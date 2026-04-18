삼성전자 노조, 30조 원 손실 감수한 파업 예고… 경제 전반 '노조 리스크' 확대

삼성전자 노동조합이 다음 달 총파업을 강행하겠다고 밝히면서, 30조 원에 달하는 막대한 경제적 손실 가능성을 경고하고 나섰다. 이는 국내 경제에 노동 리스크가 확산될 수 있음을 시사하며, 반도체 수출 비중이 높은 한국 경제에 미칠 파장에도 관심이 쏠리고 있다. 더불어 블랙리스트 사건 연루 사실을 인정한 노조의 행보가 향후 노사 관계에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.

삼성전자 노동조합이 다음 달 총파업 을 예고하며 사측에 30조 원에 달하는 막대한 경제적 손실 가능성을 경고하고 나섰다. 이러한 움직임은 한국 경제 전반에 노동 리스크가 심화되는 신호탄으로 해석된다.

초기업노조는 17일 서울 삼성전자 서초사옥 앞에서 기자회견을 열고 공식적으로 과반 노조 및 근로자 대표 지위를 확보했다고 발표했다. 7만 4천여 명의 조합원이 가입한 초기업노조는 삼성전자의 역사상 첫 과반 노조로서, 15일 고용노동부의 확인 절차를 거쳐 법적 근로자 대표로서의 권한을 인정받았다.

최승호 초기업노조 위원장은 기자회견에서 파업 시 예상되는 경제적 파장을 상세히 밝혔다. 그는 18일간의 파업으로 인해 최소 20조 원에서 최대 30조 원에 이르는 손실이 회사 측에 발생할 것으로 추정했다. 이는 노조가 당초 주장했던 10조 원보다 훨씬 상회하는 규모로, 노조는 이러한 대규모 경제적 타격에도 불구하고 파업을 강행하겠다는 의지를 분명히 했다.

구체적인 파업 일정으로는 오는 23일 평택 사업장에서 대규모 결의 대회를 개최하고, 다음 달 21일부터 6월 7일까지 파업에 돌입할 예정이다. 더불어, 최근 논란이 된 ‘블랙리스트’ 유출 사건에 대한 노조원의 연관성도 인정되었다.

최 위원장은 디바이스솔루션(DS) 부문 조합원 비율이 80%를 넘어서면서 부서별로 과열 양상이 나타났으며, 일부 조합원이 동료 조합원의 가입 여부를 확인하는 행위가 있었음을 시사했다. 앞서 삼성전자는 특정 부서의 단체 메신저 방에서 직원의 사번, 성명, 노조 가입 여부 등이 명시된 명단이 공유된 사실을 확인하고 개인정보보호법 위반 혐의로 수사를 의뢰한 바 있다. 이후 사내 보안 시스템을 악용한 직원이 약 1시간 동안 2만여 회에 걸쳐 직원들의 개인정보를 조회한 사실이 추가로 밝혀져 해당 직원에 대한 고소 절차가 진행 중이다.

그러나 이러한 노조의 불법 행위에 대한 처벌은 현실적으로 어려운 상황이다. 현행 노동조합법상 블랙리스트 작성은 부당노동행위로 간주되지만, 처벌 대상이 사용자 측으로 한정되어 있기 때문이다.

회사 측이 불법 파업을 막기 위해 제기한 가처분 신청에 대해 최 위원장은 폭력이나 협박이 동반되지 않는 정당한 법적 절차를 따르고 있다고 항변했다. 하지만 그의 과거 행적은 이러한 주장에 의문을 제기하게 한다. 과거 노조 홈페이지에 게시글을 통해 DS부문 사업부의 팀별 쟁의 참여율을 공개하며, 참여하지 않는 사업부에 대해서는 성과급 및 근로 조건 개선 요구를 하지 않겠다고 밝히는 등 노조원들에게 압박을 가한 바 있다. 또한, 파업 불참자나 사측에 협조적인 직원을 감시하기 위한 신고센터를 운영하고 제보자에게 포상금까지 지급하겠다는 계획을 밝히기도 하여 논란을 야기했다.

노조가 30조 원의 경제적 손실을 감수하고서라도 파업을 강행하겠다는 입장을 고수함에 따라, 파업이 임박할수록 삼성전자를 둘러싼 우려와 리스크는 더욱 증폭될 것으로 보인다. 업계에서는 실제 파업이 장기화될 경우, 삼성전자가 반도체 시장에서의 신뢰도를 잃고 중국 및 미국 경쟁 기업들에게 반사이익을 제공할 뿐만 아니라, 전 세계에 한국의 노조 리스크를 알림으로써 국가 브랜드 이미지에도 큰 타격을 줄 수 있다고 경고한다. 특히 한국 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 34%에 달하는 상황에서, 이러한 파업은 외환 시장에도 상당한 충격을 야기할 가능성이 농후하다





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