KB증권은 젠슨 황 전 엔비디아 CEO 퇴진을 AI 생태계 다변화 신호로 해석하며, 탈엔비디아 시대에 HBM 시장 점유율 상승이 예상되는 삼성전자에 대해 긍정적 전망을 내놓았습니다.

KB증권 의 김동원 애널리스트는 16일자로 발표한 연구 보고서를 통해 엔비디아 의 젠슨 황 최고경영자 퇴진을 단순한 경영 위기가 아닌, 인공지능 산업 생태계가 확장되고 성장 주체가 다변화되는 중요한 전환점으로 평가했습니다. 이에 따라 탈 엔비디아 시대를 맞이하여 맞춤형 AI 반도체 수요가 급증할 것으로 예상되며, 삼성전자 최대 수혜주로 지목되었습니다.

AI 생태계 다변화와 탈 엔비디아 시대 도래

김동원 애널리스트는 젠슨 황 전 대표의 퇴진이 단기적으로는 엔비디아의 경영 불확실성을 확대하는 요인이 될 수 있다고 분석했지만, 중장기적으로는 AI 산업의 일극체제가 끝나는 분기점이 될 것이라고 내다봤습니다. 이로 인해 기존에는 엔비디아에 집중되었던 AI 패권 경쟁이 본격적으로 활발해질 것으로 전망하며, 경쟁사들의 시장 진입과 고객사들의 공급망 다변화가 가속화될 것이라고 설명했습니다.

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구글과 아마존웹서비스, AMD 등 주요 관련 업체들은 자체 개발한 AI 가속기의 개발과 상용화를 서두르고 있는 상황입니다. 이러한 흐름은 AI 반도체의 수요 기반이 엔비디아 GPU에만 의존하던 구조에서 벗어나, 구글 TPU와 AWS 트레이니엄 같은 맞춤형 반도체 및 AMD GPU 등으로 다각화되는 구조적 변화를 의미합니다.

삼성전자 HBM 수요 다변화와 시장 확장 효과

AI 반도체 시장의 이러한 구조적 확대는 고대역폭메모리인 HBM의 성장 엔진도 엔비디아 GPU 출하에만 의존하던 시점에서 벗어나, GPU와 맞춤형 반도체가 동반 성장하는 국면을 맞이하게 합니다. 이는 메모리 시장 전체의 구조적 확대를 이끌며, 삼성전자와 같은 메모리 기업들에게 매우 유리한 환경을 조성할 것으로 예상됩니다.

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KB증권은 향후 수요처의 다변화가 삼성전자와 같은 기업의 메모리 고객 기반을 확장시키고, 칩당 HBM 탑재량을 증가시키는 결과로 이어질 것이라고 분석했습니다. 맞춤형 반도체 시장이 확장됨에 따라 고객별 맞춤형 HBM뿐만 아니라 서버 D램과 고용량 메모리의 수요가 함께 늘어날 것이라는 전망도 제시되었습니다.

삼성전자 HBM 출하량 구조와 전망 데이터

특히 삼성전자의 HBM 고객군 다변화는 경쟁사 대비 강력한 우위를 점할 수 있는 핵심 요인으로 작용할 것입니다. KB증권은 2027년 기준 삼성전자 HBM 출하량에서 엔비디아의 비중이 35%에 그치는 반면, 구글, 아마존, AMD 등 비엔비디아 고객사 비중이 65%에 달할 것으로 예상했습니다.

글로벌 HBM 수요 비중 역시 같은 해 엔비디아가 38%, 구글이 37%, AMD가 13%, 기타가 12%로 분포될 것으로 추정됩니다. 엔비디아 외의 AI 반도체 기업들이 HBM 시장에서 차지하는 비중이 커짐에 따라, 다양한 고객사를 폭넓게 확보한 삼성전자에 유리한 시장 환경이 조성될 수 있다는 것이 KB증권의 주요 논지입니다.

주요 고객사 경쟁력 회복과 점유율 상승 전망

김동원 애널리스트는 삼성전자 HBM의 최대 고객인 구글과 AMD가 AI 가속기 시장에서 점유율을 빠르게 넓히고 있다고 강조하며, 이는 삼성전자의 HBM 경쟁력 회복과 점유율 상승에 직접적으로 우호적으로 작용할 것이라고 내다봤습니다. 이러한 시장 흐름은 메모리 기업들이 특정 고객사에 대한 의존도를 낮추고 안정적으로 공급망을 구축할 수 있는 계기가 될 것입니다.

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보고서는 '왕은 떠나도 AI라는 제국의 영토는 더 넓어질 것'이라는 표현으로 탈엔비디아 시대의 잠재력을 강조했습니다. 최종적으로 가장 폭넓은 비엔비디아 기반 AI 반도체 고객사를 확보하고 있는 삼성전자야말로 이번 산업 구조 변화의 최대 수혜주로 평가받게 될 것이라는 결론을 내렸습니다.