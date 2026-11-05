삼성전자 성과급 논란, 공정한 산식보다 투명한 설명이 신뢰를 만든다

고용노동부 지침 이후 이어지는 삼성전자 성과급 갈등의 본질은 산식의 완벽함이 아니다. 이해관계자들의 기대를 조율하고 지급 근거를 투명하게 설명하는 것이 조직 신뢰 회복의 핵심이다.

과거 9월 3일 고용노동부 가 영업이익의 일정 비율을 성과급 으로 지급하라는 요구는 파업의 명분이 될 수 없다는 시행지침을 발표하면서 한국 기업들의 성과급 논란은 일단락된 듯 보였다. 그러나 무엇을 성과로 인정할 것인지, 그리고 이해관계자들에게 어떻게 설명할 것인지는 여전히 중요한 과제로 남았다. 이번 사안은 370조원에 달하는 영업이익이나 7억원대의 성과급 지급액에서만 비롯된 것이 아니다. 외환위기 이후 한국 기업들이 다듬어 온 성과주의 설계와 맞닿아 있는 구조적인 문제이기도 하다.

과감한 투자가 오히려 성과급 감축을 초래한 EVA 산식의 한계

삼성 계열사는 초과이익성과급(OPI) 산출 기준으로 경제적 부가가치(EVA)를 사용해 왔다. 이 지표는 세후 영업이익에서 투입 자본의 기회비용을 빼고 남은 이익을 의미하며, 채권자와 주주가 요구하는 수익까지 제외하고 남는 금액만을 이익으로 인정하는 주주 자본주의의 논리가 깔려 있다. 문제는 해당 지표를 성과급에 연결할 때 발생한다. EVA는 기업에 과감한 투자를 단행할수록 자본비용이 급격히 증가하여 오히려 계산상 이익이 줄어드는 역설적인 상황이 빈번히 발생했다.

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실제로 삼성전기의 영업이익은 2023년 6605억원에서 2025년 9133억원으로 38%나 증가했다. 하지만 OPI 지급률은 연봉의 1~6% 수준에 그쳤다. 투자 계획이 유출될 수 있다는 이유로 산식의 세부 변수들이 공개되지 않아 직원들은 성과급을 미리 가늠하기 어려운 상황에 직면했다. 필자는 보상 기준에 대한 설명이 충분하지 않았던 점이 이번 논란의 중요한 배경으로 작용했다고 본다.

공개된 지표로 계산 가능한 SK하이닉스와 대비되는 삼성전자의 복잡성

비교 가능한 사례로 SK하이닉스는 2021년 성과급 재원을 '영업이익의 10%'로 변경했으며 이후 상한선도 철폐했다. 공개된 명확한 지표에 따라 성과급이 산정되므로 직원들은 자신의 보상을 스스로 계산해 볼 수 있었다. 이러한 상황에서 '저쪽은 계산이 되는 데 우리는 왜 안 되나'라는 삼성전자 직원들의 질문은 자연스러운 반응일 수밖에 없다. 공개되지 않은 불확실성이 직원들의 불만을 증폭시키는 주요 요인으로 작용했다.

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지난 5월 20일 밤 파업 개시를 목전에 두고 삼성전자 노사는 잠정 합의문에 서명했다. 기존 OPI의 연봉 50% 상한선은 유지하되, 반도체(DS) 부문에만 상한 없는 특별경영성과급을 신설하기로 했다. 재원은 노사가 정한 사업성과의 10.5%로 확정되었고, 이 중 40%는 DS 전 직원에게 공통으로 배분되며 60%는 사업부별 성과에 따라 차등 지급한다. 적자 사업부의 경우 성과급 지급을 1년간 유예하기로 했다.

부문 간 형평성 논란과 직원의 계산 가능성 부족으로 인한 불신

계산은 간편해졌지만 왜 10.5%인지, 왜 40 대 60의 배분 비율이 적용되었는지, 적자 사업부는 왜 유예되는지에 대한 의구심은 여전하다. DS 내부에서도 메모리와 시스템LSI, 파운드의 실적은 엇갈렸다. 노조 추산에 따르면 OPI를 포함한 세전 성과급은 메모리사업부 직원 1인당 7억5000만원인 반면, 적자인 시스템LSI와 파운드리는 2억4000만원을 지급받는다. 반면 완제품(DX) 부문의 직원들은 600만원어치의 자사주 지급을 예상하고 있어 부문 간 형평성에 대한 문제 제기가 계속되고 있다.

한국인은 '사촌이 땅을 사면 배가 아프다'는 정서 때문에 차등 보상을 잘 받아들이지 못한다는 해석이 있다. 하지만 필자의 문헌 리뷰와 여러 연구를 종합한 메타분석은 개인주의와 집단주의가 보상 배분의 차이를 설명하지 못함을 보여준다. 오히려 가까운 사람과의 비교라는 관점에서 이 속속들을 읽어야 한다. 배가 아픈 것은 아무개가 아니라 '사촌'이 땅을 샀을 때이며, 같은 사원증과 캠퍼스를 공유하는 부문들은 서로 비교하기 쉬운 조건에 놓여 있다.

불확실한 산식보다 관리자의 재량과 투명한 기대 관리가 핵심이다

올 한 해 성과급 논의는 대부분 산식의 정교함에 집중되어 있었다. 하지만 완벽한 성과급 산식은 존재하지 않으며, 산식만 바라보는 성과급은 실패할 수밖에 없다. 보상 연구들은 산식에 믿을 만한 관리자의 판단이 더해질 때 직원 만족도와 조직 성과가 높아진다고 말한다. 좋은 보상제도를 가르는 기준은 산식이 얼마나 정교하냐가 아니라, 미래를 향한 기대를 어떻게 관리하느냐에 있다.

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향후 보상 설계에서는 네 가지 사항을 고려해야 한다. 첫째, 계산 가능성은 필요하지만 목표가 되어서는 안 되며 핵심은 투명한 설명이다. 기밀 유지를 이유로 전체 산식을 공개할 수 없다면 구조와 변동 요인, 올해 숫자가 나온 이유를 반드시 설명해야 한다. 둘째, 산식과 관리자의 재량이 맡을 영역을 명확히 구분하고 기준을 미리 정해야 한다. 셋째, 비교의 경계를 설계하고 주주를 비롯한 이해관계자를 협의 테이블에 불러야 한다. 넷째, 격차의 현실을 직접 감당해야 하는 중간관리자에게 설명할 언어와 권한을 부여해야 한다.

정부 지침 이후에도 보상 기준과 배분의 정당성을 둘러싼 과제는 남아 있다. 이를 단순한 문화적 정서의 문제로 돌리기보다 기업이 개선할 수 있는 기준과 운영 절차, 설명 방식을 모색해야 한다. 완벽한 산식을 찾기보다 불완전한 산식을 성실하게 설명하는 노력이 조직 신뢰를 만든다. 성과급은 회계 항목이기 전에 약속이며, 약속은 설명될 때 비로소 신뢰를 얻게 된다.