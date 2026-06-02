삼성전자-SK하이닉스, AI 반도체 HBM 냉각 기술 경쟁 본격화

삼성전자와 SK하이닉스가 차세대 HBM 시장을 선점하기 위해 열관리 기술 경쟁에 나섰다. 삼성전자는 HBM5에 '히트 패스 블록'을, SK하이닉스는 'iHBM'에 일체형 냉각 요소를 적용해 발열 문제를 해결할 방침이다. AI 반도체 고성능화로 HBM 적층 수가 늘어나며 열 관리가 핵심 과제로 떠올랐다.

삼성전자 와 SK하이닉스 가 차세대 고대역폭메모리( HBM ) 경쟁에서 냉각 기술을 중심으로 격돌하고 있다. 두 기업은 AI 반도체 고성능화에 따라 HBM 의 적층이 고층화되면서 발생하는 발열 문제를 해결하기 위해 각자 혁신적인 열관리 기술을 개발하고 있다.

삼성전자는 컴퓨텍스 2026에서 8세대 HBM인 HBM5의 모형을 공개하며 히트 패스 블록(HPB)이라는 핵심 냉각 기술을 선보였다. HPB는 HBM 내부의 열을 별도의 경로로 빼내어 발열을 효과적으로 제어하는 방식으로, HBM5부터 본격 적용될 예정이다. SK하이닉스 역시 iHBM 솔루션에 일체형 냉각 요소(ICE)를 도입해 열이 집중되는 부분을 직접 식히는 기술로 대응하고 있다. 이는 기존 구조보다 열 저항을 30% 이상 낮출 수 있다고 회사 측은 설명했다.

AI 반도체 경쟁이 시스템 전체의 효율과 안정성을 요구하는 방향으로 진화하면서, 단순한 물량 공급을 넘어 패키징과 열관리 기술이 새로운 승부처로 부상한 것이다. 양사는 이러한 기술 리더십을 바탕으로 AI 가속기 시장에서의 우위를 확보하기 위해 박차를 가하고 있다





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