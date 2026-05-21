삼성전자가 바닥까지 밀려가면 얼마나 오른다면?

부동산 가격이 올랐거나 일부 주가에서 4배 이상 장외 거래 피해가 발생하면서 많은 개인들이 신용융자 자금을 빌려 삼성전자만 4조 원을 투자하기 때문.

주원>아무래도 코스피에서 하이닉스하고 삼성전자 시가총액 비중이 40% 엄청 높습니다. 그러니까 두 종목만 오르고 나머지 몇백 개 종목이 다 빠지더라도 코스피가 올라갈 수가 있거든요. 이것도 말씀드렸던 전체 숫자에 가려진 나머지의 상대적 박탈감입니다.

그렇지만 삼성전자는 노사 타결로 주가가 올랐다고 많이들 보는데. 그런데 외국인들은 팔았거든요. 그게 이상합니다. 그런 부분을 생각할 때 삼성전자와 하이닉스 간에도 주가 차별화가 일어나지 않을까 생각합니다.

왜냐하면 전날 뉴욕시장 보면 마이크론도 소폭 오르고 엔비디아도 오르고 있었지만 지금 올라가는 반도체 슈퍼사이클의 핵심은 AI입니다. AI의 시장에 가까운 건 하이닉스고 왜냐하면 HBM이라는 AI 반도체에 들어가는 특정 메모리 반도체입니다. 삼성전자는 관련해서 파급되는 메모리 반도체도 있습니다. 그래서 주가 차별화도 발생하면서 우리가 반도체 대 비반도체 부문에 대한 양극화를 얘기했는데 반도체 산업 내에서도 또 양극화가 나올 것 같다는 생각이 듭니다.

앵커>여러모로 지금 양극화를 이야기하고 있는데요. 반도체에 대해서는 목표주가도 계속 높아지는 추세고요. 그런데 조금 전에 언급을 했듯이 외국인 투자자들은 계속 팔고 있고 개인투자자들은 계속 사고 있습니다. 지표를 보니까 5월 20일까지 개인투자자들이 삼성전자를 11조 원 순매수하는 동안에 외국인들은 14조 원을 팔았거든요.

이런 상황들, 어떻게 봐야 합니까? 주원: 글로벌 금융위기 그때도 그랬고 코로나 위기 때도 그랬지만 그때도 외국인들도 많이 팔았지만 개인들이 야수의 심장이라고 그러죠. 떨어지는 가격에 사서 나중에 승리한 사람은 개인이었거든요. 우리나라 증시가 과거에는 진짜 10년 전, 20년 전에는 외국인이 주도했다고 하지만 지금은 외국인이 방향을 정확히 예측하고 거기서 항상 외국인이 승리하는 건 아닌 것 같고 다만 외국인들의 입장에서는 우리가 멀리 떨어진 해외 시장이잖아요, 한국이.

외국 사람들 입장에서는. 그러니까 9부 능선, 10부 능선에서 팔 가능성은 회의적이라는 거죠. 자기들이 잘 알아야 되는데. 그래서 한 8부 능선쯤에서 팔자.

그래서 한국 증시를 8부 능선쯤으로 보고 있고 자기들은 파고 그러면 나머지 한 8부 능선이면 20% 정도 더 올라갈 수 있잖아요. 그거는 한국 국민들한테 넘기자, 이런 의미로. 앵커: 삼성전자 주가만 해도 4배 넘게 올랐으니까요. 그런데 저는 어제 지수를 보니까 무서울 정도였는데 개인투자자분들은 겁도 없나 봐요.

신용융자 잔고, 그러니까 빚 내서 투자하는 금액이 삼성전자만 4조 원을 돌파했다고 합니다. 이런 것들이 지금 빚투로 이어지고 있는 것 같은데 이런 것들은 위험하지 않을까요? 주원: 위험합니다. 위험한데 그 위험한 것의 전제가 뭐냐 하면 주가가 고꾸라지면, 주가가 계속 올라가려는 힘이 너무 강하다 보니까 증권사에서 신용융자자금을 빌리는 기간이 90일, 한 번 연장하면 120일.

증권사마다 다르긴 한데. 그 정도 안에 승부를 내자. 그때까지는 주가가 올라갈 거라는 개인투자자들의 믿음인데. 그건 아무도 모릅니다. 그리고 신용융자는 대출비용이 금리가 굉장히 높습니다.





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