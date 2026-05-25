삼성전자, 2026년형 AI TV에 '비전 AI 컴패니언' 탑재... 시청 경험의 패러다임을 바꾸다

삼성전자가 2026년형 TV 및 모니터 라인업에 혁신적인 비전 AI 컴패니언(VAC)을 적용하여, 시청 중 궁금증을 실시간으로 해결하고 맞춤형 콘텐츠를 추천받는 AI 허브로서의 새로운 시청 경험을 제공합니다.

인공지능 (AI) 기술이 현대인의 일상 속에 깊숙이 스며들면서 우리는 이제 궁금한 점이 생기면 즉시 음성으로 묻고 답을 얻는 방식에 매우 익숙해졌습니다. 스마트폰이나 AI 스피커를 통해 정보를 찾는 것은 일상이 되었지만, 정작 우리가 가장 많은 시간을 보내는 가전제품 중 하나인 TV 앞에서는 여전히 아날로그적인 불편함이 존재했습니다.

영화를 보다가 특정 배우의 다른 작품이 궁금하거나, 스포츠 중계 중에 과거 전적이 떠올랐을 때 우리는 시청을 잠시 멈추고 스마트폰을 들어 검색해야만 했습니다. 이러한 번거로움은 시청의 몰입감을 저해하는 요소가 되었으며, 사용자는 다시 TV 화면으로 돌아오기까지 흐름이 끊기는 경험을 반복해 왔습니다. 삼성전자는 이러한 페인 포인트(Pain Point)를 정확히 짚어내어 2026년형 삼성 TV와 모니터에 비전 AI 컴패니언(VAC: Vision AI Companion)이라는 혁신적인 기능을 도입했습니다.

비전 AI 컴패니언은 단순히 명령을 수행하는 인터페이스를 넘어 시청자가 현재 보고 있는 콘텐츠의 맥락을 완벽하게 이해하고, 그에 맞는 맞춤형 정보와 추천 콘텐츠를 실시간으로 제공함으로써 시청 경험의 기준을 완전히 새롭게 정의합니다. 먼저 영화와 드라마 시청 환경에서 비전 AI 컴패니언은 탁월한 '영화 스토리텔러'의 역할을 수행합니다. 시청자들은 작품을 감상하다가 문득 촬영지가 어디인지, 혹은 특정 장면의 배경 설정이 무엇인지 궁금해하는 경우가 많습니다.

기존에는 이를 확인하기 위해 별도의 검색 엔진을 활용해야 했으나, 이제는 리모컨의 AI 버튼을 누르고 음성으로 질문하는 것만으로 모든 궁금증을 해결할 수 있습니다. 출연진의 필모그래피부터 줄거리, 장르적 특성은 물론이고 작품 속에 등장하는 장소의 실제 위치까지 폭넓은 정보를 제공받을 수 있습니다. 특히 놀라운 점은 AI가 사용자의 질문 의도를 파악해 추가로 궁금해할 만한 내용을 추천 질문으로 제시한다는 것입니다. 이를 통해 사용자는 꼬리에 꼬리를 무는 지적 탐구를 이어갈 수 있으며, 감독이나 배우의 성향에 맞는 유사한 작품을 추천받아 끊김 없는 콘텐츠 소비가 가능해집니다.

또한, 마이크로소프트의 '코파일럿'이나 AI 검색 엔진인 '퍼플렉시티'와 같은 글로벌 AI 플랫폼과의 연동을 통해 정보의 깊이를 더했습니다. 코파일럿은 사용자의 감정적 공감까지 반영한 자연스러운 대화형 추천을 제공하며, 업계 최초로 탑재된 퍼플렉시티는 신뢰할 수 있는 출처를 기반으로 시각적 이미지 중심의 답변을 제시하여 사용자가 정보를 더욱 직관적으로 이해할 수 있도록 돕습니다. 스포츠 경기 관람 시에도 비전 AI 컴패니언은 마치 옆에서 함께 경기를 관람하며 설명을 해주는 '집관 해설자'로 변신합니다.

