삼성전자 노사 임금협상 사후조정 결렬로 총파업 예고, 파업으로 반도체 산업 생태계 위기 우려

전 세계가 반도체 패권을 놓고 치열한 경쟁을 벌이는 상황에서 글로벌 반도체 주요 공급자이자 국내 최대 기업인 삼성전자의 파업은 회사를 물론, 국가 경제 전반에 미치는 파장이 막대하다. 노사 간 대화가 끝나지 않자, 노조는 오는 21일부터 총파업을 예고했다. 파업으로 반도체 산업 생태계의 위기가 불가피한 상황이다.

지난달 23일 경기 평택시 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부의 투쟁 결의대회‘에서 조합원들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스 삼성전자 노사의 임금협상 사후조정 이 결렬되면서 노조가 오는 21일부터 시작하겠다고 예고한 총파업 이 현실화할 가능성이 높아졌다.

전 세계가 반도체 패권을 놓고 치열한 경쟁을 벌이는 상황에서 글로벌 반도체 주요 공급자이자 국내 최대 기업인 삼성전자의 파업은 회사는 물론, 국가 경제 전반에 미치는 파장이 막대하다. 노사는 파업까지 남은 시간 동안 대화를 통해 합의점을 찾는 노력을 포기하지 말아야 한다. 정부는 상황을 더 악화시킬 수도 있는 섣부른 개입을 자제하고 노사 간 자율 해결을 지원해야 한다. 삼성전자 노사는 13일 새벽 3시까지 17시간에 걸쳐 2차 사후조정 회의를 열었으나 끝내 합의에 이르지 못했다.

삼성전자 최대 노조인 초기업노조 최승호 위원장은 ‘노사 이견이 좁혀지지 않아 조정안을 요청했으나, 조정안은 오히려 퇴보했다’며 ‘사후조정 최종 결렬을 선언했다’고 말했다. 성과급 규모와 제도화 여부 등 핵심 쟁점에서 노사 양측의 입장은 여전히 평행선을 달린 것으로 알려졌다. 최 위원장은 이날 수원지법에서 열린 위법 쟁의행위 금지 가처분 사건 심문기일을 마친 뒤 ‘회사와의 추가적인 대화는 고려하지 않고 있다’며 총파업 강행의 뜻을 밝혔다. 총파업은 삼성전자의 문제에만 그치는 것이 아니라 1700여개 반도체 소재·부품·장비 협력업체들에까지 파장을 미쳐 산업 생태계 차원의 위기를 불러올 수 있다.

반도체 생산에 차질이 빚어지면 한국의 수출 경쟁력과 대외 신인도가 타격을 입는 것은 물론 글로벌 반도체 공급망의 교란을 초래할 수도 있다. 노사 양측은 파업이 가져올 파장을 직시하고 대화 테이블에 복귀해야 한다. 양측의 입장이 팽팽히 맞서는 상황인 만큼 어느 한쪽의 일방적 승리로 협상이 마무리될 순 없다. 결국 서로 조금씩 양보해 절충점을 찾는 것만이 이번 사태의 유일한 해결책이라는 점을 노사는 명심해야 할 것이다.

파업의 심각성을 고려해 정부가 파업을 강제로 중지시키는 ‘긴급조정권’을 행사해야 한다는 주장도 일각에서 나오고 있다. 그러나 긴급조정권은 헌법상 기본권인 노동3권을 제약하고 노사 간 자율협상 역량도 약화시키는 부작용이 크다. 김영훈 고용노동부 장관도 긴급조정권 발동 가능성에 대해 ‘대화로써 해결해야 한다’며 신중한 입장을 밝혔다. 정부는 노사가 대화의 끈을 놓지 않도록 중재하고 지원하는 역할에 집중해야 할 것이다





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삼성전자 노사 임금협상 사후조정 총파업 반도체 산업 국가 경제 긴급조정권

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