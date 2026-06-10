삼성전자 호남에 반도체 공장 건설 추진…반도체 산업 생태계 남부 확장 전망

삼성전자가 호남 지역에 첨단 반도체 패키징 공장 건설을 검토 중이며, 이는 수도권 집중을 완화하고 지역균형발전을 촉진할 수 있는 전환점이 될 것으로 보인다. 정부는 기업들의 비수도권 투자를 독려하며 대규모 프로젝트를 논의할 예정이다.

삼성전자 가 호남 지역에 첨단 반도체 패키징 공장 건설을 추진 중인 것으로 알려졌다. 계획이 현실화하면 대한민국 반도체 산업 생태계가 수도권과 충청권에서 남부권으로 확장되는 전환점이 될 전망이다.

정부는 오는 29일 이재명 대통령 주재 회의에서 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 기업들의 비수도권 투자 방안을 논의할 예정이며, 삼성전자의 광주 공장 건설 방안이 주요 안건으로 거론되고 있다. 이재명 대통령은 기업들의 지방 투자를 부탁하며 대규모 투자 프로젝트를 공개하겠다고 밝혔다. 이번 검토는 AI 열풍으로 반도체 생산설비 증대가 시급하지만 수도권 내 용지 부족과 정부의 지역균형발전 정책이 맞아떨어진 결과로 풀이된다. 반도체 공장은 막대한 전력과 용수를 필요로 하는데, 호남은 재생에너지 잠재력이 풍부해 RE100 달성에도 유리하다.

광주 첨단산단에는 이미 앰코테크놀로지 등 글로벌 반도체 후공정 기업이 입주해 있어 생태계 시너지 효과도 기대된다. 한국 사회는 수도권 쏠림과 지방 소멸 부작용이 심화되고 있어, 반도체 산업의 지역 확장은 양질의 일자리 창출을 통한 지역 부흥과 국가 균형발전에 기여할 수 있다. 정부와 지자체는 인프라와 제도적 지원을 아끼지 말아야 하며, 이번 기회를 균형발전의 성공 신화로 만들어야 할 것이다





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