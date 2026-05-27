삼성전자 임금협상안 가결에도 사업부 간 찬반 엇갈려... 내부 갈등 심화

삼성전자 임금협상 잠정합의안이 가결됐지만, 반도체 부문과 완제품 부문 간 찬성률이 극명하게 갈리며 내부 균열이 드러났다. 초기업노조는 80.6% 찬성했으나 전삼노는 21.1%에 그쳐, 성과급 격차에 대한 불만이 표출됐다. 동행노조는 법적 대응을 예고했고, 업계는 이번 논란이 보상 체계 전반의 논의로 확산될 가능성을 점치고 있다.

삼성전자 임금협상 잠정합의안이 최종 가결되었지만, 반도체(DS)와 완제품(DX) 부문 간 찬반 기류가 극명하게 갈리면서 사업부 간 내부 균열이 수면 위로 드러났다. 공동교섭본부가 실시한 찬반투표 결과는 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성지부(초기업노조)와 전국 삼성전자 노동조합(전삼노)의 투표를 합산한 것으로, 전체 의결권 있는 조합원 6만5,593명 중 95.5%인 6만2,616명이 참여했다.

초기업노조는 DS 부문 조합원이 대부분으로 찬성률이 80.6%에 달했지만, DX 부문 비중이 높은 전삼노의 찬성률은 21.1%에 그쳤다. 전삼노에서 반대표가 80% 가까이 나온 셈이다. 초기업노조가 전체 투표권자의 대부분인 5만7,000여 명을 보유해 잠정합의안 가결을 이끌었지만, 사업부 간 성과급 격차에 대한 불만이 표심에 그대로 반영되며 노조별 찬반 양상이 극명하게 엇갈렸다. 잠정합의안의 핵심은 반도체 부문에 특별경영성과급 제도를 신설하고, 초과이익성과급(OPI)의 재원 기준을 변경하는 것이다.

구체적으로 영업이익의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급이 DS 부문에 도입되며, OPI 재원은 기존 경제적부가가치(EVA)에서 영업이익 10%로 변경된다. 올해 삼성전자 영업이익을 300조 원으로 가정하면, 메모리사업부 직원들은 자사주로 지급되는 약 5억5,000만 원(세전, 연봉 1억 원 기준)의 특별경영성과급과 연봉 50% 상한인 OPI 5,000만 원 등 총 6억 원을 받을 수 있다. 반면 DX 부문은 이러한 혜택에서 사실상 배제되면서 박탈감이 커지고 있다.

업계 관계자는 DX 부문 직원들 사이에서 박탈감이 상당히 커진 상태라며 가결이 됐더라도 내부 갈등과 불만이 쉽게 가라앉긴 어려울 것이라고 말했다. 한편, 공동교섭단에서 탈퇴한 동행노조는 자체 투표에서 반대 8,909표, 찬성 47표가 나왔으며, 찬반투표 중지 가처분 신청을 제기한 데 이어 향후 투표 무효 확인 소송 등 법적 대응을 이어갈 방침이다. 초기업노조 내 DX 부문 직원은 7만1,000명 중 약 7,000명 수준으로, 이들의 이탈이 현실화하면 초기업노조가 과반 지위를 잃는 등 노조 지형에 변화가 생길 수 있다는 전망도 나온다.

더 나아가 이번 논란은 사업부별 성과급 격차를 넘어 삼성 계열사와 대기업 전반의 성과 보상 체계 논의로 확산될 수 있다는 관측도 제기된다. 주주들 사이에서도 잠정합의안 무효를 요구하는 움직임이 이어지고 있어, 삼성전자 내부의 갈등이 당분간 계속될 것으로 보인다





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삼성전자 임금협상 노조 성과급 내부갈등

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