의 급증하는 수요에 발맞춰 무정전 전원장치(UPS)와 배터리백업유닛(BBU) 등 전력용 저장장치 판매가 크게 증가하며 실적 개선을 견인했습니다.

또한, 미국 내 에너지저장장치 물량 확대에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 수혜 증가와 고부가 원통형 배터리의 판매 호조도 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 삼성SDI는 단순히 현재의 성과에 안주하지 않고 미래를 위한 투자를 지속하며 경쟁력을 강화하고 있습니다. 삼성SDI는 전기차 캐즘을 극복하고 미래 성장 동력을 확보하기 위해 프리미엄 고객사 확보와 포트폴리오 다변화에 주력하고 있습니다. 메르세데스-벤츠와의 차세대 전기차 배터리 다년 공급 계약 체결은 BMW, 아우디에 이어 독일 3대 프리미엄 완성차 브랜드를 모두 고객사로 확보했다는 의미를 지닙니다.

이는 삼성SDI의 기술력과 품질을 인정받은 결과이며, 향후 전기차 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 기대됩니다. 또한, 내연기관 차량에서 하이브리드 전기차(HEV)로의 전환기 수요를 공략하기 위해 탭리스 원통형 배터리 프로젝트를 신규 수주하며 시장 변화에 발 빠르게 대응하고 있습니다. 미국의 금지외국기관(PFE) 규제 리스크에 대응하기 위해 리튬인산철(LFP) 배터리의 현지 소재 공급망을 선제적으로 구축하는 등 리스크 관리에도 만전을 기하고 있습니다. 삼성SDI는 올해 2분기 이후 시장의 수요 회복세가 이어질 것으로 예상하며, 점진적인 실적 개선을 기대하고 있습니다.

유럽 주요국의 전기차 보조금 확대와 내연기관 차량의 총소유비용(TCO) 상승 등 긍정적인 시장 환경 변화가 전기차용 배터리 수요 회복에 기여할 것으로 전망됩니다. 회사는 예정된 신규 프로젝트 양산을 차질 없이 추진하며 수익성 회복에 주력할 계획입니다. 오재균 삼성SDI 경영지원담당 부사장은 “작년 3분기를 저점으로 실적 추세 전환이 이뤄졌다고 본다”며 “2분기에도 적자 규모가 더 축소될 전망”이라고 밝혔습니다.

또한, “미국 에너지저장장치 생산 확대, 전기차 볼륨 모델 진입, 원형 탭리스 공급 확대, 전자재료 고객 다변화 등 성과가 점차 실적으로 나타나고 있어 하반기엔 분기 흑자전환 목표가 현실화할 것으로 기대한다”고 덧붙였습니다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

삼성SDI 에너지저장장치 ESS 전기차 배터리 실적 흑자전환 메르세데스-벤츠 LFP

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

삼성 '임원 주6일 근무' 全계열사 확대SDI·전기·SDS·디스플레이 등토·일요일 중 하루는 출근해야조직 긴장감 높이기 포석

Read more »

LG엔솔, 美 엑셀시오와 2조원 규모 ‘ESS 프로젝트’ 계약 체결7.5GWh 규모 ESS 공급 75만 가구 하루 전력량 고용량 LFP 롱셀 제품 2026년부터 공급 예정 올해 ESS 수주 성과만 3건 북미 시장 선점 가속

Read more »

김우진 이렘 대표 “LNG 선박부터 의료·항공우주 특수소재까지 확장”고객사 통해 美 규격 등 LNG 스텐레스강관 발주 ESS·슈퍼데크 앞세워 우크라 재건·해외 수출 본격화

Read more »

삼성 SDI “배터리는 ESS·로봇·UAM 성장동력…AI 시대 글로벌 혁신 주도”삼성SDI가 배터리 산업의 새로운 성장 동력으로 에너지저장장치(ESS), 로봇, 도심항공교통(UAM) 등을 지목하고 선제 대응을 위한 혁신 기술 로드맵을 제시했다. 주용락 삼성SDI 연구소장(부사장)은 11일 서울 코엑스에서 개막한 ‘인터배터리 2026’ 부대 행사 ‘더 배터리 컨퍼런스(The Battery Conference)’에서 기조연설을 통해 “배터

Read more »

ESS, 이차전지 부진 만회할 구원투수로… 삼성 SDI, LG엔솔, SK온 ESS 사업 강화전기차 수요 둔화로 이차전지 사업 부진을 겪는 국내 배터리 업계가 ESS(에너지저장장치)를 새로운 성장 동력으로 삼고 있다. 삼성SDI는 ESS용 배터리 사업 투자를 위해 삼성디스플레이 지분 매각을 결정했으며, LG에너지솔루션과 SK온 역시 ESS 사업 확장에 적극적으로 나서고 있다. 미국과 유럽의 중국산 배터리 배제 움직임은 국내 기업들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

Read more »

‘인터배터리 2026 성료’에 탄력받았나…K배터리, 잇단 수주 소식삼성SDI가 미국에서 조 단위 에너지저장장치(ESS)용 배터리 수주 계약을 잇달아 따내며 글로벌 ESS 사업 확장에 박차를 가하고 있다. ...

Read more »