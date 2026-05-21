삼성전자 주주단체, 노사 임금협상 잠정 합의안 위법 규정하며 법적 대응 예고

삼성전자 주주단체인 대한민국 주주운동본부가 노사의 임금협상 잠정 합의안을 위법으로 규정하고 법적 대응을 예고했다. 세전 영업이익의 12%를 성과급으로 연동하는 내용을 주주총회 결의 없이 진행하는 것이 위법이라고 주장하며, 이사에 대한 손해배상 청구 대표 소송과 단체협약 무효확인 소송 등을 진행할 계획이다.

삼성전자 주주단체인 대한민국 주주운동 본부는 21일 이재용 삼성전자 회장 자택 앞에서 집회를 열고 삼성전자 노사의 임금협상 잠정 합의안에 대해 강력한 법적 대응을 예고했다. 주주운동 본부는 세전 영업이익의 12%를 미리 계산해 성과급 으로 연동하고 할당하는 노사 잠정 합의안이 위법이라고 주장했다.

이들은 주주총회 결의 절차를 거치지 않는 한 법률상 무효라고 명시했으며, OPI 1.5%와 특별경영성과급 10.5%를 합산한 영업이익 약 12% 수준의 성과급 재원 형성은 지급 시점이 세후라도 재원 산정 기준이 세전 영업이익의 일정 비율인 이상 위법성의 본질은 동일하다고 설명했다. 주주운동본부는 잠정 합의안에 찬성한 이사 전원을 대상으로 상법상 이사의 충실의무 위반을 이유로 손해배상 청구 대표 소송을 제기할 계획이다. 또한 주주총회 결의를 생략한 단체협약에 대한 효력정지 가처분 및 무효확인의 소, 위법 파업 참가자에 대한 손해배상 청구소송도 진행할 예정이라고 전했다.

이들은 영업이익은 법인세 등을 먼저 공제한 후 분배의 대상이 된다고 강조했으며, 세금 징수 전 성과급 산정은 국가의 조세권을 우회한다는 주장을 제기했다. 또한 산정된 배당가능이익의 분배권은 위험과 손실을 부담해 투자한 주주에게 귀속된다고 주장했으며, 주주총회를 거쳐 성과급이 산정돼야 한다는 입장을 보였다. 주주운동본부는 이재명 대통령이 20일 국무회의에서 세금도 떼기 전에 영업이익의 일정 비율을 제도적으로 나눠 갖는다는 것은 투자자도 할 수 없는 일이라고 한 발언을 위법성의 근거로 삼고 있다.

이들은 주주명부 열람을 통해 주주서한을 보내고, 네이버 카페 및 주주 행동 플랫폼인 액트 등을 통해 전 국민을 대상으로 소송인단 결집에 나설 계획이라고 밝혔다. 소송 관련 비용도 주주 모금 절차로 진행하겠다고 전했으며, 예고된 파업이 유보된 것은 단지 시한이 6월 7일로 연장됐을 뿐이라고 지적했다. 주주운동본부는 파업 예고의 철회 및 이사회 부결 시 파업에 재돌입하지 않겠다고 공개 선언할 것을 요구했다. 주주운동본부는 세전 영업이익 등을 기준으로 성과급을 요구하는 타 노조들도 동일하게 위법한 주장을 펴고 있다며, 그렇게 주장하는 노조들은 주주운동본부와 맞서게 될 것이라고 예고했다.

또한 노조를 향해 납기일이 생명인 반도체 산업의 급소를 틀어쥐고 국가 경제를 인질로 삼는 행위가 큰 문제라고 비난했으며, 반도체 경쟁국들에 막대한 반사 이익을 이미 제공했다고 지적했다. 이들은 위법성의 위협이 진행 중이라며 법적 대응에 강한 의지를 보였다. 주주운동본부는 이날 집회와 기자회견을 통해 삼성전자의 임금협상 잠정 합의안에 대한 광범위한 법적 대응 계획을 공식화했다





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삼성전자 주주운동 임금협상 성과급 법적분쟁

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