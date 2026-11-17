삼성전자와 애플이 내년 상반기부터 4년간 유지되는 D램 장기공급계약(LTA) 체결을 최종 조율 중입니다. 메모리 공급난 심화와 AI 수급 불균형이 배경입니다.

삼성전자 와 글로벌 IT 기업 애플이 D램 반도체 장기공급계약(LTA) 체결을 최종 조율 중인 것으로 확인됐다. 17일 반도체 업계에 따르면 양사는 내년 상반기부터 4년간 지속되는 장기 계약 조건에 근접한 상태다. 이번 계약은 애플이 삼성전자 와 첫 LTA를 맺는 이례적인 사례로, 공급 안정성을 최우선으로 고려한 결과다.

삼성전자와 애플 D램 장기공급계약(LTA) 세부 조건

이번에 추진 중인 계약의 핵심은 수년간 안정적인 물량 확보와 가격 체계의 명확화다. LTA에는 D램 공급물량의 하한선을 두되, 향후 시장 상황에 따라 가격을 최종 확정하는 내용이 포함된다. 이는 애플이 과거 단기 계약 위주로 단가 인하를 압박했던 방식과 차별화된 접근이다.

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특히 내년 상반기부터 적용되는 이 계약은 향후 4년간 유지될 예정이다. 반도체 업계 관계자는 애플의 기존 협상 전략을 고려할 때, 이러한 장기 계약은 보기 힘든 파격적인 조항이라고 평가했다. 공급처 관점에서 보면 예측 가능한 수요와 안정적인 매출을 보장받는 구조다.

메모리 반도체 공급난 심화와 애플의 선택 배경

이번 계약이 체결되는 배경에는 날로 악화하는 메모리 반도체 공급난이 자리 잡고 있다. 애플은 아이폰과 맥북 등 핵심 제품에 필요한 D램의 원활한 공급을 위해 장기 계약이라는 카드에 의존하기로 했다. 단기적으로는 물량 확보의 불확실성을 해소하는 것이 최선의 방책으로 판단한 것이다.

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메모리 3사 중 애플과 LTA를 맺지 않은 기업은 삼성전자 외에는 없었다. 하지만 최근 메모리 시장 상황의 변화로 인해 애플도 장기 계약의 필요성을 인정하게 됐다. 이는 단순한 가격 협상을 넘어 공급망 안정화를 위한 전략적 이동으로 해석된다.

SK하이닉스와의 계약 및 AI 수급 불균형의 영향

애플은 삼성전자 외에도 SK하이닉스와도 메모리 공급 업체에 유리한 조건으로 LTA를 체결한 것으로 알려졌다. 두 메모리 제조사와의 계약을 통해 애플은 핵심 부품의 공급망을 이중화하고 안정성을 극대화하려는 의도다. 반도체 공급 업체 측면에서는 중장기 수익성 방어와 경영 불확실성 해소에도 도움이 될 전망이다.

AI 데이터센터 건설 경쟁도 LTA 체결 서두름에 한몫했다. 아마존과 구글 등 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 구축을 위해 높은 가격을 지불하며 D램을 선점하고 있다. 이로 인해 기업 간 거래(B2B)용 서버 제품에 D램 생산 능력이 집중되면서, 스마트폰 등 소비자용 모바일 D램의 공급 부족 현상은 더욱 심화되고 있다.

특히 고대역폭메모리(HBM) 등 AI용 제품에 우선적으로 생산 라인이 배정되면서, 모바일 시장으로 향하는 물량은 상대적으로 줄어들 수밖에 없는 구조다. 이러한 수급 불균형은 애플이 장기 계약을 통해 물량 경쟁력을 확보해야 했던 직접적인 원인이다.

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향후 칩플레이션 지속 및 소비시장 파장 전망

삼성전자와 애플의 LTA 체결은 향후 '칩플레이션'이 지속될 것이라는 전망에 힘을 실어주고 있다. 반도체 업계의 잇단 장기 계약 체결로 인해 메모리 가격이 상승세가 유지될 가능성이 크기 때문이다. 이는 전자제품의 가격 상승으로 이어져 소비자 지출 부담을 가중시킬 수 있다.

삼성전자와 SK하이닉스와의 계약은 스마트폰과 PC 등 대규모 소비자용 제품을 대상으로 한다. AI 인프라 투자가 둔화하더라도 이러한 소비자 제품 시장의 영향은 상대적으로 작다는 분석이다. 즉, B2C 시장의 수요는 AI 경기 변동성과는 다른 궤적을 그릴 것으로 예상된다.

그러나 칩플레이션으로 전자제품 가격이 치솟을 경우, 소비자들은 신규 제품 구매를 미루는 현상이 나타날 수 있다. 이는 중장기적으로 메모리 반도체 수요에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 경고도 나온다. 메모리 제조사들은 단기적 가격 상승 효과와 장기적 수요 위축 사이에서 균형을 찾아야 하는 과제를 안게 되었다.