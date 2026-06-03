삼성전자 초기업노조, DS 부문 처우 개선에 집중…DX 부문 요구는 '선행 조건' 논란

최승호 삼성전자 초기업노조 위원장이 DX 부문 조합원들의 요구를 반영하기보다 DS 부문 조합원 처우 개선에 우선순위를 둘 수밖에 없다고 밝혔다. 초기업노조 조합원 대부분이 DS 부문에 몰려 있어 DS 중심의 교섭 전략이 불가피하다는 설명이다. DX 부문은 공동 위원장 체제와 별도 투표 등을 요구하며 재가입을 조건으로 내걸었으나, 노조 측은 별도 협상 시 임금 인상률이 크게 떨어져 공동 교섭이 필요하다고 반박했다. 한편 노조는 고용노동부에 진정 관련 진술을 마쳤으며, 사측과 미팅을 통해 DS 부문 소외 조합원 처우 개선 방안을 이달 중 논의할 예정이다.

최승호 삼성전자 초기업노동조합 위원장은 최근 DX 부문 조합원들과의 대화에서 DS 부문 처우 개선에 집중할 수밖에 없다는 입장을 밝혔다. 최 위원장은 초기업노조 조합원의 95%가 DS 부문에 소속되어 있으며, DX 부문의 조건을 모두 수용해 재가입시키기보다 DS 부문의 임금 및 처우 개선에 더 중점을 둘 수밖에 없다고 설명했다.

DX 부문 조합원들은 공동 위원장 체제 보장, 임금 협상 잠정합의안의 별도 투표 가결 요구, 이송이 부위원장 사퇴 등을 조건으로 내걸었으나, 최 위원장은 DS와 DX가 별도로 협상하면 임금 인상률이 2%도 안 될 수 있어 공동 교섭이 필요하다고 강조했다. 또한 그는 최근 고용노동부에 출석해 DX 부문이 제기한 임금 협상 진정 관련 진술을 마쳤으며, 사측과의 미팅을 통해 DS 부문 소외 조합원 처우 개선을 논의할 예정이라고 전했다. 초기업노조는 전영현 부회장, 한진만 파운드리 사업부장, 박용인 시스템LSI 사업부장, 홍석준 CSS 사업팀장 등에게 면담 요청 공문을 보낸 상태다





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삼성전자 초기업노동조합 DS부문 DX부문 임금협상 처우개선 노사갈등 삼성그룹

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