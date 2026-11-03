삼성전자 테일러 2공장, 2030년 HBM 베이스다이 양산 착공

삼성전자의 미국 테일러 파운드리 2공장이本月 착공을 앞두고 있다. 2030년 양산 예정인 이 공장은 AMD와 엔비디아에 공급할 차세대 HBM용 베이스다이를 생산하며 미국 빅테크 수주 경쟁에서 강점을 확보할 전망이다.

삼성전자 가 미국 텍사스주 테일러에 설립 예정인 파운드리 의 2공장 건설을本月 본격적으로 시작한다. 이 공장은 차세대 고대역폭메모리(HBM)의 핵심 부품인 베이스다이를 첨단 2나노 공정 으로 생산할 계획이다. 이는 단순한 시설 확장을 넘어, 미국의 주요 기술 기업들로부터 대규모 수주를 확보한 전략적 투자로 평가된다.

삼성전자, 테일러 2공장 이달 착공 추진

삼성전자는 이달 초 테일러 2공장의 본 착공에 들어갈 예정이다. 지난 7월 밝힌 연내 착공 계획을 이달로 구체화했으며, 이미 터 다지기 등 기초 공사를 진행 중이다. 해당 공장은 기존 1공장보다 약 1.5배 큰 270만제곱피트, 약 25만㎡의 규모로 계획되어 있다. 2029년 2월부터 장비 설비를 반입하여 2030년 본격 양산에 들어가는 일정을 유지하고 있다.

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AMD와 엔비디아, 수주 선점 전략

이 공장의 생산물량 전량은 AMD와 엔비디아에 공급할 HBM용 베이스다이를 생산하는 데 할당되었다. 현재 확보된 물량 중 대부분은 AMD에 공급될 베이스다이라는 점이 확인되었다. 반도체 위탁생산(파운드리) 업계에서는 고객사의 발주 물량이 실제 투자 실행을 결정하는 핵심 변수로 작용한다. 삼성전자가 계획을 구체화한 배경에는 이两家의 대규모 수주 확보가 뒷받침되고 있다는 분석이 나온다.

차세대 HBM 기술과 2나노 공정 적용

삼성전자는 테일러 2공장에 첨단 2나노미터(㎚) 공정을 적용할 예정이다. 이는 기존 HBM4나 HBM4E에 적용된 4나노 공정보다 한 단계 진보된 수준이다. 차세대 HBM 수요에 맞춰 2나노 이하의 선단 공정 베이스다이를 생산할 가능성이 크다. 베이스다이의 설계와 제조 기술은 HBM의 속도와 전력 효율을 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡았으며, 관련 전문 기업들이 베이스다이를 별도로 주문하는 추세다.

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TSMC 경쟁과 NVHBM 공급 변수

미국 빅테크 기업의 수주 경쟁은 단순히 양산 규모뿐만 아니라 기술 검증 과정에서도 치열하다. 엔비디아는 공급사별 성능 차이와 검증 부담을 줄이기 위해 베이스다이 제조 공정을 TSMC로 일원화하려는 움직임을 보이고 있다. 엔비디아가 메모리 3사에 NVHBM 베이스다이를 TSMC에 위탁생산하도록 요구한 것은 삼성전자의 추가 수주에 변수로 작용할 수 있다.

생산 능력 한계와 향후 전망

관계자들은 현재 확보한 테일러 2공장의 물량을 소화하기에도 생산 능력이 빠듯하다고 전한다. 삼성전자는 TSMC의 생산능력이 차세대 맞춤형 HBM인 'NVHBM' 수요에 미치지 못할 경우에 대비해, 자체 파운드리 공정에서도 NVHBM 베이스다이를 생산할 수 있는지 검증 중인 것으로 알려졌다. 엔비디아가 여러 세대의 그래픽처리장치(GPU)를 동시에 공급함에 따라 표준형 HBM과 NVHBM이 병행될 수 있으나, 향후 NVHBM 적용이 확대되면 삼성 파운드리의 추가 수주에는 제약이 생길 수 있다. 삼성전자는 고객 관련 내용에 대해 확인을 거부한 상태다.