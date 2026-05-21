삼성전자 노조 성과급 논란으로 본 한국 노동시장의 구조적 한계와 산별교섭의 필요성

삼성전자 노조의 성과급 협상 과정에서 불거진 이기주의 논란을 통해 기업별 교섭 체제의 문제점을 분석하고, 양극화 해소를 위한 산별교섭 도입 및 제도적 연대 기반 마련의 시급성을 다룹니다.

삼성전자 노동조합이 최근 성과급 협상 과정에서 보여준 행보를 둘러싸고 사회적 논란이 일고 있다. 파업 직전까지 치달았던 노사 갈등은 고용노동부 장관의 직접적인 중재로 극적인 타결을 맞이했지만, 협상 결과에 대한 내부와 외부의 시선은 냉랭하다.

특히 이번 합의안의 특별경영성과급이 반도체를 담당하는 DS 부문에만 집중되면서 완제품을 담당하는 DX 부문 구성원들의 소외감이 커졌고, 이는 노조가 특정 부문의 이익만을 대변한다는 이기주의 논란으로 확산되었다. 뿐만 아니라 정부의 수장인 대통령까지 나서 일부 노조의 과도한 이익 추구에 대해 우려를 표명했으며, 민주노총을 비롯한 노동계에서는 삼성전자의 세계적인 성과가 정규직만의 전유물이 아니라 수많은 하청 및 협력업체 비정규직 노동자들의 희생과 지역사회의 인프라가 결합한 사회적 총노동의 결과임을 강조하며 성과 독식을 비판했다.

삼성전자의 거대한 공급망 아래에 있는 수천 개의 영세 기업들이 비용을 떠안고 이익을 상층부로 몰아주는 구조적 불평등 속에서, 정규직 노조가 하청 노동자의 처우 개선에 무관심했다는 지적은 뼈아픈 대목이다. 전문가들은 이러한 대기업 노조의 이기주의적 경향이 단순히 개별 노동자들의 인식 문제라기보다 한국 노동시장의 구조적 한계인 기업별 교섭 체계에서 기인했다고 분석한다. 현재 한국의 단체교섭은 개별 기업이라는 울타리 안에서 정규직만을 대상으로 이루어지는 경우가 대부분이다.

이러한 체제는 비정규직 노동자를 보호하지 못할 뿐만 아니라, 대기업과 중소기업 간의 임금 격차를 더욱 심화시키는 결정적인 요인이 된다. 반면 벨기에, 이탈리아, 프랑스, 스웨덴 등 주요 선진국들은 산별교섭 체계를 통해 동일 산업에 종사하는 모든 노동자가 함께 교섭하는 방식을 취하고 있다. 경제협력개발기구 통계에 따르면 한국의 단체교섭 적용률은 16.3%에 불과하지만, 유럽의 많은 국가는 90%에서 100%에 육박하는 높은 적용률을 보인다.

산별교섭은 대기업의 경제력을 산업 전체의 노동 조건 개선으로 확산시켜 정규직과 비정규직, 대기업과 중소기업 간의 양극화를 해소할 수 있는 핵심 수단이 되지만, 한국 사회는 오랫동안 이러한 초기업 단위의 연대를 억압해 왔다. 역사적으로 살펴보면 한국 정부와 재벌은 노동자들의 연대를 공안적 시각에서 철저히 탄압해 온 기록이 있다. 1990년대 초 대기업 노조들이 정권의 탄압에 공동 대응하기 위해 결성한 대기업 연대회의는 국가안전기획부의 조직적인 와해 활동으로 무너졌으며, 이 과정에서 구속된 노조 간부가 의문사하는 비극까지 발생했다.

또한 2013년 철도노조 파업 당시에도 민영화 반대라는 공공성 수호 투쟁이 쟁의 범위에 해당하지 않는다는 이유로 불법으로 규정되어 강경 진압당했다. 현행 노동법 체계에서도 대기업 정규직 노조가 하청 노동자의 임금 인상을 요구하며 파업을 벌이면 이는 제3자를 위한 쟁의로 간주되어 불법 시비에 휘말릴 가능성이 매우 크다. 즉, 제도적으로 연대를 가로막고 파업의 범위를 지엽적인 임금 인상으로 제한하는 법적 환경이 대기업 노조로 하여금 내부의 실리만을 챙기는 이기주의적 성향을 고착화시킨 셈이다.

결국 삼성전자 노조를 둘러싼 이번 논란은 단순한 성과급 분쟁을 넘어 한국 노동 관계의 패러다임을 전환해야 한다는 시급한 과제를 던져주었다. 기업별 교섭이라는 좁은 틀에 갇혀 있는 한, 노동자 간의 이익 분쟁은 반복될 수밖에 없으며 사회적 불평등 구조는 더욱 공고해질 것이다. 이제는 개별 기업의 이익을 넘어 산업 전체의 상생과 분배를 논의할 수 있는 산별교섭의 제도적 기반을 마련해야 한다. 대기업 노조가 하청 노동자와 연대하는 것이 법적 처벌의 대상이 아니라 정당한 권리로 인정받는 환경이 조성될 때, 비로소 진정한 의미의 노동 연대가 가능해질 것이다.

초기업 단위의 노사 관계 정착을 위한 구체적인 법제도 개선 논의가 시작되어야 하며, 이를 통해 노동 시장의 이중 구조를 타파하고 지속 가능한 분배 정의를 실현해야 한다는 목소리가 높아지고 있다





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