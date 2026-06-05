삼성전자, 반도체와 AI 사업의 성과를 소비자와 지역사회에 환원하는 대규모 상생 프로젝트에 나선다

삼성전자가 반도체와 인공지능(AI) 사업의 성장 결실을 소비자와 지역사회에 환원하는 대규모 상생 프로젝트에 나선다. 제품 구매 고객에게 온누리상품권을 지급하고 군인·경찰·소방관·교정공무원 등 제복 공무원에게는 추가 혜택을 제공해 소비 진작과 지역경제 활성화를 동시에 꾀한다는 구상이다.

삼성전자 가 반도체 와 인공지능(AI) 사업의 성장 결실을 소비자 와 지역사회에 환원하는 대규모 상생 프로젝트 에 나섰다. 제품 구매 고객에게 온누리상품권 을 지급하고 군인·경찰·소방관·교정공무원 등 제복 공무원에게는 추가 혜택을 제공해 소비 진작과 지역경제 활성화를 동시에 꾀한다는 구상이다.

삼성전자는 오는 8일부터 4주간 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 진행한다고 밝혔다. AI 시대를 맞아 삼성전자가 거둔 성과가 국민의 지지와 성원 속에서 가능했다는 판단 아래 이를 사회와 공유하기 위해 마련한 행사다. 최근 반도체 업황 회복과 AI 투자 확대에 힘입어 실적 개선 흐름이 이어지는 가운데 기업 성과를 사회와 나누겠다는 메시지를 구체적인 실행안으로 내놓은 것이다. 행사 기간에 삼성전자 제품을 구매하는 고객에게는 구매금액의 20%에 해당하는 디지털 온누리상품권이 제공된다.

더 많은 소비자에게 혜택이 돌아가도록 인당 구매는 품목당 2개까지만 가능하도록 설계했다고 설명했다. 삼성전자는 한 달 동안 지급되는 온누리상품권 규모가 약 4000억원에 달할 것으로 보고 있다. 이번 행사의 핵심은 단순한 할인 판매가 아니라 소비 혜택이 지역 상권으로 다시 흘러가도록 설계했다는 점이다. 온누리상품권은 전통시장과 골목상권, 소상공인 점포 등에서 사용할 수 있어 소비자 혜택이 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 만들 수 있다는 설명이다.

삼성전자 제품 구매가 전통시장과 골목상권 소비로 이어지는 만큼 대기업과 소상공인이 함께 혜택을 누리는 상생 모델이라는 평가도 나온다. 실제로 온누리상품권은 전통시장 지원을 위해 도입된 후 사용처가 지속해서 확대되며 생활밀착형 소비 수단으로 자리 잡았다. 소상공인시장진흥공단에 따르면 온누리상품권 가맹점의 매출은 가입 직후 약 4% 증가했으며 가맹 1년 차 5%, 2년 차 9.2%, 3년 차 12.2% 등 시간이 지날수록 효과가 커지는 것으로 나타났다. 삼성전자는 국가와 국민을 위해 헌신하는 제복 공무원에게는 더 큰 혜택을 제공하기로 했다.

군인·경찰·소방관·교정공무원 등 이른바 'K히어로'를 대상으로 구매금액의 30%에 해당하는 혜택을 지원한다. 대상은 현역 장병과 장교, 부사관, 군무원을 비롯해 경찰·소방·교정공무원까지 포함된다. 업계에선 수혜 대상이 70만명을 웃돌 것으로 추산하고 있다. 해당 행사는 삼성전자가 운영하는 전용 온라인 플랫폼인 삼성전자 패밀리몰에서 진행된다.

삼성전자는 2024년부터 K히어로 패밀리 페스타를 운영하며 제복 공무원들에 대한 감사와 응원의 메시지를 전달해왔다. 올해 상반기 행사 역시 TV와 냉장고, 세탁건조기, 스마트폰, PC 등 주요 제품군을 중심으로 높은 관심을 끌었다. 이번 감사 페스티벌은 삼성전자가 최근 밝힌 '5년간 5조원 규모 사회 기여 확대' 계획의 첫 번째 실행 프로그램이라는 의미도 갖는다. 앞서 삼성전자는 지난달 노사협상 타결 직후 상생과 건전한 산업 생태계 조성, 미래 인재 육성을 위해 향후 5년간 5조원을 투입하겠다고 발표했다.

