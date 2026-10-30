삼성전, AI 호황에 안주 금지 "기술·품질 경쟁력 강화"

삼성전은 3분기 사상 최대 실적을 기록했지만, AI 반도체 호황에 안주하지 않고 지속 가능한 성장 기반을 다지기 위해 기술·품질 경쟁력 강화와 고객 신뢰 확보를 강조했다.

삼성전자 는 3분기 실적이 사상 최대에 이르렀음에도 불구하고, 인공지능(AI) 반도체 호황에만 안주하기보다는 기술·품질 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장 기반을 다져야 한다는 경각심을 전했다. 30일 전영현 부회장(디바이스솔루션부문장)과 노태문 사장(디바이스경험·완제품부문장)은 창립 57주년을 앞두고 각각 기념사를 통해 삼성전자 의 미래 비전과 전략을 제시했다. 4월 6일 광주 김대중 컨벤션센터에서 진행된 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서는 첨단 메모리 생산 FAB, AI·디지털·에너지(AIDC) 투자 계획이 발표되었다. 3분기 영업이익은 107조4405억원으로 당시 세계 최초로 100조원(USD 약 7,300억 원)를 넘어섰으며, DS 부문은 106조5000억원의 이익을 기록했으나 DX 부문은 8000억원의 손실을 기록했다.

완제품 부문은 부품 가격 상승과 원가 부담 속에 수익성 개선 과제를 안고 있다. 전 부회장은 '시장의 흐름이 언제까지 지속될지 누구도 장담할 수 없다"며 현재 AI 반도체 호황은 단기적인 이익이 아니라 기술 경쟁력과 제조 효율성, 품질 확보, 수율 향상과 같은 '반도체업의 기본'이 지속적으로 개선되어야 성공할 수 있다고 강조했다. 그는 '호황을 이유로 고객에게 무리한 요구를 하거나 우월적 지위를 내세우는 일은 결코 없어야 한다'며 '고객의 신뢰는 어떠한 환경에서도 지켜야 할 지속 가능한 경쟁력의 기반'이라고 고수했다.

Also read '청년AI성장권' 다시 띄운 서울시…야간경제·주거안정도 '박차'

디바이스 부문 경쟁력 강화

노 사장은 '제품의 완성도와 품질, 운영 효율성 등 디바이스 부문의 근원적 경쟁력을 높여 시장 리더십을 강화해야 한다'고 말했다. 그는 'AI 경험을 차별화'하고 '선제적 공급망 관리'를 통해 원가 경쟁력을 확보해야 하며, 인텔리전트 아이웨어·AI 컴패니언 디바이스·홈 엔터테인먼트 AI TV·홈 컴패니언 가전 등 신규 제품 개발을 통해 미래 성장동력을 확보하고자 한다. 로봇·공조·의료기술·전장 분야에서는 핵심 기술 확보와 개발·제조 인프라 구축, 혁신 기술 투자를 통해 성장 기반을 마련할 계획을 밝혔다. 삼성전자는 올해 별도의 창립기념식을 열지 않고 대표이사 기념사로 대체했다.

Advertisement

향후 창립기념식은 60주년, 70주년 등 10년 단위별로 개최될 예정이며, 이번 기념사는 반도체 부문의 경영 현황과 비전, 완제품 부문이 향후 어떻게 혁신을 추진할 것인지 구체적인 노선을 제시했다. 이러한 메시지는 글로벌 경쟁이 심화되는 기술 산업 환경 속에서 삼성이 어떻게 지속 가능한 성장을 모색할 것인지에 대한 로드맵을 마련했다. 이상으로 삼성전자는 AI 반도체 호황에 안주하지 않고 기술·품질, 고객 신뢰, 공급망, 인재 확보 등 종합적인 경쟁력 강화를 통해 향후 성장 동력을 확보하려는 의지를 재확인했다.