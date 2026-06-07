삼성전자, 반도체 이익 환원 행사로 완제품 부문 직원들 성과급 삭감 우려

삼성전자가 반도체 슈퍼사이클로 번 이익을 국민과 나누겠다며 가전제품 특별 판촉 행사를 진행 중이지만, 비용 부담이 완제품 부문에 돌아가면서 해당 부문 직원들의 성과급이 축소될 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 회사는 반도체 부문에서 재원을 부담하는 방안을 검토 중이며, 내부 불만을 해소할 보완책을 마련하겠다는 입장이다.

삼성전자 가 반도체 슈퍼사이클 로 얻은 천문학적 이익을 국민과 나누겠다며 가전제품 특별 판촉 행사를 기획했지만 내부 반발에 부딪혀 고민에 빠졌다. 가전과 스마트폰 사업을 담당하는 완제품사업(DX) 부문 직원들은 반도체 부문 직원들보다 적은 성과급 을 받는 상황에서 판촉 행사 비용 부담까지 떠안게 되며 상대적 박탈감이 커지고 있다.

회사는 8일부터 다음 달 5일까지 4주간 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 진행하며, 온·오프라인에서 스마트폰·TV·냉장고 등 제품 구매자에게 구매액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 돌려주고, 군인·경찰·소방 및 교정 공무원 등에게는 10% 추가 혜택을 제공한다. 온누리상품권은 전국 전통시장과 골목 상권에서 현금처럼 사용 가능한 정부 발행 상품권으로, 실제로 20~30% 할인 효과와 동일하다. 총 지급액은 약 4천억원으로 추산된다. 이번 행사는 지난달 27일 발표한 5년간 5조원 규모 사회 공헌 방안의 일환으로, 반도체 성과 공유 명분하에 진행되지만 실질적 비용 부담은 완제품 부문이 지게 된다.

완제품 부문의 1분기 영업이익률이 약 6% 수준인 점을 고려하면, 20~30% 할인은 손해를 감수한 판촉에 해당해 해당 부문의 매출과 영업이익이 감소하고, 이로 인해 성과급 산정 기준인 경제적 부가가치(EVA)도 줄어들어 직원들의 기존 성과급마저 축소될 수 있는 상황이다. 반도체 부문 직원들은 별도의 특별 경영 성과급을 받는 반면, 완제품 부문은 특별 성과급은 고사하고 기존 성과급도 깎일 가능성이 있어 내부 불만이 고조되고 있다.

삼성전자 관계자는 반도체 성과에 대한 감사 차원에서 마련한 행사인 만큼 반도체 부문에서 관련 재원을 부담하는 방안 등을 검토하고, 완제품 부문 직원들이 성과급 산정에서 불이익을 당하지 않도록 보완책을 마련하겠다고 밝혔다





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삼성전자 반도체 슈퍼사이클 성과급 가전제품 판촉 온누리상품권

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