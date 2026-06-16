삼성준법감시위원회 이찬희 위원장, 지역 투자 정치적 논리 흔들림 없이 지켜볼 것

삼성준법감시위원회 이찬희 위원장이 삼성전자의 수도권 외 지역 반도체 공장 투자 검토와 관련해 정치적 논리에 휘둘리지 않도록 지켜보겠다고 밝혔다. 또한 성과급 결정과 레인보우로보틱스 인수 의혹에 대한 입장을 내놓으며 준법위의 역할을 강조했다.

삼성 준법감시위원회 이찬희 위원장은 16일 서울 서초구 삼성생명빌딩에서 열린 제4차 정기준법회의에 앞서 기자들과 만나 삼성전자 의 수도권 외 지역,包括 호남 지역의 반도체 공장 투자 검토가 '정치적 논리'에 휘둘리지 않도록 지켜보겠다고 밝혔다.

그는 지역 투자 관련해서는 기업의 지속가능성과 국가 경제에 미치는 영향 등을 고려하지 않고 정치 논리에 흔들리는 일이 없도록 면밀히 지켜볼 것이라고 강조했다. 준법위가 삼성전자의 지역 투자를 검토할지에 대해서는 실제 투자로 이어질 경우 준법위가 논의할 사안이 될 것으로 예상된다고 답변했다. 또한 삼성전자 노사가 '영업이익의 N%'를 성과급으로 지급하기로 한 결정에 대해서는 불법 여부에 주의를 기울였으나 특별한 문제를 발견하지 못했다고 전했다. 그는 법원의 최종 판결이 나기 전까지 사실의 법적 평가에 대해 상대방의 주장을 부정하거나 맹목적으로 따르는 것 모두 위험하다고 지적했다.

향후 삼성전자의 노사관계 방향에 대해서는 내년부터 진행될 2027년 단체교섭에서 교섭 과정에 대한 공공의 관심이 더욱 크게 부각될 것으로 예상된다며 이에 대한 주의가 필요하다고 말했다. 한편 레인보우로보틱스 인수 과정에서 제기된 '전 Olsen' 의혹과 관련해서는 아직 준법위 차원의 조사가 진행되지는 않았으나, 추후 문제가 된다면 준법위의 관할 범위에 속할 경우 철저히 조사할 것이라고 밝혔다. 최근 수원 삼성전자 본사는 레인보우로보틱스 임직원들이 비공개 정보를 이용해 30억∼40억 원의 불법 이득을 챙겼다는 의혹과 관련해 서울남부지검에 압수수색을 당했다





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