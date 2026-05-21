삼성전자 노사 합의에 따라 근로소득세 19배 증가, 성과급 6억 더할 때 세율 42%

지난 20일 삼성전자 임금 협상을 마친 후 노사 합의에 따라 6억원 규모의 성과급을 받게 되는 삼성전자 반도체 부문 임직원은 올해 근로소득세로 약 2억5000만원을 부담하게 될 것으로 분석됐다. 이밖에 단기성과급 급증, 자사주 지급으로 세금 부담 많은 직원들의 모습을 보여주는 사례도 있어 향후 다양한 변화가 불투명한 경영 환경 속에서 오히려 정확한 근로소득 정보를 파악하는 것이 중요하다는 뜻입니다.

지난 20일 경기 수원시 장안구 경기고용노동청에서 열린 삼성전자 임금협상을 마친 후 여명구 삼성전자 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장과 김영훈 고용노동부 장관, 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장이 잠정 합의한에 서명한 후 손을 맞잡고 있다.

뉴스1 노사 합의에 따라 6억원 규모의 성과급을 받게 되는 삼성전자 반도체(DS) 부문 임직원은 올해 근로소득세로 약 2억5000만원을 부담하게 될 것으로 분석됐다. 21일 국세청 시뮬레이션에 따르면 연봉 1억원을 받는 기혼 삼성전자 직원 A씨(8세 이상 자녀 1명)의 결정세액은 지방세를 제외하고 1274만원(이하 지방세 제외) 수준이다. 이는 근로소득공제와 가족 기본공제 등을 적용한 뒤 과세표준에 세율 24%(5000만~8800만원 구간)를 적용하고 세액공제를 반영해 산출한 결과다. 근로소득 간이세액표 기준으로 A씨는 월급에서 총 1008만원이 원천징수된다.

이후 연말정산 과정에서 266만원을 추가로 납부해야 한다. 결국 세금을 제외하고 실제 수령하는 금액은 약 8726만원이다. 성과급 6억 더하면 세율 42% 적용 그러나 이번 노사 합의에 따라 A씨는 6억원 규모의 성과급을 추가로 받게 되면 근로소득세는 2억4719만원으로 급증한다. 총급여가 기존 1억원에서 7억원으로 늘어나면 근로소득공제는 최대 한도인 2000만원까지만 적용된다.

여기에 과세표준 세율도 기존 24%에서 42%(5억~10억원 구간)로 높아진다. 이에 따라 약 2억4000만원이 원천징수될 것으로 예상된다. 원천징수 금액만으로도 기존 연봉을 뛰어넘는 수준이다. A씨는 연말정산 과정에서 나머지 719만원도 추가로 부담해야 한다.

결과적으로 세전 총급여는 7배 늘어나지만 근로소득세 부담은 약 19.4배 증가하는 셈이다. 자사주 지급…주가 따라 실수령액 변동 다만 특별경영성과급은 현금이 아닌 자사주 형태로 지급될 예정이어서 원천징수 세액을 제외한 가치만큼 주식을 받게 될 것으로 보인다. 지급된 자사주 가운데 3분의 1은 즉시 매각할 수 있다. 나머지 3분의 1씩은 각각 1년과 2년 동안 매각이 제한된다.

주가 변동이 없고 주식을 모두 보유한다고 가정하면 실수령 규모는 약 4억5281만원 수준이다. 한 영혜 기자는 han.younghye@joongang.co.kr에 메일로 문의가 가능하다





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삼성전자 노사협상 임금합의 성과급 세금부담 공제 채무

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