기업의 성과가 임직원을 넘어 사회 전체로 확산하는 선순환 구조를 만들겠다는 취지다. 삼성전자 관계자





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

삼성전자 반도체 AI 소비자 지역경제 상생 프로젝트 온누리상품권 군인·경찰·소방관·교정공무원 K히어로 사회 기여 확대

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

젠슨 황 이어 TSMC까지…SK 최태원 회장, AI 반도체 동맹 속도젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 만남에 이어 ‘인공지능(AI) 반도체 동맹’ 구축에 속도를 내는 모습이다. 회사 측은 '글로벌 AI 시장의 심각한 공급 부족 문제를 해결하는 게 핵심 과제'라며 '업계 최고 수준인 SK하이닉스의 AI 메모리 반도체 기술과 TSMC의 파운드리 역량이 결합한다면 실질적인 해결책을 제시할 수 있을 것'이라고 설명했다. 업계에서는 AI 수요 급증으로 메모리 공급 부족이 장기화할 것으로 예상되는 가운데, 양사가 차세대 HBM 생산 확대와 첨단 패키징 협력을 통해 공급망 병목 현상 해소에 대한 대응 방안 등을 논의했을 것으로 예상한다.

Read more »

AI 기본사회 논란, '모두의 AI' 무료 제공 정책 신중론 제기정부의 전 국민 AI 무료 제공 사업인 '모두의 AI'가 비용, 성능, 책임等问题로 신중한 접근이 필요하다는 지적이 나왔다. 이재명 대통령과 배경훈 부총리 간에도 AI 접근권 보장과 시장 원리 사이에 시각 차이가 있다. 기업 주도로의 전환과 지속 가능성을 고려한 정책 설계가 요구된다.

Read more »

엔비디아 CEO, 한국에 입국...삼겹살 만찬 참석하는 SK·LG·현대차·네이버 등 피지컬 AI·로보틱스 등 주요 의제 '인공지능(AI) 메모리 반도체부터 AI 로봇까지.'젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 한국에 입국했다. 황 CEO는 이날 한국에서의 첫 저녁 식사를 한국 대기업 총수들과 함께 할 예정이다. 황 CEO와의 만찬에는 최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석할 것으로 전해졌다. 이번 '삼겹살 회동'은 지난해 10월 황 CEO의 첫 방한 때 이재용 삼성전자 회장, 정의선 회장과 가진 '치맥 회동' 못지 않은 화제몰이를 할 전망이다. 만찬 테이블에선 AI 분야와 관련 엔비디아와 한국 기업들의 협력 방안이 폭넓게 논의될 것으로 예상된다.

Read more »

서울디지털대, 교육부 평생학습 강좌에 2건 선정서울디지털대학교(총장직무대행 이영수)가 교육부와 국가평생교육진흥원이 추진하는 ‘재직자 AI·D 집중과정’의 AI·D 묶음강좌 분야와 ‘한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC)’ 개별강좌 자율 분야에 각각 1개 과정이 선정됐다. ‘재직자 AI·D 집중과정’은 대학의 전문성과 교육 인프라를 활용해 성인학습자와 재직자가 직무 현장에서 바로 활용할 수 있는 AI·디지털 실무역량을 단기 집중과정으로 지원하는 교육부 사업이다. AI·D 묶음강좌로 선정된 ‘공공데이터 분석 및 AI 실무를 위한 비즈니스 QGIS’는 직무 현장에서 요구되는 인공지능(AI)·디지털 역량을 기를 수 있도록 설계됐다.

Read more »

성능 앞 장사 없나…美 NSA, 사이버 공격에 앤트로픽 ‘미토스’ 사용미국 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽이 자사의 AI 모델 ‘미토스(Mythos)’를 미국 국가안보국(NSA)의 공격형 사이버 작전에 활용할 수 있도록 지원하고 있는 것으로 알려졌다. 파이낸셜타임스(FT)는 4일(현지시간) 'NSA가 사이버 공격 작전에 앤트로픽의 미토스를 활용하고 있다'고 보도했다. 앤트로픽은 이날 블로그를 통해 자사 AI 모델의 성능이 얼마나 빠른 속도로 향상되고 있는지를 보여주는 내부 데이터를 공개하며 '전 세계적으로 AI 개발 속도를 늦출 수 있다면 매우 바람직한 일일 것'이라고 밝혔다.

Read more »

앤트로픽 “AI 발전에 ‘브레이크’ 걸자”…‘스스로 진화’ AI 위험 경고미국 인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 전 세계 AI 연구소들에 AI 개발 속도를 늦추는 방안을 검토할 것을 촉구했다. 조만간 인간의 개입 없이도 AI가 ‘스스로 개선·진화’하는 단계에 이를 경우 사회적으로 심각한 위험을 제기한다는 이유에서다. 앤트로픽 공동 창업자인 잭 클라크와 앤트로픽 사내 연구소 마리나 파바로 소장은 4일 블로그에 올린 글에서 AI...

Read more »