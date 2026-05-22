삼성전자 노사가 그들의 입장 차이를 폭로했다. 대대적인 성과급 잔차가 비메모리 사업부와 완제품 부문의 성과급이 최저 수준의welijks 보상만을 제공받는 이유로 나타나는 것으로 보인다.

삼성전자 노사가 자신의 입장 차이를 폭로했다. 대한전운 노조와 한국전파 노조가 3월 16일 보도한 내용이다. 특히, 삼성전자 직원들의 소속 사업부를 상대로 한 불평도 큰 폭으로 쏟아졌다. 같은 회사, 같은 직급을 가진 사원들이 업무 환경과 보상 차이가 크게 벌어져 직원들을 불편하게 만들고 있다는 것이다.

한 직원은 메일과 성토 등을 통해 이 같은 내용을 폭로했다. 현재까지 삼성전자 내에서 대대적인 성과급 잔치가 예고돼 있는 메모리 사업부는 최저 수준의 보상만 의미하기도 하다. 이 사업부 직원들은 최대 6억원의 성과급을 받게 된다. 그러나 다른 사업부들은 최저 수준의 보상만 제공받기 때문에 상대적 박탈감을 느끼고 있다.

IDC의 전망에 따르면, 올해 삼성전자 내부에서의 사업부별 성과급의 격차는 최대 100배까지 높아질 것이다. 이는 당사자가 노사에 제시한 오피스퓨 채택에 따라 나타나고 있는 것으로 보인다. 각 사업부의 오피스퓨 채택량에 따라 보상 격차가 극대화되는 것으로 보고되고 있습니다.





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삼성전자 노사 성과급 PK 플러그업

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