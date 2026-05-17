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삼성전자 초기업노조 위원장의 '후퇴된 안' 압박, 노사 2차 사후조정 '막판'

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삼성전자 초기업노조 위원장의 '후퇴된 안' 압박, 노사 2차 사후조정 '막판'
삼성전자 초기업노조결국합의하지 않겠다후퇴된 안
📆5/17/2026 1:51 PM
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최승호 삼성전자 주도 노동조합의 위원장 인근은 17일 사측이 제안한 OPI(초과이익성과급) 재원의 상한 유지 및 영업이익에 대한 포인트를 되돌림으로써 압박을 계속하고 있습니다. "위원장의 리더십으로 해결하면 되는 것 아니냐"고 요구한 바 있으며, "동일한 자세라면 합의하지 않겠다"고 전달했습니다. 18일 오전 10시부터 세종 중노위에 있는 노사 간 2차 사후조정 회의에서 해결될 전망입니다.

최승호 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부(초기업노조) 위원장이 17일 "정부의 긴급조정 언급에 따라 회사의 태도도 변화한 것 같다"고 말했다. 최소 위원장은 이날 저녁 언론 공지를 통해 "오늘 여명구 DS(반도체 부문) 피플팀장의 요청으로 비공식 미팅을 진행했다"고 밝혔다.

여 팀장은 삼성전자 노사 교섭에서 사측 대표교섭위원을 맡고 있다. 최소 위원장은 "사측이 사후 조정안보다 후퇴된 안을 납득할 수 있냐고 물었다"며 "위원장의 리더십으로 (협상을) 해결하면 되는 것 아니냐고 하더라"고 말했다. 그는 "저는 납득할 수 없다고 전달했고, 내일 사후조정에서 동일한 자세라면 합의하지 않겠다고 전달했다"면서 "이에 그치지 않고, 긴급조정권을 시사하며 조합을 압박하고 있다"고 강조했다.

최소 위원장에 따르면 사측의 '후퇴된 안'은 OPI(초과이익성과급) 재원의 상한(연봉의 50%)을 유지한 채 EVA(경제적부가가치) 20% 또는 영업이익 10% 중 선택할 수 있도록 하고, 반도체(DS) 부문 영업이익이 200조원을 넘어서면 OPI와 별도로 영업이익의 9∼10% 재원을 전체 부문 60% 대 사업부별 40%로 나누자는 제안이다(OPI: 초과이익성과급(OPI)) 이러한 제안은 18일 오전 10시부터 세종 중노위에서 진행될 2차 사후조정 회의에서 결정될 전망이다

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삼성전자 초기업노조 결국합의하지 않겠다 후퇴된 안 사후조정 긴급조정권

 

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