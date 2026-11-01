삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입, 외국인 매도 흡수하며 코스피 낙폭 제한

키움증권은 올해 8월부터 이어진 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입이 외국인 매도를 흡수해 코스피 낙폭을 제한했다고 분석했다. 자사주 매입 효과와 반등 지속성 변수를 정리했다.

키움증권 은 2일 분석 보고서를 통해 올해 8월부터 시작된 삼성전자 와 SK하이닉스 의 자사주 매입 이 외국인 매도 를 흡수하며 코스피 낙폭을 제한했다고 밝혔다. 다만 주가 반등이 지속될지는 반도체 이익 전망과 외국인 수급 개선에 달려 있다고 진단했다. 보고서는 서울에서 발표된 연합뉴스 기사에 담긴 분석 내용을 바탕으로 작성됐다.

외국인 매도 흡수한 자사주 매입의 효과

보고서에 따르면 올해 8월 24일부터 지난달 6일까지 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 합쳐 총 26조6천억원을 순매도했다. 같은 기간 두 회사의 자사주 매입액은 46조5천억원으로, 외국인 순매도액의 1.7배에 달했다.

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이 기간 코스피는 0.4% 상승했다. 보고서는 외국인 매도 압력이 있었음에도 지수가 오를 수 있었던 배경으로 자사주 매입을 꼽았다.

보고서는 같은 기간 개인도 순매도를 나타냈다고 설명했다. 기관은 하루 1천억원 수준의 순매수에 그쳤다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 기타법인의 자사주 매입이 사실상 주요 매수 주체 역할을 했다고 평가했다.

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매입 종료 이후 코스피 하락과 반등 흐름

삼성전자의 자사주 매입이 끝난 뒤 상황은 달라졌다. SK하이닉스가 매입을 마친 지난달 21일까지 10거래일 동안 자사주 매입액은 외국인 순매도액의 60%에 그쳤다.

같은 기간 코스피는 17.4% 하락한 것으로 나타났다. 보고서는 이 기간의 하락 압력이 자사주 매입 감소와 외국인 매도 확대가 겹친 결과라고 분석했다.

보고서는 지난달 반도체 이익이 지속될지에 대한 우려가 외국인 매도를 키운 것으로 봤다. 이후 이익 우려가 완화되자 자사주 매입이 없는 상황에서도 지수가 반등했다고 설명했다. 이는 반도체 이익 전망이 수급만큼 중요한 변수임을 보여준다는 해석이다.

3분기 실적과 SK하이닉스 주주환원 계획

SK하이닉스는 최근 완료한 40조원 규모의 자사주 매입을 포함해 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모가 약 100조원이라고 28일 공시했다. 회사는 이 계획을 공시를 통해 시장에 알렸다.

올해 들어 SK하이닉스는 지난 8월과 10월 두 차례에 걸쳐 총 60조원 규모의 자사주 취득을 신고했다. 삼성전자는 지난 8월 15조원 규모를 포함해 약 22조원의 자사주 취득을 신고했다.

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두 회사는 올해 3분기 실적 발표에서 시장 기대를 웃도는 실적과 주주환원 방안을 함께 내놓았다. 그럼에도 주가 반응은 엇갈렸다. 보고서는 주주환원 정책이 실제로 어떻게 실행될지에 대한 기대 차이가 주가에 영향을 미쳤다고 봤다.

향후 관전 포인트와 시장 해석

보고서는 자사주 매입에 따른 수급 개선이 주가나 지수 상승을 보장하지는 않는다고 짚었다. 수급 효과와 실제 주가 흐름은 별개로 볼 필요가 있다는 설명이다.

향후 주목할 변수로는 SK하이닉스의 신규 매입이 외국인 매도세를 얼마나 흡수할지가 꼽혔다. 또 삼성전자의 내년 1월 잔여 재원 배분과 매입 개시 시점도 중요한 관전 포인트로 제시됐다.

결국 코스피 반등의 지속성은 반도체 이익에 대한 시장 신뢰와 외국인 수급의 개선 여부에 달려 있다는 것이 보고서의 핵심 진단이다. 자사주 매입이 하락장의 완충 역할을 했지만, 그 효과가 지속되려면 이익 전망과 수급이 함께 뒷받침되어야 한다는 점을 보고서는 강조했다.