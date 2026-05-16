삼성전자 '쟁의행위 참여 자유 결정' 공지, 노조 내부 불화로 직원들 '부담'

삼성전자는 노조의 총파업 예고에 따라 회사의 직원들에게 '쟁의행위 참여 여부'에 대한 결정은 회사가 사전에 결정할 수 없도록 열등한 상황을 자처한다. 반도체 부문은 최근 법적 분쟁으로 번지는 노조 내부 불화를 극복하기 위해 '우리 회사의 임직원 모두가 우호적이고 존중하는 조직문화에 대해 책임감을 느끼고 있습니다.'며 이러한 메시지를 보냈다. 반대로 DX부문은 반발하고 있으며, 일부는 초기업노조를 상대로 임금협상 및 파업 금지를 요구하는 가처분 신청을 준비하는 등 경영과 노조의 갈등을 나타낸다.

삼성전자 노조의 총파업 예고에 해당 기업은 직원들의 ‘ 쟁의행위 참여 여부’에 대해서는 ‘자유로운 의사에 따라 결정'되도록 내놓은 내부 메시지를 보냈다. 반도체(DS·디바이스솔루션) 부문은 최근 각 부서장들에게 메일을 보내 ‘ 쟁의행위 와 관련 부서원 간 의견 차이로 인해 일부 직원들이 심리적 부담을 호소하는 사례가 발생’하고 이같이 지적했다.

또한, ‘쟁의행위 참가를 호소하거나 설득하는 행위’는 ‘폭행·협박’을 사용하면 안 된다’는 노동조합법 제38조 제1항을 인용하면서 ‘쟁의행위 참여 여부에 대한 압박·갈등 같은 피해를 예방하기 위해 세심한 관리’를 요청했다. 따라서‘의사에 반하는 반복적인 참여 요구’,‘원치 않는 참여 여부 확인 및 공개’,‘타인의 근태 무단 조회’로 인한 ‘부담’은 회사에 공유하거나 조직문화 SOS를 통해 알아야 하고, 일부 부서장들은 해당 내용을 공유하며 ‘상호 존중의 건강한 조직 문화 유지’를 바라는 마음 표명했다. DX부문에서만 반면이 있는 반발도 있었다.

삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부의 ‘반도체 사업 성과급 투쟁’에만 집중했던 모습이 알려지면서, DX부문 요구는 외면하고 있다는 것이다. 이에 따라 DX부문 조합원 수천 명이 초기업노조를 탈퇴하고 일부는 spoonsongr48wg@gmail.comfcf.imsfc Could be a typo or a compromised account. Could you check and try again? a 가처분 신청을 준비하고 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

삼성전자 노조 파업 쟁의행위 합의 불화 DX부문

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

삼성 한종희 ''원삼성' 다음은 '강한 성장''…4대 신사업 키운다(서울=연합뉴스) 장하나 기자=한종희 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문장(부회장)이 '강한 성장'(bold growth)을 새 키워드로 내걸...

Read more »

둘로 쪼개진 지상무기 방산전시회…'정부의 안일한 대응 탓'(서울=연합뉴스) 김호준 기자=국내 유일의 지상무기 방위산업 전시회 'DX KOREA'가 올해 결국 둘로 쪼개져 열리게 됐다.

Read more »

“dy/dx는 왜 분수처럼 작동할까” 심현성 미국수학연구소 대표, 8월 신간 출간심현성 대표는 이번 신간을 통해 고등학생, 대학생들이 과거부터 직관적으로 받아들였던 dy/dx 기호의 분수처럼 보이는 성질을 밝혀냈다고 전했다. 학계에 따르면 수많은 미적분 교재 및 강의에서 'dy/dx=(dy/du) × (du/dx)', 'dy/dx=1 / (dx/dy)', 'dy/dx=(dy/du) / (dx/du)' 등과 같은 공식들을 편리한 기호 조작으로 소개해왔다. 심현성 대표는 이번 신간에서 미분의 기초 개념인 극한을 통해 dy/dx 기호가 마치 분수처럼 조작될 수밖에 없는 수학적 이유를 논리적으로 구성헀다고 발표했다.

Read more »

갤럭시 되살린 '노태문 매직' … DX사업부 전체로 확산 주목올해 3월부터 DX 직무대행MX사업부 AI 전환 이끌어이달 임원인사서 승진 유력

Read more »

남양주 지역 기업에 AI 혁신 방향 제시하다이번 포럼은 경복대학교가 경기도 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업의 일환으로 운영 중인 AI·DX GAIA센터의 역할과 성과를 공유하고, AI·DX 기술을 지역 기업의 현실적인 혁신 수단으로 연결하기 위해 기획됐다. RISE 기반, 지역 기업·대학·지자체·연구기관 연결 경복대학교 AI·DX GAIA센터는 RISE 사업을 기반으로 지역 기업·대학·지자체·연구기관을 연결하는 AI·DX 협력 플랫폼으로 기능하고 있다.

Read more »

계명문화대, ‘AI+Digital 전환 중점 전문대학 지원사업’ 선정K-DnA 혁신모델은 ▲X+AI 교육과정 혁신 ▲AI·DX 연계 교수학습 혁신 ▲열린 평생직업교육 체계 혁신 ▲AI·DX 기반 인프라 및 교육 거버넌스 고도화 등 4대 혁신 전략으로 구성됐다. 또한 AI 기반 LMS 고도화, 데이터 기반 성과관리 체계 개선, RAG 및 sLLM 기반 AI·DX 특화 교육환경 구축과 함께 교직원 AI 연수, AI 라이선스 지원, AI 기반 지능형 행정서비스 도입 등을 통해 대학 교육과 행정 전반의 AI·DX 혁신도 추진한다.

Read more »