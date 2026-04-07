삼성전자, 1분기 '어닝 서프라이즈'…영업이익 57조 원 돌파, 역대 최대 실적

삼성전자가 2026년 1분기 연결 기준 잠정 실적을 발표하며 매출 133조 원, 영업이익 57조 2000억 원을 기록했습니다. 이는 시장 예상을 크게 상회하는 '어닝 서프라이즈'로, 반도체(DS) 부문의 활약과 AI 메모리 시장 주도권 확보, 환율 효과 등이 주요 원인으로 분석됩니다. 증권가는 삼성전자의 목표주가를 상향 조정하며, 향후 성장세에 대한 기대감을 높이고 있습니다.

삼성전자 가 올해 1분기 엄청난 실적을 발표하며 국내 기업 역사를 새롭게 썼습니다. 매출은 무려 133조 원을 기록했으며, 영업이익 은 57조 2000억 원에 달하는 놀라운 성과를 거두었습니다. 이는 시장의 예상을 훨씬 뛰어넘는 ' 어닝 서프라이즈 '로, 삼성전자 의 강력한 성장세를 입증하는 결과입니다. 특히 전 분기 대비 매출이 40% 이상 급증하고, 영업이익 은 무려 185%나 폭증하며, 그 성장 속도가 더욱 가속화되고 있다는 점이 주목할 만합니다. 작년 동기와 비교해도 매출은 68% 이상, 영업이익 은 755% 이상 급증하며, 삼성전자 의 압도적인 경쟁력을 보여주고 있습니다. 이번 분기 영업이익 은 반도체 초호황기였던 2018년 연간 영업이익 에 육박하는 수준으로, 단일 분기 기준으로는 비교 대상을 찾기 힘들 정도로 압도적인 기록입니다. 이러한 엄청난 실적은 삼성전자 가 반도체 시장에서의 '패권'을 더욱 굳건히 하는 발판이 될 것으로 보입니다.

\이번 실적을 견인한 주요 요인은 반도체(DS) 부문의 눈부신 활약입니다. 50조 원이 넘는 영업이익을 기록하며 전체 성장을 이끌었습니다. 특히 인공지능(AI) 기술의 발전과 함께 수요가 폭증한 고대역폭메모리(HBM), 범용 D램, 낸드플래시 등 메모리 반도체 가격이 크게 상승한 것이 주효했습니다. 삼성전자는 지난 2월 세계 최초로 HBM4를 양산 출하하며, AI 메모리 시장에서의 주도권을 되찾아오는 데 성공했습니다. 또한, 2026년 하반기에는 HBM4E(7세대) 샘플 출하를 앞두고 있어, AI 서버 중심의 고수익 구조를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 과거 PC, 모바일 중심의 범용 D램 사이클에서 벗어나, AI 서버 시장을 공략하는 전략은 삼성전자의 수익성을 획기적으로 개선하는 데 기여했습니다. 더불어, 최근 급등한 환율(원화 약세) 역시 삼성전자의 이익을 증대시키는 '지렛대' 역할을 했습니다. 이러한 긍정적인 요인들이 복합적으로 작용하여, 삼성전자는 예상치를 훨씬 뛰어넘는 놀라운 실적을 달성할 수 있었습니다.\삼성전자의 놀라운 실적 발표에 따라 증권가의 기대감도 커지고 있습니다. 주요 증권사들은 삼성전자의 목표주가를 상향 조정하며 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 한국투자증권은 최근 6개월 내 가장 높은 33만 원의 목표가를 제시했으며, 전체 증권사 평균 목표가 역시 25만 원 이상으로 상향되었습니다. 12개월 선행 주가수익비율(PER)도 낮아져, 삼성전자의 향후 수익성에 대한 긍정적인 시그널을 보여주고 있습니다. 시장에서는 이번 실적이 시작에 불과하다는 분석이 지배적입니다. 올해 연간 매출은 553조 원, 영업이익은 227조 원을 넘어, 심지어 300조 원을 돌파할 것이라는 전망까지 나오고 있습니다. 만약 이 전망이 현실화된다면, 삼성전자는 세계 시가총액 1위 기업인 엔비디아와 어깨를 나란히 하는 수준의 영업이익을 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 삼성전자의 향후 성장세에 대한 기대감이 높아지는 가운데, 주식 시장에서의 향후 움직임에도 많은 관심이 쏠리고 있습니다





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