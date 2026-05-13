삼성전자 노사 협상 최종 결렬과 총파업 위기 및 그룹 내 노사 갈등 확산

삼성전자 노사가 성과급 제도 개선을 둘러싼 마라톤 협상 끝에 합의에 실패하며 21일 총파업 가능성이 고조되었으며, 삼성바이오로직스에서도 법적 공방과 갈등이 심화되고 있습니다.

삼성전자 노사가 2026년 임금협약 체결을 위한 치열한 공방을 벌였으나 결국 합의점에 도달하지 못하며 최악의 시나리오인 총파업 가능성이 그 어느 때보다 높아진 상황이다. 지난 13일, 삼성전자 대표교섭위원인 김형로 부사장과 초기업노조 삼성전자 지부 최승호 위원장은 고용노동부 중앙노동위원회 의 중재 아래 2차 사후조정 회의를 가졌으나, 전날 오전 10시부터 다음 날 새벽 3시까지 이어진 17시간의 마라톤 협상 끝에 최종적으로 결렬을 선언했다.

이번 협상의 최대 쟁점은 성과급 제도인 OPI의 상한선 폐지와 영업이익 기준 15%라는 구체적인 산정 기준의 제도화 여부였다. 노조 측은 성과급 책정 기준의 투명성을 확보하고 이를 명문화하여 근로자들의 정당한 권리를 보장받아야 한다고 강력히 주장해 왔으나, 사측은 글로벌 경제의 불확실성과 경영 실적의 변동성을 고려하여 유연한 제도 운영이 필요하다는 입장을 고수하며 평행선을 달렸다. 사측은 정부가 마련한 사후조정 절차가 노조의 일방적인 결렬 선언으로 무산된 것에 대해 깊은 유감을 표명하며, 임직원과 주주 그리고 국민에게 불안감을 조성하는 노조의 결정이 매우 안타깝다는 입장을 밝혔다.

노조의 결렬 선언으로 인해 오는 21일로 예고된 총파업의 현실화 가능성은 매우 커졌으며, 이는 삼성전자뿐만 아니라 국가 경제 전체에 심각한 타격을 줄 수 있다는 우려가 나오고 있다. 최승호 위원장은 더 이상 기다리는 것이 무의미하다고 판단하여 적법한 절차에 따라 쟁의행위를 진행하겠다고 천명했으며, 사측이 요구안이 제대로 반영된 안건을 가져오지 않는 한 자율 협상이나 사후조정 연장 참여는 고려하지 않겠다고 못 박았다. 현재 총파업 참여 의사를 밝힌 조합원은 국내 임직원의 약 32%에 달하는 4만 1,000명 수준으로 파악되고 있다.

이와 관련해 수원지방법원에서는 회사가 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분 심문이 진행되었으며, 사측은 반도체 생산 라인의 최소한의 유지를 위해 전체 인력의 5%에 해당하는 약 2,000명의 안전유지 필수 인력을 정상 업무에 투입해달라고 요청한 상태다. 하지만 노조는 가처분 신청의 인용 여부와 관계없이 예정된 파업 일정에는 차질이 없을 것이라는 강경한 태도를 보이고 있어 법적 다툼과 실력 행사가 동시에 전개되는 긴박한 상황이다. 산업계에서는 이번 파업이 실제로 단행될 경우 반도체 생산 차질로 인한 직접적인 피해액이 40조 원을 상회할 것으로 추산하고 있다.

특히 글로벌 반도체 시장의 경쟁이 치열한 상황에서 공급망 훼손과 고객사 이탈이 발생할 경우, 삼성전자가 쌓아온 시장 지배력에 치명적인 손상을 입을 수 있다는 분석이 지배적이다. 이러한 국가적 경제 위기 가능성 때문에 정부의 긴급조정권 발동 가능성까지 거론되고 있다. 긴급조정권은 쟁의 행위가 국민 경제를 현저히 해칠 우려가 있을 때 고용노동부 장관이 발동하는 예외적 조치로, 발동 시 30일간 파업이 금지되고 강제적인 조정 절차에 들어가게 된다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 역시 사회관계망서비스를 통해 삼성전자 파업은 절대 있어서는 안 된다며 원칙 있는 협상을 통한 해결을 위해 정부가 끝까지 지원하겠다는 의지를 표명하며 사태의 심각성을 드러냈다. 설상가상으로 삼성 그룹의 또 다른 핵심 계열사인 삼성바이오로직스에서도 노사 갈등이 극도로 고조되며 그룹 전반의 노사 리스크가 확대되고 있다. 최근 삼성바이오로직스의 언론 홍보 집행 내역이 담긴 세금계산서 파일이 외부에 유출되어 경찰 수사가 진행 중인데, 해당 파일의 작성자명이 노조위원장의 이름과 동일한 것으로 밝혀지며 논란이 증폭되고 있다.

