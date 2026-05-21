삼성전자 반도체 노사 합의, 성과급 상한 폐지와 이익 공유의 딜레마

삼성전자 DS 부문 노사가 성과급 상한 폐지와 영업이익 12% 재원 활용에 합의하며 갈등을 일단락 지었으나, 투자 위축과 주주 가치 훼손에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

삼성전자 반도체 부문인 DS 부문의 노사가 오랜 시간 이어진 마라톤 협상 끝에 성과급 제도 개선과 관련된 극적인 합의안을 도출하며 갈등의 실마리를 찾았습니다. 이번 합의의 핵심은 그동안 노조 측이 강력하게 요구해 온 성과급 상한선의 폐지입니다.

기존 삼성전자의 성과급 체계에는 일정 수준의 상한선이 정해져 있어 반도체 실적이 비약적으로 상승하더라도 근로자들이 체감하는 보상에는 한계가 있었습니다. 이에 사측은 대승적인 차원에서 반도체 분야에 한해 성과급 상한을 없애는 특별성과급 제도를 도입하기로 했습니다. 구체적인 지급 조건은 매년 영업이익이 일정 수준 이상을 달성했을 때 지급하는 방식으로 설정되었으며, 특히 영업이익의 12%를 재원으로 활용하기로 합의하며 노사 간의 간극을 좁혔습니다. 이는 당초 노조가 요구했던 15%와 사측의 제시안 사이에서 도출된 절충안으로 볼 수 있습니다.

성과급의 배분 방식에서도 정교한 조정이 이루어졌습니다. 삼성전자의 인사 방향은 기본적으로 사업 분야별 성과를 중시하는 경향이 있습니다. DS 부문 내에서도 메모리 반도체, 파운드리, 그리고 LSI라는 세 가지 주요 사업 분야로 나뉘어 운영되는데, 사측은 각 분야의 적자 여부나 성과에 따라 인센티브를 차등 지급해야 한다는 입장이었습니다. 반면 노조는 DS 부문 전체의 성과를 더 크게 반영해 70% 이상의 비중을 두어야 한다고 주장했습니다.

결국 양측은 사업 분야별 성과 반영 비율을 60%로, 부문 전체 성과 반영 비율을 40%로 설정하는 데 합의했습니다. 다만 올해는 전반적인 성과가 매우 우수한 상황임을 고려하여 이 제도의 시행을 1년 유예함으로써, 모든 분야의 구성원들이 고르게 혜택을 입을 수 있도록 하는 완충 장치를 마련했습니다. 이러한 결정은 갑작스러운 제도 변화로 인해 발생할 수 있는 내부 불만을 최소화하려는 전략적 선택으로 풀이됩니다. 하지만 이번 합의를 바라보는 시장의 시선이 모두 긍정적인 것만은 아닙니다.

가장 큰 우려는 기업의 미래 성장을 위한 투자 위축 가능성입니다. 반도체 산업은 천문학적인 자본이 투입되는 장치 산업입니다. 과거에는 팹 하나를 건설하는 데 약 30조 원이 소요되었다면, 최근에는 공정의 미세화와 장비의 고도화로 인해 그 비용이 60조 원 수준까지 급증했습니다. 이러한 상황에서 영업이익의 상당 부분인 12%가 성과급으로 지출될 경우, 차세대 기술 개발이나 생산 시설 확충을 위한 투자 재원이 부족해질 수 있다는 지적이 나옵니다.

이에 대해 사측은 특별성과급의 지급 기준을 영업이익 200조 원 이상이라는 매우 높은 문턱으로 설정함으로써, 극적인 초과 성과가 났을 때만 지급되도록 설계하여 투자 부담을 최소화했다고 설명하고 있습니다. 더 나아가 이번 사태는 우리 사회에 초과 이익의 정당한 배분이라는 근본적인 질문을 던지고 있습니다. 기업의 주인은 주주라는 관점에서 볼 때, 주주는 주식 가격의 변동성과 경영 리스크를 온전히 감수하는 주체입니다. 따라서 기업이 낸 이익의 대부분은 주주에게 배당이나 주가 상승의 형태로 돌아가는 것이 자본주의의 기본 원리입니다.

그러나 근로자들 역시 기업 성장의 핵심 동력이라는 인식이 확산되면서, 초과 이익을 근로자와 공유해야 한다는 요구가 거세지고 있습니다. 특히 SK하이닉스가 먼저 10% 수준의 이익 배분 기준을 세우면서 업계 전반에 이러한 흐름이 확산되는 양상입니다. 일각에서는 영업이익의 상당 부분을 배분하는 결정이 노사 합의를 넘어 주주총회와 같은 공식적인 의사결정 기구를 통해 결정되어야 한다고 주장합니다. 예를 들어 300조 원의 영업이익이 발생했을 때 15%를 배분한다면 주주들이 가져갈 몫이 45조 원이나 줄어들기 때문에 이는 주주 가치 훼손으로 이어질 수 있기 때문입니다.

결국 삼성전자의 이번 노사 합의는 단순한 임금 협상을 넘어, 현대 기업 경영에서 노동의 가치와 자본의 가치를 어떻게 조화시킬 것인가에 대한 치열한 고민의 결과물이라고 할 수 있습니다. 반도체 패권 경쟁이 심화되는 글로벌 환경 속에서 인재 유출을 막기 위한 파격적인 보상 체계는 필수적이지만, 동시에 미래 경쟁력을 위한 공격적인 투자가 멈춰서는 안 된다는 딜레마가 존재합니다. 앞으로 삼성전자가 이러한 내부적 갈등을 어떻게 관리하고, 주주와 근로자 모두가 만족할 수 있는 지속 가능한 이익 공유 모델을 구축할 수 있을지가 기업의 장기적인 성장 가능성을 결정짓는 중요한 변수가 될 것입니다





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삼성전자 DS부문 성과급합의 반도체투자 이익배분

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