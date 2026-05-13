삼성전자 초기업노조 총파업 돌입 예고, 성과급 제도화 둘러싼 극한 대립

삼성전자 최대 노조인 초기업노조가 사후조정 결렬 후 21일부터 18일간 총파업을 진행한다. 성과급 상한 폐지와 제도화를 요구하는 노조와 이를 거부하는 사측의 갈등이 법적 공방과 대규모 파업으로 확산되며 위기감이 고조되고 있다.

삼성전자 와 초기업노동조합 삼성전자 지부 사이의 노사 갈등이 파국으로 치닫고 있다. 삼성전자 최대 규모의 노조인 초기업노조 는 사후조정 절차에서도 사측과 합의점을 찾지 못해 결국 결렬을 선언했으며, 이에 따라 오는 21일부터 18일간의 총파업 이라는 강수를 두게 되었다.

이번 사태의 핵심은 단순한 임금 인상을 넘어선 성과급 제도의 투명한 제도화와 상한선 폐지라는 구조적 보상 체계의 개선에 있다. 최승호 초기업노조 위원장은 13일 수원지방법원에서 열린 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청 심문을 마친 뒤, 취재진과의 인터뷰를 통해 회사 측의 불성실한 협상 태도를 강하게 비판하며 파업 종료 전까지는 추가적인 대화 가능성을 완전히 배제한다는 강경한 입장을 표명했다. 최 위원장은 지난 5개월 동안 진행된 교섭 과정에서 사측의 안건이 단 한 걸음도 진전되지 않았음을 지적했다.

특히 사후조정이 진행된 17시간 중 실제로 협의가 이루어진 시간보다 단순히 대기하며 보낸 시간이 16시간에 달했다는 점을 언급하며, 이는 사측이 진정성 있게 합의에 임한 것이 아니라 단순히 시간을 끌어 노조의 파업 동력을 약화시키려는 전략적 계산이었다고 주장했다. 이러한 상황에서 조정 기간을 연장하는 것은 아무런 의미가 없으며, 오히려 노동자들의 의지를 꺾으려는 시도라고 판단하여 결렬을 선언하게 되었다는 설명이다. 이는 삼성전자라는 거대 기업 내에서 노동조합이 느끼는 소외감과 사측의 고압적인 협상 태도가 임계점에 도달했음을 보여주는 대목이다.

노조가 가장 강력하게 요구하고 있는 것은 성과급의 제도화다. 현재 삼성전자의 성과급 체계는 경영진의 재량이나 일회성 보상 성격이 강해 예측 가능성이 낮고 형평성 논란이 끊이지 않고 있다. 이에 대해 노조는 영업이익의 일정 비율을 확정적으로 지급하는 명문화된 제도를 요구하고 있으며, 이는 경쟁사인 SK하이닉스가 이미 시행하고 있는 보상 체계와 궤를 같이한다. 최 위원장은 삼성이 이른바 '하이닉스 사관학교'라고 불릴 정도로 핵심 인력들이 경쟁사로 유출되는 현상의 근본 원인이 바로 이러한 경직된 보상 제도에 있다고 분석했다.

성과가 나지 않았을 때는 받지 않더라도, 성과가 났을 때는 정당하고 투명하게 배분받는 시스템을 구축하는 것이 글로벌 반도체 전쟁에서 인재를 지키는 유일한 길이라는 논리다. 특히 DS부문에 대해서만 일회성 특별 성과급으로 무마하려는 사측의 제안은 근본적인 해결책이 될 수 없으며, 노동자들을 기만하는 행위라고 강조했다. 법적 쟁점에 대해서도 노조는 당당한 입장을 고수하고 있다. 삼성전자가 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 신청에 대해, 노조는 모든 절차를 법과 원칙에 따라 진행했음을 역설했다.

성과급이 쟁의행위의 정당한 목적이 될 수 없다는 일부의 시각에 대해서는, 이미 성과급의 규모가 사실상 임금 수준으로 매우 높기 때문에 중앙노동위원회와 사측으로부터도 문제가 없다는 답변을 받았음을 상기시켰다. 또한, 이번 파업 과정에서 발생할 수 있는 물리적 충돌이나 불법 행위에 대해서는 단호하게 선을 그었다. 사무실 점거 외에 반도체 생산 라인과 같은 핵심 시설에 대한 점거는 절대 없을 것이며, 폭행이나 협박 없이 적법하고 평화로운 방식으로 권리를 행사하겠다고 밝혔다.

반도체 산업의 특성상 파업 시 웨이퍼 변질 등 생산 차질에 대한 우려가 크지만, 노조는 이에 대해 기술적인 해결 방법이 충분히 존재한다고 반박했다. 생산 강행만이 답이라는 사측의 주장은 파업의 정당성을 훼손하기 위한 프레임에 불과하며, 노동자의 기본권인 파업권을 행사하는 과정에서 발생하는 리스크는 경영진이 해결해야 할 몫이라는 입장이다. 현재까지 집계된 파업 참여 인원은 4만 2천여 명에 달하며, 최종적으로는 5만 명 이상의 인원이 참여할 것으로 예상되어 삼성전자 역사상 유례없는 규모의 노동 쟁의가 될 전망이다. 정부의 긴급조정권 발동 가능성에 대해서는 낮은 가능성을 점치고 있다.

정부가 기본적으로 노사 간의 자율적 해결과 정당한 쟁의 권리를 존중하는 입장을 취하고 있다고 믿고 있으며, 노조 역시 합의를 이끌어내기 위해 기존의 요구안을 여러 차례 낮추며 양보해 왔음을 강조했다. 그럼에도 불구하고 사측이 끝내 제도화라는 핵심 가치를 외면한 상황에서, 노조는 이제 실력 행사를 통해 자신들의 정당성을 입증하겠다는 계획이다. 이번 총파업은 단순히 돈을 더 받는 문제가 아니라, 삼성전자라는 조직 내에서 노동자가 경영 성과를 어떻게 공유하고 인정받느냐 하는 기업 문화의 패러다임 전환을 요구하는 싸움이라고 볼 수 있다.

결과적으로 이번 사태는 삼성전자가 초격차 기술력뿐만 아니라 초격차 인사 제도와 노사 관계를 구축할 수 있는 능력이 있는지를 시험하는 중대한 분수령이 될 것이다





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삼성전자 초기업노조 총파업 성과급제도화 노사갈등

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