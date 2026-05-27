삼성전자 억대 성과급 논란 일단락… 업계 전반 확산 우려와 대비책 필요

삼성전자의 노사 합의로 억대 성과급 논란이 마무리됐지만, 이익 공유형 성과급이 업계 전반에 확산될 가능성과 경제 충격 흡수 방안 마련의 필요성이 제기된다.

삼성전자 의 억대 성과급 논란이 노동조합의 노사 합의안 가결로 일단락되었지만, 사회적 진통과 파장은 여전히 남아 있다. 이번 사태는 업계 전반에 걸쳐 유사한 요구를 촉발하며 산업계 임금 체계를 근본적으로 흔들 수 있는 중대한 사안으로 평가된다.

전문가들은 후속 진단과 대비책 마련이 시급하다고 지적한다. 27일 업계에 따르면, 삼성전자 노사가 합의한 성과급 체계는 경쟁사인 SK하이닉스에 비해 한 단계 진일보한 것으로 분석된다. SK하이닉스는 회사 영업이익의 10%를 전액 현금 성과급으로 지급하는 반면, 삼성전자는 반도체 부문의 특별 경영 성과급으로 영업이익의 10.5%를 전액 회사 주식으로 지급하기로 결정했다. 이러한 방식은 국내 인재의 해외 유출과 이공계 우수 인재의 의대 쏠림 현상을 방지하고, 직원들을 주주로 전환시켜 주주 가치 극대화에 기여하도록 유도하는 효과가 있다.

삼성전자의 특별 성과급은 특정 경영 목표, 즉 2028년까지 연간 영업이익 200조 원을 달성해야만 지급되며, 전체 성과급 주식의 3분의 2는 1~2년간 매도가 제한된다. 또한 중도 퇴직 시에는 수령한 주식을 회사에 반납해야 한다. 재계의 주요 우려는 이익 공유형 성과급이 업계 전반으로 확산될 가능성에 초점이 맞춰져 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 사례에서 보듯, 영업이익의 일정 비율을 상한 없이 성과급으로 지급하는 방식이 정착되면, 기존의 경영진 재량에 따른 기본급 대비 성과급 지급 체계가 고정비 형태로 전환될 수 있다.

이는 기업의 인건비 부담을 가중시키고 경기 변동에 취약한 구조를 초래할 위험이 있다. 그러나 이러한 우려가 과도하다는 반론도 제기된다. 한국은행의 2024년 조사에 따르면, 국내 제조업의 평균 영업이익률은 매출액 대비 5.1%에 불과해 이익 공유의 대상이 되는 파이 자체가 작다. 또한 대기업 내 노조는 각기 다른 이해관계로 분화되어 있어 통일된 요구를 관철시키기 어려운 실정이다.

예를 들어, 현대차 노조는 당기순이익의 30%를 성과급으로 요구해 왔지만, 자동차 업계 관계자는 이러한 요구가 수십 년간 지속되어 온 점을 감안할 때 실현 가능성이 낮다고 평가한다. 한화에어로스페이스의 경우도 노조가 복수로 존재하여 통일된 안이 제시되지 못하고 있다. 한 민간 기관의 거시 경제 전문가는 미국 빅테크의 막대한 지출로 인해 메모리 반도체 등이 호황을 누리고 있지만, 과거 사례를 볼 때 이러한 교역 조건의 긍정적 충격은 지속되지 않을 가능성이 크다고 경고한다. 따라서 호황기에는 이익의 일부를 적립하여 불황에 대비하는 전략이 필요하다.

호황이 꺼졌을 때의 경제적 충격을 흡수할 방안을 사전에 마련해야 한다는 지적이다. 이번 성과급 논란은 단순히 삼성전자 내부의 문제를 넘어 한국 산업계의 임금 체계와 노사 관계에 대한 근본적인 재검토를 요구하는 신호탄으로 받아들여지고 있다. 정부와 기업, 노조가 함께 머리를 맞대고 지속 가능한 성과급 모델을 구축해야 할 시점이다





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삼성전자 성과급 노사합의 이익공유 산업계 파장

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