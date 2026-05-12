삼성전자 노사 갈등 최고조, 중노위 사후조정 결렬로 대규모 파업 현실화 가능성 증폭

삼성전자 노사가 성과급 산정 기준과 상한선 폐지 문제를 둘러싸고 중앙노동위원회의 사후조정 단계에서도 합의를 끌어내지 못했습니다. 노조는 5만 명 이상의 대규모 파업을 예고하며 강경 대응을 시사한 반면, 사측은 유연한 보상 체계를 제시했으나 간극을 좁히지 못해 창사 이래 최대 규모의 노사 분쟁으로 치닫고 있습니다.

삼성전자 노사가 정부의 중재를 통한 마지막 돌파구였던 중앙노동위원회 의 사후조정 단계에서도 끝내 합의점을 찾지 못하고 결렬이라는 최악의 시나리오를 맞이했습니다. 세종특별자치시 정부세종청사에서 진행된 이번 2차 사후조정 회의는 이른 새벽까지 이어졌으나, 성과급 산정 방식과 제도적 투명성을 둘러싼 양측의 시각 차이가 너무나 컸기에 결국 아무런 결론을 내리지 못한 채 마무리되었습니다.

이번 결렬로 인해 삼성전자는 창사 이래 가장 거대한 규모의 노동 쟁의, 즉 파업이라는 초유의 사태에 직면하게 되었습니다. 이는 단순한 임금 협상을 넘어 삼성전자라는 거대 기업의 보상 체계와 노사 관계의 패러다임을 바꾸려는 노조의 의지와 이를 관리하려는 사측의 경영 전략이 정면으로 충돌한 결과로 풀이됩니다. 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 회의 종료 후 취재진과의 만남에서 이번 중앙노동위원회의 조정안이 노조가 기존에 요구했던 수준보다 오히려 퇴보했다는 점을 강력하게 비판했습니다. 노조 측의 핵심 요구 사항은 크게 두 가지로 요약됩니다.

첫째는 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문의 영업이익 중 15%를 성과급으로 고정 배분하는 산식을 제도화하는 것이며, 둘째는 현재 연봉의 50%로 제한되어 있는 초과이익성과급(OPI)의 상한선을 완전히 폐지하여 성과에 따른 정당한 보상을 보장하는 것입니다. 노조는 성과급의 결정 과정이 불투명하고 경영진의 자의적인 판단에 따라 결정되는 현재의 구조를 바꾸기 위해 성과급 제도의 투명화와 명문화된 제도화를 강력히 요구해 왔습니다.

최 위원장은 5개월이라는 긴 시간 동안 동일한 의견을 유지하며 협상에 임했음에도 불구하고, 영업이익 비율에 대한 명확한 기준이 관철되지 않았다는 점에 깊은 유감을 표했습니다. 반면 삼성전자 사측은 노조가 요구하는 고정 산식의 제도화가 경영 환경의 유연성을 저해할 수 있다는 입장을 고수하고 있습니다. 김형로 부사장을 비롯한 사측 대표교섭위원들은 OPI 상한선을 유지하는 틀 안에서, 시장 상황에 맞춘 유연한 보상 체계를 대안으로 제시했습니다.

사측의 안은 메모리 사업부가 업계 1위를 달성했을 때 경쟁사 이상의 특별 포상을 지급하고, 현재 적자를 기록하고 있는 파운드리 및 시스템LSI 사업부 역시 향후 성과 개선이 이루어질 경우 최대 75% 수준의 성과급을 추가로 지급하겠다는 내용을 담고 있습니다. 이러한 방식은 실적에 따라 보상을 차등화하여 효율성을 높이려는 전략이지만, 노조는 이를 일시적인 미봉책으로 간주하며 '고정된 산식의 제도화'라는 본질적인 요구를 굽히지 않았습니다. 결국 중노위는 양측의 간극이 지나치게 크고 노조 측에서 조정 중단을 요청함에 따라 별도의 조정안을 제시하지 않은 채 절차를 종료했습니다.

이제 관심은 실제 파업의 실행 여부와 그 규모로 옮겨가고 있습니다. 최 위원장은 이번 조정 결렬 이후 적법하고 정당한 절차에 따라 쟁의 행위를 진행할 것임을 분명히 했으며, 파업 참여 규모를 5만 명 이상으로 예상한다고 밝혀 업계에 충격을 주고 있습니다. 만약 실제 이 정도 규모의 인원이 파업에 돌입하게 된다면 삼성전자의 반도체 생산 라인 및 운영 체계에 상당한 차질이 빚어질 가능성이 큽니다. 다만 사측이 이미 위법 쟁의 행위에 대한 가처분 신청을 낸 상태여서, 향후 법원의 판단에 따라 파업의 전개 양상이 달라질 수 있습니다.

노조 측 역시 이에 대비해 적법한 파업 준비에 만전을 기하겠다는 계획입니다. 한편, 이번 사태를 바라보는 주주들의 우려에 대해 노조는 주주들과 다툴 의사가 없음을 명확히 했습니다. 최 위원장은 노조의 요구안이 관철되어 내부적인 갈등이 해결된다면, 오히려 주주들과 함께 주주 환원 정책에 대해 더 생산적인 논의를 나눌 수 있을 것이라는 논리를 펼쳤습니다. 하지만 이재용 회장을 향해서는 노조의 요구 사항이 단 하나도 수용되지 않은 현재의 상황에 대해 강한 유감을 표명하며, 최고 경영진의 결단과 인식 변화를 촉구했습니다.

결과적으로 삼성전자 노사는 정부의 중재라는 마지막 끈마저 놓치게 되었으며, 이제는 법적 공방과 실력 행사라는 험난한 경로를 통해 갈등을 해결해야 하는 상황에 놓였습니다. 이는 한국 산업계의 상징인 삼성전자가 겪고 있는 진통이자, 현대적인 노사 관계 정립을 위한 피할 수 없는 과정이라는 분석이 나오고 있습니다





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삼성전자 성과급 갈등 중앙노동위원회 초기업노조 파업 위기

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