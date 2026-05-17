삼성전자 총파업 위기, 정부의 엄중 경고와 국가 경제 보호를 위한 긴급 호소

정부는 삼성전자 노조의 파업 예고로 인한 천문학적 경제 손실과 글로벌 반도체 주도권 상실 가능성을 경고하며, 18일 교섭을 마지막 기회로 삼아 노사가 대화를 통해 상생 방안을 마련할 것을 강력히 촉구했습니다.

정부는 삼성전자 노동조합의 총파업 예고일이 불과 며칠 앞으로 다가온 긴박한 상황 속에서 제2차 긴급관계장관회의를 소집하고 이번 사태가 대한민국 경제와 산업 전반에 미칠 파괴적인 영향에 대해 심도 있게 논의하였습니다.

현재 정부는 삼성전자라는 국가 핵심 기업의 생산 라인이 멈출 수 있다는 가능성을 매우 엄중한 국가적 위기로 인식하고 있으며 이에 따라 국민에게 정부의 확고한 의지를 밝히고 노사 양측이 파업이라는 극단적인 선택 대신 대화와 타협을 통해 해결책을 찾을 것을 강력하게 촉구하고 나섰습니다. 고용노동부 장관이 직접 노조와 경영진을 잇달아 만나며 간극을 좁히기 위해 다각도로 노력한 결과 오는 18일 교섭을 재개하기로 합의한 점은 다행스러운 일이지만 정부는 이번 교섭이 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회라는 점을 분명히 하며 노사 모두가 이 자리의 무게감을 무겁게 받아들여야 한다고 강조하였습니다.

만약 이번 파업이 현실화되어 삼성전자의 반도체 생산에 차질이 발생한다면 이는 단순한 개별 기업의 경영 손실을 넘어 대한민국 경제 전반에 치명적인 상처를 남기게 될 것입니다. 삼성전자의 반도체 공장은 초정밀 공정이 연속적으로 수행되는 특성상 단 하루만 가동이 중단되어도 최대 1조 원에 달하는 직접적인 손실이 발생할 것으로 추산됩니다. 더욱 심각한 문제는 반도체 생산라인의 특성상 일시적인 멈춤이 수개월의 마비로 이어질 수 있다는 점입니다.

수백 개의 복잡한 공정을 거쳐야 하는 웨이퍼 가공 특성상 가동이 중단되면 공정 내에 있던 제품을 전량 폐기해야 하며 이 과정에서 발생하는 경제적 피해는 최대 100조 원에 이를 수 있다는 분석이 나오고 있습니다. 또한 한 번 중단된 라인을 다시 정밀하게 안정화하고 정상적인 생산 체계를 회복하는 데까지 상당한 시간이 소요되므로 그 피해 규모는 상상을 초월할 것입니다.

삼성전자는 대한민국 전체 수출의 약 22.8퍼센트와 시가총액의 26퍼센트를 차지하는 경제의 중추이며 12만 명의 임직원과 1,700여 개의 협력사가 얽혀 있는 생태계의 중심이기에 이번 파업은 수많은 협력업체의 경영 악화와 고용 불안으로 이어져 국민 경제 전반에 엄청난 충격을 줄 것입니다. 더욱이 현재 글로벌 시장은 AI 반도체라는 거대한 전쟁터가 되어 있으며 대한민국이 어렵게 확보한 전략적 우위를 경쟁국들에 그대로 내어줄 수 있는 절체절명의 위기 상황입니다.

삼성전자는 최근 세계 최초로 HBM-4 양산에 성공하고 적자였던 파운드리 분야에서도 글로벌 빅테크 기업들과의 계약을 체결하며 반도체 경쟁의 중요한 전환점을 맞이하였습니다. 이제 막 본격적인 성장 궤도에 진입하여 국가 경제의 반등을 이끌어야 할 중차대한 시점에서 발생하는 내부 갈등과 파업은 우리 반도체 산업의 신뢰 기반을 스스로 무너뜨리는 행위가 될 것입니다. 우리가 내부적인 진통으로 멈춰 서 있는 동안 해외 경쟁 기업들은 그 틈을 타 고객사를 선점하고 글로벌 주도권을 완전히 장악하려 할 것이며 한 번 잃어버린 시장 점유율과 경쟁력은 막대한 자금을 투입하더라도 다시 회복하기 매우 어렵습니다.

결국 이번 파업은 미래를 위한 대규모 설비 투자와 연구개발 동력을 위축시켜 개별 기업의 경쟁력 상실을 넘어 국가 전략 자산인 반도체 산업 전체의 쇠락으로 귀결될 위험이 큽니다. 따라서 정부는 노사 문제의 해법이 대립과 충돌이 아닌 신뢰에 기반한 책임 있는 협의에 있음을 다시 한번 강조합니다. 삼성전자 노조는 파업이라는 강경책을 고집하기보다 대화와 타협을 통해 합리적인 합의점을 도출하려는 전향적인 자세를 보여주어야 하며 사측 또한 책임감 있는 태도로 교섭에 임해 노조의 목소리를 경청하고 상생의 해법을 마련하기 위해 끝까지 노력해야 합니다.

삼성전자가 세계적인 기업으로 성장할 수 있었던 것은 노사 모두의 헌신뿐만 아니라 정부의 파격적인 세제 지원과 산업단지 조성 그리고 무엇보다 국민들의 아낌없는 신뢰와 성원이 있었기에 가능했던 결과입니다. 이는 어느 한쪽의 성과가 아니라 대한민국 공동체 모두가 함께 일궈낸 결실입니다. 삼성전자 노사는 이러한 역사적 책임감을 가지고 국민 눈높이에 맞는 상생 방안을 조속히 마련해 주시길 바랍니다.

정부는 노사 간의 대화가 원만히 진행될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠으나 만약 파업으로 인해 국민 경제에 회복 불가능한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민 경제 보호라는 최우선 가치를 위해 긴급조정을 포함한 모든 행정적 법적 대응 수단을 강구할 수밖에 없음을 엄중히 경고합니다





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삼성전자 반도체파업 국가경제 HBM 노사협상

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