이에 앞서 회사는 노조 관계자들이 파업을 강행하며 제조구역에 무단 진입하는 등 영업을 방해했다는 혐의로 노조 관계자 7명을 형사고발한 상태이며, 노조 또한 사측 인사들이 부당한 노동행위를 통해 노조를 지배하고 개입했다며 맞고소로 대응하고 있다. 이처럼 삼성전자의 대규모 파업 위기와 삼성바이오로직스의 법적 분쟁이 동시에 터져 나오면서, 삼성 그룹은 창사 이래 가장 심각한 노사 갈등 국면에 접어들었으며 이를 해결하기 위한 경영진의 전략적 판단과 노조의 전향적인 태도 변화가 절실한 시점이다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

삼성전자 총파업 성과급제도 중앙노동위원회 삼성바이오로직스

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

오는 21일 부분일식…놓치면 10년 뒤에나 본다이번 부분일식으로 제주에선 태양 면적의 최대 57.4%가 가려질 예정이며, 북동쪽으로 올라갈수록 비율이 낮아져 서울에선 최대 45%가 가려진다.

Read more »

허동원과 동선 겹쳤던 서이숙, 코로나19 음성 판정 '심려 끼쳐 죄송, 더 조심하겠다'배우 서이숙이 코로나19 검사에서 음성 판정을 받았다. 21일 소속사 퀀텀이엔엠은 '코로나19 검사를 받은 소속 배우 서이숙이 21일 음성으로 판정됐다'라고 밝혔다.

Read more »

KF-21 첫 음속 돌파...전투기 개발 23년 만의 쾌거한국형 전투기 KF-21, 마하 1.05…음속 돌파 / KF-21, 첫 시험 비행 이후 반년 만에 음속 돌파 / 독자 기술 항공기 ’음속 돌파’ 이번이 처음 / KF-21, 2026년 개발 완료 목표

Read more »

‘셔틀콕 퀸’ 안세영, 전영오픈 2연승 순항…8강서 천위페이와 격돌여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 13일 영국 버밍엄에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 전영오픈(수퍼1000) 16강전에서 33위 커스티 길모어(스코틀랜드)를 게임 스코어 2-1(21-12 16-21 21-8)로 꺾고 8강에 올랐다. 길모어를 상대로 첫 게임을 21-12로 가볍게 따낸 안세영은 이후 갑작스런 난조를 겪으며 16-21로 두 번째 게임을 내줬다. 안세영이 전영오픈 직전에 참가한 오를레앙 마스터스 결승에서 만나 2-0(21-14 21-15)으로 제압한 상대다.

Read more »

안세영, 배드민턴 새 역사 썼다…손가락 '11승' 내보이며 환호‘셔틀콕 퀸’ 안세영은 랭킹 2위 왕즈이(중국)와 1시간36분간 혈투를 벌인 끝에 게임 스코어 2-1(21-13 18-21 21-10)로 승리했다. 랭킹 5위 중국의 량웨이컹-왕창 조를 맞아 시종일관 리드를 유지한 끝에 게임 스코어 2-0(21-18 21-14)으로 승리했다. 여자복식의 이소희-백하나 조도 랭킹 5위 일본의 후쿠시마 유키-마쓰모토 마유 조를 게임 스코어 2-0(21-17 21-11)으로 누르고 대회 2연패에 성공했다.

Read more »

안세영이 안세영 넘었다…한해 11승‘셔틀콕 퀸’ 안세영은 랭킹 2위 왕즈이(중국)와 1시간36분간 혈투를 벌인 끝에 게임 스코어 2-1(21-13 18-21 21-10)로 승리했다. 랭킹 5위 중국의 량웨이컹-왕창 조를 맞아 시종일관 리드를 유지한 끝에 게임 스코어 2-0(21-18 21-14)으로 승리했다. 여자복식의 이소희-백하나 조도 랭킹 5위 일본의 후쿠시마 유키-마쓰모토 마유 조를 게임 스코어 2-0(21-17 21-11)으로 누르고 대회 2연패에 성공했다.

Read more »