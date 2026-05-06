삼성전자 부장에서 베스트셀러 작가로, 최종엽 대표가 전하는 인생 2막의 지혜

가족의 비극을 딛고 동양 고전 논어를 통해 삶의 의미를 되찾은 최종엽 대표의 성공 스토리와 인생 후반전을 위한 시간 관리 비법을 소개합니다.

2000년대 초반, 삼성전자라는 대한민국 최고의 기업에서 반도체 공정설계 부문의 부장으로 재직하며 탄탄대로를 걷던 최종엽 대표에게 인생을 뒤흔드는 거대한 시련이 찾아왔습니다. 당시 그는 회사의 핵심 부서장으로서 누구나 부러워할 만한 성공 가도를 달리고 있었지만, 열네 살 된 큰딸이 혈액 종양이라는 청천벽력 같은 확진 판정을 받게 되면서 그의 일상은 순식간에 무너져 내렸습니다.

직장인으로서의 성취감과 사회적 지위보다 더 소중한 것이 무엇인지 깨닫는 것은 어렵지 않았습니다. 그는 사무실에 앉아 있어도 도저히 업무에 집중할 수 없었고, 단 1분이라도 더 딸아이의 손을 잡아주고 곁을 지켜줘야겠다는 간절한 마음뿐이었습니다. 결국 그는 40대 중반이라는, 사회적으로 가장 왕성하게 활동해야 할 시기에 과감히 사직서를 제출했습니다. 아빠의 지극한 정성과 헌신적인 간호가 있었음에도 불구하고, 딸은 4년의 투병 끝에 끝내 하늘의 별이 되었습니다.

이는 그에게 말로 다 할 수 없는 깊은 상실감과 슬픔을 안겨주었지만, 그는 무너져 내린 삶의 폐허 위에서 다시 일어서야만 했습니다. 가족의 생계를 책임져야 한다는 현실적인 책임감은 그를 다시 세상 밖으로 이끌었습니다. 그는 공학도로서 삼성전자에 입사해 엔지니어로 근무했던 기술적 전문성과 이후 인사과장까지 역임하며 쌓았던 인적 자원 관리 경험을 결합하여 HR 컨설팅 회사를 창업했습니다. 엔지니어의 논리적인 사고와 인사 관리의 실무 능력이 합쳐진 그의 컨설팅은 시장에서 긍정적인 반응을 얻었고 사업적인 실적 또한 나쁘지 않았습니다.

그러나 경제적인 안정 속에서도 최 대표의 마음 한구석에는 채워지지 않는 갈증이 있었습니다. 지난 20년의 세월을 오직 타인과 회사를 위해 헌신하며 살아왔다는 생각에, 남은 인생 후반전만큼은 진정으로 자신이 좋아하고 가슴 뛰는 일을 하며 살고 싶다는 열망이 피어오른 것입니다. 그는 단순히 돈을 버는 수단으로서의 일이 아니라, 자신의 영혼을 채울 수 있는 진정한 소명을 찾기 시작했습니다. 그러던 어느 날, 사무실 구석에 무심코 놓여 있던 천자문 한 권이 그의 인생을 바꾸는 전환점이 되었습니다.

처음에는 그저 심심풀이로 읽기 시작했던 천자문이었지만, 그는 매일 조금씩 글자를 외우며 동양 고전의 매력에 빠져들었습니다. 천자문을 뗀 후에는 공자의 가르침이 담긴 논어를 읽기 시작했고, 그 속에서 자신의 삶을 치유하고 성찰할 수 있는 지혜를 발견했습니다. 그는 논어의 가르침을 단순한 지식으로 받아들이는 데 그치지 않고, 자신이 겪었던 치열한 사회생활의 경험과 개인적인 아픔을 녹여내어 글을 쓰기 시작했습니다.

이렇게 탄생한 것이 바로 오십에 읽는 논어라는 책이었습니다. 2021년 출간된 이 책은 50대라는 전환점을 맞이한 수많은 현대인에게 깊은 공감과 위로를 전하며 25만 부 이상의 판매고를 올렸고, 100쇄 돌파라는 경이로운 기록을 세우며 베스트셀러 반열에 올랐습니다. 전자공학을 전공한 엔지니어 출신이 동양 고전 전문가이자 작가로 변신한 이 드라마틱한 과정은 많은 이들에게 놀라움을 주었습니다. 사람들은 그에게 타고난 글재주가 있었느냐고 묻지만, 정작 그는 자신이 남들보다 글을 잘 쓰는 편은 아니었다고 겸손하게 말합니다.

대신 그는 AI가 절대 흉내 낼 수 없는 본인만의 글쓰기 비법이 있다고 강조합니다. 그것은 바로 삶의 고통과 실전 경험이 녹아든 진정성 있는 서사입니다. 논어라는 고전의 틀에 자신의 실제 인생 이야기를 입힘으로써 독자들에게 단순한 지식이 아닌 살아있는 지혜를 전달한 것이 성공의 핵심이었습니다. 이제 그는 삼성전자에 재직하던 시절보다 훨씬 더 풍족한 수입을 올리고 있습니다.

책의 인세뿐만 아니라 1년에 100회 이상 강연을 요청받는 인기 강사로서 제2의 전성기를 누리고 있는 것입니다. 최 대표가 강조하는 인생 후반전의 핵심 성공 전략은 철저한 시간 관리입니다. 그는 퇴직 후 스스로를 통제하고 성장시키기 위해 직장 생활 때보다 두 배 더 엄격하게 시간을 관리해야 한다고 역설합니다. 특히 그가 제안하는 1년에 2400시간을 확보하는 5계명은 많은 이들에게 실질적인 도움이 되고 있습니다.

그는 단순히 학위가 있거나 유명한 저서가 있다고 해서 인기 강사가 되는 것이 아니라, 청중의 삶을 실제로 변화시킬 수 있는 통찰력과 그것을 전달하는 진정성 있는 태도가 중요하다고 말합니다. 딸을 잃은 슬픔이라는 인생의 가장 어두운 터널을 지나, 고전의 지혜를 통해 빛을 찾은 그의 여정은 새로운 시작 앞에서 두려움을 느끼는 50대와 은퇴를 앞둔 모든 직장인에게 커다란 용기와 희망의 메시지를 전달합니다. 그는 지금 이 순간에도 끊임없이 공부하고 기록하며, 좋아하는 일을 통해 사회에 기여하는 삶의 진정한 가치를 몸소 증명하고 있습니다





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