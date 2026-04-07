삼성중공업 FLNG 플랜트 지원…1500억 弗 조선펀드 투입, LNG 안정 확보 · K-인프라 수출 모델 구축 기대

정부가 삼성중공업의 미국 루이지애나 FLNG 플랜트 사업에 1조 5000억원 이상 금융 지원을 검토하며 한미 협력 강화, LNG 수입처 다변화, 수출 증대를 꾀한다. '한미 조선업 협력 펀드'를 활용한 금융 지원, 통합형 인프라 수출 모델 구축, 에너지 안보 강화 효과를 기대하지만, 지분 투자 불리함, 미국 해운사 부재, 사업 리스크 등 과제도 안고 있다.

정부가 삼성중공업 의 미국 루이지애나 부유식 액화천연가스 ( FLNG ) 플랜트 사업에 1조 5000억원 이상의 금융 지원을 검토하면서, 한미 협력 강화, 액화천연가스 (LNG) 수입처 다변화, 수출 증대라는 세 마리 토끼를 잡으려는 전략을 구사하고 있다. 이는 미국에 대한 대규모 투자 약속 이행과 에너지 안보 강화, 그리고 국내 조선 산업의 새로운 성장 동력 확보를 위한 포석으로 풀이된다. 산업통상부는 이 사업을 '한미 조선업 협력 펀드' 프로젝트에 포함하여 금융 지원을 제공하는 방안을 검토 중이며, 특히 미국 정부의 대미 투자 속도에 대한 우려를 해소하고 조속한 사업 추진을 독려하기 위해 적극적인 자세를 보이고 있다. 2월에 범정부 이행위원회를 꾸려 선제적으로 프로젝트를 검토하는 등, 정부는 법적 근거 마련 전에 사업을 추진하기 위한 노력을 기울이고 있다.

\이번 FLNG 프로젝트는 단순히 EPC(설계·조달·시공) 수주를 넘어 지분 투자, 금융 조달, EPC, 운영 등 모든 단계를 아우르는 '통합형 인프라스트럭처 수출 모델' 구축의 기회가 될 수 있다는 점에서 큰 의미를 가진다. 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)와 녹색펀드 등 정부 및 관련 기관의 참여는 이러한 모델 구축에 힘을 실어줄 것으로 예상된다. 특히 중동 사태와 같은 국제 정세 불안정 속에서 LNG 수입처 다변화는 에너지 안보를 강화하는 중요한 과제이며, 루이지애나 FLNG 프로젝트를 통해 안정적인 LNG 확보를 기대할 수 있다는 점이 긍정적이다. 단국대 조홍종 교수는 이러한 프로젝트의 지속적인 추진을 통해 에너지 수급 안정과 함께 국내 기업의 경쟁력 강화에도 기여할 수 있다고 강조했다. 또한 FLNG 선박의 경우 단순 운반뿐만 아니라 시추 기능까지 갖춰 부가가치가 높다는 점도 긍정적인 요소로 작용한다.\하지만 사업 추진 과정에서 몇 가지 난관이 예상된다. 우선, 지분 투자 시 사업 구조 자체가 미국 디벨로퍼에게 유리하게 설계될 가능성이 있다는 점이다. 낮은 가치로 투자한 디벨로퍼가 높은 수익을 가져가고, 한국은 상대적으로 높은 가격으로 평가받아 투자하는 구조는 수익 배분 측면에서 불리하게 작용할 수 있다. 또한, 선박 인도 금융의 차주 역할을 할 미국 해운사의 부재는 프로젝트 검토의 걸림돌이 될 수 있다. 미국 해운사 부족으로 인해 거래 상대를 특정하기 어렵고, 이는 금융 조달의 어려움으로 이어질 수 있다. 중동 전쟁의 여파로 미국의 대미 투자 프로젝트 진행이 늦어질 수 있다는 우려도 제기되고 있으며, 사업 자체의 리스크 요인에 대한 면밀한 검토 역시 필요하다. 따라서 정부와 기업은 루이지애나 FLNG 사업의 피드 가스 발생 여부, 매장량 등 사업성 관련 요소들을 신중하게 검토하고, 금융 지원 조건, 수익 배분 구조 등을 면밀히 분석하여 사업의 성공적인 추진을 위한 전략을 수립해야 할 것이다





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