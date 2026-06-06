삼성전자, 4000억 규모 '국민 감사 페스티벌'로 상생 실천…제복 공무원 30% 혜택

삼성전자가 반도체 및 AI 사업 성장의 성과를 국민과 지역사회에 환원하기 위해 4000억 원 규모의 대규모 상생 행사를 개최한다. 일반 고객과 제복 공무원에게 제공하는 온누리상품권 혜택을 통해 소비 진작과 지역경제 활성화를 동시에 추구한다. 이는 5년간 5조 원 사회 기여 확대 계획의 첫걸음으로, 협력사 지원 및 AI 인재 양성 등 추가적인 사회 기여 방안도 단계적으로 추진할 예정이다.

삼성전자 가 반도체와 인공지능(AI) 사업 성장의 결실을 국민과 지역사회에 환원하기 위해 대규모 상생 프로젝트를 진행한다. 8일부터 4주간 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 실시하며, 일반 고객에게는 구매 금액의 20%를 디지털 온누리상품권 으로 지급하고, 군인·경찰·소방관·교정공무원 등 제복 공무원 에게는 30%의 추가 혜택을 제공한다.

이번 행사를 통해 지급되는 온누리상품권 규모는 약 4000억 원에 달할 것으로 예상되며, 전통시장과 골목상권, 소상공인 점포에서 사용 가능해 소비자 혜택이 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 구상이다. 온누리상품권은 전통시장 지원을 위해 도입된 후 사용처가 확대되며 생활밀착형 소비 수단으로 자리잡았고, 가맹점 매출은 가입 후 시간이 지날수록 증가하는 효과를 보였다. 제복 공무원 대상 혜택은 현역 장병과 장교, 부사관, 군무원, 경찰·소방·교정공무원 등을 포함하며 수혜 대상은 약 70만 명으로 추산된다.

행사는 삼성전자 패밀리몰에서 진행되며, 이는 삼성전자가 밝힌 '5년간 5조 원 규모 사회 기여 확대' 계획의 첫 번째 실행 프로그램이다. 삼성전자는 협력사 지원 확대, 포용적 금융 프로그램, AI 분야 미래 인재 육성, 산학협력 강화 등을 단계적으로 추진할 계획이라고 밝혔다. 회사 관계자는 "국민의 기대와 눈높이를 생각하며 기업이 우리 사회에서 어떤 역할을 해야 하는지에 대한 근본적인 고민을 이어가겠다"며 "사회와 함께 성장하는 기업으로서 책임과 역할을 충실히 수행할 것"이라고 말했다





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