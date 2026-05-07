삼성전자 50만원 및 SK하이닉스 300만원 시대 열리나... SK증권의 파격적인 목표주가 상향 분석

AI 시대의 도래로 메모리 반도체의 가치 산정 방식이 근본적으로 변화하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스의 이익 창출력이 구조적으로 강화됨에 따라 대폭적인 주가 재평가가 예상됩니다.

최근 글로벌 반도체 시장의 패러다임이 인공지능(AI) 중심으로 급격하게 재편되면서, 국내 대표 반도체 기업인 삼성전자 와 SK하이닉스 에 대한 시장의 평가 기준이 완전히 바뀌고 있다는 분석이 제기되었습니다.

SK증권은 최근 발행한 보고서를 통해 메모리 반도체 업종의 재평가가 이제 막 시작 단계에 진입했다고 진단하며, 삼성전자의 목표주가를 50만원으로, SK하이닉스의 목표주가를 300만원으로 파격적으로 상향 조정했습니다. 이는 과거의 단순한 경기 순환형 업종으로 보던 시각에서 벗어나, AI 시대의 핵심 인프라로서 메모리 반도체가 가지는 구조적인 이익 창출력에 주목한 결과입니다. 특히 미국과 이란 사이의 지정학적 갈등으로 인한 경기 위축 우려 때문에 한동안 낮게 책정되었던 주가수익비율(PER)을 다시 이전 수준으로 회복시키면서, 두 기업의 미래 가치를 매우 공격적으로 평가한 것으로 풀이됩니다.

이번 분석의 핵심은 메모리 반도체의 밸류에이션 방법론이 장부가치 중심에서 수익성 중심으로 이동해야 한다는 점에 있습니다. 과거 메모리 시장은 제품의 공급 과잉과 부족이 반복되는 전형적인 사이클 산업이었으며, 이에 따라 시장에서는 주가순자산비율(PBR)과 같은 장부가치 기반의 평가 방식을 주로 사용해 왔습니다. 하지만 AI 추론 기술이 고도화되는 현시점에서는 메모리가 단순한 저장 장치를 넘어 AI의 성능 향상과 운영 비용 효율화를 결정짓는 핵심 변수로 격상되었습니다.

이에 따라 메모리 수요는 과거처럼 세트 기기의 교체 주기에 따라 급격하게 변동하는 것이 아니라, AI 산업의 확장 속도에 맞춰 보다 길고 안정적인 흐름을 보일 가능성이 커졌습니다. 특히 3년에서 5년에 이르는 장기공급계약 논의가 활발하게 진행되고 있다는 점은 메모리 반도체가 더 이상 변동성이 심한 상품이 아니라, 전략적 자산으로서의 성격이 강해졌음을 시사합니다. 재무적인 전망치 또한 매우 희망적으로 조정되었습니다. SK증권은 2025년 이후의 PER 상단을 삼성전자의 경우 13배, SK하이닉스는 10배로 적용했습니다.

이를 바탕으로 산출한 2026년 영업이익 전망치는 삼성전자가 338조원, SK하이닉스가 262조원으로 기존 예측치보다 상향되었습니다. 더욱 놀라운 점은 2027년의 전망치입니다. 삼성전자는 기존 대비 18% 증가한 494조원, SK하이닉스는 15% 증가한 376조원의 영업이익을 기록할 것으로 내다봤습니다. 이러한 가파른 성장세는 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 고부가 가치 제품의 비중 확대와 장기공급계약을 통한 실적 안정성 확보가 맞물린 결과로 분석됩니다.

실제로 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 일반 D램 가격이 일시적으로 하락했음에도 불구하고 SK하이닉스의 이익이 견조하게 유지되었던 사례는 이러한 구조적 변화가 이미 현실화되고 있음을 증명합니다. 그럼에도 불구하고 현재의 주가 수준은 여전히 저평가 상태라는 것이 전문가들의 공통된 견해입니다. 최근의 주가 상승 랠리에도 불구하고 삼성전자와 SK하이닉스의 12개월 선행 PER은 각각 6.0배와 5.2배 수준에 머물고 있습니다. 이는 글로벌 AI 관련 밸류체인 내에서 최상위권의 이익 규모와 수익성을 보유하고 있는 한국 메모리 기업들의 위상에 비해 턱없이 낮은 수준입니다.

만약 PER 기준의 가치평가가 완전히 정착된다면, 비교 대상이 단순히 마이크론과 같은 메모리 제조사에 국한되지 않고 AI 소프트웨어나 가속기 설계 기업들과의 비교까지 확장될 수 있으며, 이는 곧 주가의 폭발적인 상승 동력으로 작용할 수 있습니다. 향후 시장의 흐름을 결정지을 주요 변수로는 2분기의 메모리 가격 강세 유지 여부와 2027년까지 이어질 HBM 전 제품의 가격 인상 가능성이 꼽힙니다.

또한 장기공급계약의 확산은 기업들이 안정적인 현금 흐름을 확보하게 함으로써 주주환원 정책을 강화할 수 있는 명분을 제공할 것입니다. 2027년까지 지속될 것으로 예상되는 공급 부족 현상은 주당순이익(EPS)의 상승과 가치 재평가(Re-rating)를 동시에 견인하는 강력한 촉매제가 될 전망입니다. 결국 AI 시대의 메모리 반도체는 과거의 굴레를 벗어나 새로운 이익 프레임을 갖게 되었으며, 이는 한국 반도체 산업이 단순한 제조 강국을 넘어 AI 생태계의 핵심 지배자로 거듭나는 과정이 될 것입니다





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삼성전자 SK하이닉스 AI반도체 목표주가 PER재평가

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