삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 출시에 코스피 8,200선 돌파, 반도체 쏠림 현상 심화

8개 자산운용사에서 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 및 인버스 상품 16종이 동시 출시되면서 매수세가 집중됐다. 이에 코스피는 전일 대비 2% 이상 급등해 8,200선을 돌파했으나 반도체 업종에 대한 쏠림 현상으로 다른 종목들은 하락하며 시장 양극화가 심화되고 있다. 전문가들은 레버리지 ETF 자금 유입이 현물 및 선물 매수를 유발해 지수를 끌어올렸으나 소외 현상과 차익 실현 압력이 상승을 제한할 가능성이 있다고 진단했다. 또한 원유 가격 급락과 미국 증시 약세, 한국은행의 기준금리 동결 전망 등 다양한 요인이 작용하며 업종 순환매 장세가 예상된다.

27일 오후 서울 중구 우리은행 딜링룸 현황판에 코스피 및 삼성전자 · SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품인 'KODEX SK하이닉스 단일종목 레버리지 '와 'TIGER 삼성전자 단일종목 레버리지 ' 종가가 표시돼 있다.

이날 8개 자산운용사의 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 상품 16종이 동시 출격하면서 매수세가 급격히 쏠리는 모습이다. 전날 코스피는 전 거래일 대비 181.19포인트(2.25%) 오른 8,228.70으로 거래를 마쳤다. 기존 장 중 최고치를 또 경신하면서 8,400선마저 뚫었다. 이는 이날 일제히 출시된 삼성전자와 SK하이닉스 단일 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 수요가 증시에 유입된 영향이다.

한국거래소에 따르면 단일 종목 레버리지 및 인버스 상품 16종의 하루 합산 거래량과 거래대금은 4억1천691만좌, 10조4천71억원이고, 합산 시가총액은 4조9천937억원으로 집계됐다. 다만 이 같은 반도체 쏠림 현상이 강화하면서 유가증권시장에서 상승한 종목보다 하락한 종목이 11배 이상 많았다. 김용구 유안타증권 연구원은 "자금이 레버리지 ETF로 유입됨에 따라 해당 종목의 현물 주식과 주식 선물을 추가 매수하면서 수급 유입 효과가 나타나면서 코스피를 견인했다"고 평가했다. 외국인의 순매도 전환에 오후 들어 코스피도 오전 대비 다소 힘이 빠지는 모습을 보였다.

다우존스30 산업평균지수가 0.36% 올랐고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 지수는 각각 0.02%, 0.07% 상승했다. 이란 국영 방송의 종전 양해각서(MOU) 초안 보도를 미국 백악관이 강하게 부인하는 등 엇갈린 정보가 나왔지만 시장은 전쟁 종식 쪽에 베팅하는 모양새다. 브렌트유 선물은 전장 대비 5.3% 하락한 배럴당 94.29달러에, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 5.6% 내린 배럴당 88.68달러에 각각 마감했다.

뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 1,500.60원(MID)에 최종 호가돼 최근 1개월물 스와프포인트(-1.25원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,501.20원) 대비 0.65원 올랐다. 일단 국내 증시에 대한 투자 심리를 가늠할 수 있는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 지수 상장지수펀드(ETF)는 1.18% 내렸고, MSCI 신흥지수 ETF도 0.01% 하락했다.

한지영 키움증권 연구원은 "금일에는 유가 5%대 급락, 미국 증시의 장 중 반등 효과에도 필라델피아 반도체 지수 1%대 약세, 국내 반도체 랠리에 따른 차익 실현 압력이 중첩됨에 따라 지수 상단이 제한된 채 업종 순환매 장세를 보일 것"이라고 전망했다. 그는 "지난주 단기 조정을 거친 후 코스피는 8,000 돌파에 성공한 가운데 전일에도 2% 넘게 급등하면서 8,200 진입에 성공했다"며 "표면적으로 코스피의 역대급 강세장을 재확인시켜주는 대목이나 소외 현상, 쏠림 현상도 역대급으로 나타나고 있다는 점이 시장의 고민거리로 부상하고 있다"고 전했다.

시장은 한은이 기준 금리를 동결하되 '매파'적(통화 긴축 선호) 입장을 내비칠 것으로 내다보고 있다. 김성수 한화투자증권 연구원은 "이번 금통위에서는 인상 소수 의견이 1∼2명 있는 기준 금리 동결을 전망한다"고 말했다. 그 근거로 그는 "어느 기관의 전망치를 대입해도 올해와 내년 물가는 한국은행의 '안정적 흐름'이라고 하는 판단의 상단인 2.1%를 상회한다"면서 "한국은행으로서는 물가 외에 그 어떤 것에도 신경 쓸 필요가 없는 환경이 조성됐다"고 분석했다





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