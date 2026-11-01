삼성전자, 일본 요코하마 연구거점 방문해 첨단 AI 반도체 패키징 기술 협력 강화

이재용 삼성전자 회장이 1일 일본 요코하마 소재 패키징 연구거점을 방문해 AI 반도체 기술 경쟁력 강화와 일본 소재장비 기업과의 협력 방안을 모색했다.

이재용 삼성전자 회장이 1일 일본 요코하마에 위치한 삼성전자 의 첨단 반도체 패키징 연구거점을 방문하여 패키징 요소기술 연구 현황을 점검했다. 이번 방문은 인공지능 반도체 시장의 경쟁 구도가 개별 칩의 성능 향상뿐만 아니라, 여러 칩을 효율적으로 연결하는 패키징 기술력의 확보로 무게 중심이 이동하고 있는 점을 반영한 전략적 행보다.

요코하마 거점의 전략적 중요성

패키징 기술은 반도체 칩을 외부 충격으로부터 보호하고 다른 부품과 전기적으로 연결하는 핵심 역할을 수행한다. 특히 최신 AI 반도체 환경에서는 방대한 연산 작업을 처리하는 그래픽처리장치와 대용량 데이터를 고속으로 공급하는 고대역폭메모리를 단일 모듈로 통합하여 전체 시스템의 성능을 극대화하는 과정이 필수적이다.

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이 회장의 이번 방문은 첨단 패키징 기술의 독자적 확보와 이를 뒷받침할 파트너십 구축에 초점이 맞춰져 있다. 일본에는 반도체 소재 및 장비 분야에서 오랜 역사와 세계적 수준의 기술력을 보유한 기업들이 다수 존재한다. 이러한 생태계는 삼성전자가 차세대 반도체 기술에서 주도권을 잡기 위해 필수적인 협력 대상이다.

삼성전자는 자사가 보유한 반도체 설계 및 제조 역량을 바탕으로, 일본 기업의 독보적인 소재와 장비 기술을 접목하는 시나리오를 구상하고 있다. 이를 통해 차세대 패키징 기술 개발의 속도를 높이고, 글로벌 시장에서의 기술 초격차를 유지하려는 목표를 뚜렷이 하고 있다. APL은 이러한 연구협력의 핵심 거점으로서 기능한다.

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첨단 기술 연구 및 검증 활동

요코하마 소재의 연구거점은 첨단 패키징에 필수적인 소재와 공정 기술의 개발 및 검증을 담당한다. 반도체를 정밀하게 접합하는 본딩 기술 연구와 유리 기판 등 차세대 공정 소재에 대한 탐구도 활발히 이루어지고 있다. 이러한 연구 활동은 단순한 부품 결합을 넘어, 시스템 전체의 효율성을 높이는 방향으로 나아가고 있다.

연구 범위에는 저전력かつ 고성능을 동시에 구현하기 위한 칩 배치 및 연결 구조 개발도 포함된다. AI 연산의 효율성을 높이기 위해 전력 소모를 최소화하면서도 처리 성능은 극대화하는 구조적 혁신이 필요한 시점이다. 해당 연구팀은 이러한 기술적 과제들을 해결하기 위해 다양한 접근법을 실험하고 있다.

요코하마가 연구거점의 위치로 선정된 데에는 명확한 지리적 및 인적资源优势가 작용한다. 도쿄와 근접해 있어 교통 접근성이 우수하며, 다수의 대학과 연구기관이 밀집해 있어 전문 인력 수급이 용이하다. 이는 기술 개발 속도를 높이고 우수 인재 영입에 유리한 환경을 제공한다.

글로벌 반도체 경쟁 구도 속 삼성전자 전략

이 회장은 이번 방문을 계기로 국내외 반도체 관련 사업장을 돌아보며 기술 경쟁력 점검에 주력해 왔다. AI 반도체 시장은 빠르게 변화하고 있으며, 기술의 진화 속도에 맞춰 지속적인 혁신이 요구된다. 특히 패키징 기술은 칩 성능을 끌어올리는 데 있어 설계나 공정보다 더 직접적인 영향을 미치는 변수로 부상했다.

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국제적인 공급망 재편과 기술 패권 경쟁 속에서 한국 기업의 대응 방식이 주목받고 있다. 삼성전자는 일본과의 협력을 통해 자사의 강점을 보완하고, 약점을 메우는 전략을 모색하고 있다. 이는 단독 개발의 한계를 넘어 생태계 전체의 시너지를 발휘하려는 시도이다.

이번 방문은 단순한 현황 점검을 넘어, 향후 협력 방향성에 대한 신호로도解读된다. 일본 소재장비 기업들과의 긴밀한 협력은 삼성전자가 AI 반도체 시장에서 입지를 공고히 하는 데 기여할 것으로 예상된다. 기술적 우위를 선점하기 위한 경쟁은 더욱 치열해질 전망이며, 협력과 혁신의 균형이 핵심 과제다.

관련 업계에서는 첨단 패키징 기술 확보가 차세대 반도체 산업의 승패를 가를 핵심 요인으로 보고 있다. 삼성전자의 적극적인 해외 연구 거점 활용 전략이 글로벌 시장에서의 입지 강화에 어떻게 이어질지 지켜볼 필요가 있다. 기술 개발의 성과가 상용화와 매출 증가로 직결될 수 있는 중요한 전환점이 될 전망이다.