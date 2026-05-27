삼성전자, 5년간 5조원 규모 사회 공헌 방안 발표...노사 갈등 이후 상생 행보

삼성전자가 향후 5년간 총 5조원 규모의 사회 공헌 방안을 발표했다. 중소 협력업체 지원, 포용적 금융 확대, 인공지능 인재 양성 등을 주요 내용으로 하며, 이는 반도체 슈퍼사이클 이익을 더 넓은 사회와 공유해야 한다는 요구에 대한 응답으로 풀이된다. 노사 간 성과급 배분 갈등 이후 사회적 책임 강화와 상생 이미지 쇄신을 위한 조치로 분석된다.

삼성전자 가 협력사 지원과 인재 육성 등을 포함해 향후 5년간 5조원 규모 사회 공헌 방안을 발표했다. 이는 최근 성과급 분배를 둘러싼 노사 간 갈등이 '그들만의 잔치'라는 비판적 여론을 의식한 조치로 풀이된다.

반도체 슈퍼사이클로 인한 막대한 이익을 임직원뿐 아니라 협력업체, 취약계층 등과 더 넓게 공유해야 한다는 사회적 요구에 대한 대응으로 보인다. 회사 측에 따르면, 총 5조원 중 일부는 사내 산업재해기금 조성에 쓰이고, 대부분은 향후 5년 동안 다양한 지원 사업과 투자에 사용될 예정이다. 구체적인 지원 대상으로는 중소 협력업체, 포용적 금융, 인공지능(AI) 인재 양성 등이 검토되고 있다. 기존 상생펀드와 무상 교육·컨설팅 프로그램 확대, 취약계층과 영세 자영업자를 위한 소액 신용대출 방안 등이 포함될 것으로 예상된다.

과거 미소금융과 유사한 방식의 지원도 거론된다. 세부 방안은 준법감시위원회 논의와 이사회 결의를 거쳐 결정할 계획이다. 삼성전자가 회사 차원에서 이처럼 대규모 사회 공헌 계획을 공식 발표한 것은 이번이 처음이다. 그간 연간 사회 공헌 지출은 1조원을 크게 밑돌았으며, 대표 프로그램인 '미래기술육성 사업'의 누적 지원액도 1조1000억원 수준이었다.

이번 방안은 순수 회사 재원으로 협력사 지원, 인재 양성, 취약계층 금융 확대 등 다양한 프로그램을 포괄한다는 점에서 차별화된다. 한편, 이번 발표는 성과급 배분 문제로 촉발된 노사 갈등 이후 사회적 책임 요구가 커진 데 따른 조치로 분석된다. 삼성전자 사장단은 성명서를 통해 국민과 주주, 고객, 임직원에 감사와 사과의 뜻을 전하며, 노사 관계와 경영 전반을 성찰하겠다고 밝혔다. 다만, 이번 5조원 규모 공헌액은 회사 순수 재원으로 조성되며, 노조는 기여하지 않는 것으로 알려졌다. 아직 주주 환원 방안은 구체화 중인 것으로 전해졌다





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