추운 겨울이나 물리적 거리 때문에 경기장을 직접 찾지 못하는 팬들에게 삼성 AI TV의 초대형 화면과 강력한 AI 프로세서는 이미 충분한 몰입감을 제공하고 있었지만, 여기에 VAC가 더해지면서 경험의 질이 한 차원 높아졌습니다. 시청자는 경기 흐름을 놓치지 않으면서도 '이 팀의 지난 경기 점수가 어떻게 돼?

'라거나 '이번 대회 역대 우승팀은 어디지? '와 같은 구체적인 데이터를 즉시 확인할 수 있습니다. 이는 과거의 전적이나 향후 일정과 같은 확장된 맥락의 정보까지 포함하므로, 사용자는 전문가 수준의 지식을 바탕으로 경기를 즐길 수 있게 됩니다. 더 나아가 스포츠 관람의 즐거움을 배가시키는 음식 추천 기능까지 탑재되었습니다.

축구 경기를 보며 어울리는 저녁 메뉴를 추천해달라고 요청하면, 현재 경기 상황이나 분위기에 맞는 최적의 메뉴를 제안하여 시청자의 라이프스타일 전반을 케어하는 세심함을 보여줍니다. 이러한 기능들은 공중파, 케이블, 삼성 TV 플러스 등 어떤 시청 환경에서도 동일하게 작동하여 사용자에게 일관된 편의성을 제공합니다. 예술적 경험의 확장 또한 비전 AI 컴패니언이 가져온 주요 변화 중 하나입니다. 삼성전자는 기존의 Neo QLED와 QLED 모델까지 아트 구독 서비스인 '삼성 아트 스토어'를 확대하며 집안을 갤러리로 만드는 경험을 제공해 왔습니다.

이제 여기에 VAC가 '개인 도슨트'로 참여하면서 예술 감상은 단순한 관람을 넘어 깊이 있는 지식 경험으로 진화합니다. 예를 들어 고흐의 '별이 빛나는 밤'을 감상하다가 작가가 당시 어떤 심리 상태였는지, 어떤 기법을 사용했는지 질문하면 AI가 신뢰할 수 있는 자료를 분석해 상세하게 설명해 줍니다. 이는 마치 전문 큐레이터의 설명을 듣는 것과 같은 효과를 주며, 사용자는 예술 작품의 배경과 시대적 맥락을 더 깊게 이해하게 됩니다. 또한 '홈 파티 분위기에 어울리는 화려한 색감의 작품을 추천해줘'라고 요청하면 수천 점의 라이브러리 중에서 사용자의 취향과 상황에 딱 맞는 작품을 즉시 찾아 제안합니다.

이러한 상호작용은 사용자가 예술에 접근하는 문턱을 낮추고, 자신의 취향을 발견하는 과정을 더욱 즐겁게 만듭니다. 마지막으로 게임 영역에서도 비전 AI 컴패니언은 '나만의 게임 파트너'로서 압도적인 존재감을 드러냅니다. 삼성 AI TV의 강력한 게이밍 성능과 AI 기반의 영상 및 음향 최적화 기술은 이미 높은 평가를 받고 있으며, 여기에 음성 기반의 AI 인터페이스가 결합되어 게임 이용의 편의성이 극대화되었습니다. 게이머들은 복잡한 설정 메뉴를 뒤질 필요 없이 음성만으로 자신에게 맞는 게임을 추천받거나 최신 게임 정보를 빠르게 습득할 수 있습니다.

특히 게임 플레이 중 난관에 부딪혔을 때, 비전 AI 컴패니언에게 해당 구간의 공략법 영상을 찾아달라고 요청하거나 관련 유튜브 콘텐츠를 추천받아 즉시 적용할 수 있다는 점은 게이머들에게 매우 실질적인 도움을 줍니다. 결국 비전 AI 컴패니언은 콘텐츠 위에서 바로 묻고, 듣고, 실행하는 새로운 패러다임을 제시함으로써 TV를 단순한 디스플레이 기기에서 집안의 학습, 추천, 관리를 총괄하는 'AI 허브'로 진화시켰습니다. 삼성전자는 앞으로도 사용자의 삶에 실질적인 가치를 더하는 AI 스크린 시대를 선도하며, 기술이 인간의 라이프스타일을 어떻게 더 풍요롭게 만들 수 있는지를 지속적으로 증명해 나갈 것입니다





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