삼성전자 사상 최대 실적 발표…노조, 성과급 요구하며 내부 갈등 심화

삼성전자가 1분기 역대 최대 실적을 기록한 가운데, 노조가 실적에 걸맞은 성과급을 요구하며 내부 갈등을 겪고 있다. 노조는 성과급 상한 폐지 및 제도화를 요구하며, 5월 총파업 가능성까지 시사했다. 특히, DS 부문의 높은 실적에 대한 보상과 다른 사업부 간의 형평성 문제, 사측과의 협상 난항 등이 겹쳐 노사 간의 갈등이 심화되는 양상이다.

삼성전자 가 1분기 영업이익 57.2조 원이라는 사상 최대 실적을 발표한 날, 초기업노동조합 삼성전자 지부가 '실적에 걸맞은 성과급 상한 폐지 및 제도화'를 요구하며 입장을 발표해 노조 내부 갈등이 심화되고 있다. 이번 발표는 한국 기업 역사상 분기 영업이익 50조 원을 처음 돌파한 삼성전자 의 경사스러운 날에 이루어져, 노조 내부에서도 시기와 방식에 대한 다양한 의견이 오가고 있다. 삼성전자 지부는 7일 발표한 입장을 통해 사측에 세 가지 사항을 요구했다. 첫째, 1분기 잠정실적이 조합원들의 노력으로 이뤄진 결과임을 인정할 것을 촉구하며 성과급 상한 폐지 및 제도화를 강력히 요구했다. 둘째, DS(반도체)부문의 종합 반도체 시너지 강화를 위한 보상 체계 개선( 성과급 보상 재원 확대)을 요구했다. 셋째, 자사주 지급 강제안 철회 및 성과급 제도화를 촉구했다. 삼성전자 는 1분기 잠정실적 공시를 통해 연결 기준 매출 133조 원, 영업이익 57조 2천억 원을 기록했다고 밝혔다.

이는 시장 예상치를 훨씬 웃도는 기록으로, 전년 동기 대비 매출은 68.06%, 영업이익은 755.01% 증가한 수치이다. 증권가에서는 삼성전자의 목표 주가를 상향 조정하고, 연간 영업이익 전망치를 대폭 상향했다. 이러한 역대급 실적 발표에 주식 시장에서도 삼성전자 주가가 급등하며 투자자들의 기대감을 높였다. 그러나 노조는 잔칫날에 맞춰 이러한 요구 사항을 발표함으로써, 내부적으로는 다른 사업부 간의 갈등, 외부적으로는 부정적인 여론 형성을 우려하는 목소리가 나오고 있다. 특히, DS 부문의 높은 실적에 따른 성과급 차등 지급 가능성이 제기되면서, 다른 사업부 노조원들 사이에서 상대적 박탈감이 커지고 있는 것으로 보인다. 노조 내부에서는 5월 총파업 돌입을 앞두고 성과급 상한 폐지 등 핵심 요구 사항을 놓고 복잡한 셈법이 오가고 있는 것으로 전해진다. 삼성전자 사측은 2차 집중교섭 당시 DS부문의 2026년 영업이익을 200조원으로 가정하여 보상안을 제시했으며, DS부문이 국내 업계 1위를 달성할 경우 초과이익성과급(OPI) 상한선을 넘어서는 보상을 주겠다고 제안했지만, 노조는 영구적인 상한선 폐지를 요구하며 협상이 난항을 겪고 있다. 사측은 시스템 LSI나 파운드리 사업부의 적자에도 불구하고 특별 포상 프로그램을 통해 OPI를 100%까지 확대하겠다는 제안을 내놓았지만, 노조의 요구는 더욱 강경해지고 있는 상황이다. 노조는 실적 전망 현실화에 맞춰 정당한 보상을 요구하며, 현실과 동떨어진 ‘200조 원 기준 특별 포상’이 아닌 실제 성과에 연동하는 성과급 제도를 요구하고 있다. 노조는 올해 영업이익이 270조 원 이상이 확실시된다는 전망을 근거로, 1등 기업에 걸맞은 처우를 요구하고 있다. 삼성전자는 1분기 압도적인 실적을 바탕으로 주주, 임직원, 회사 모두에게 긍정적인 신호를 보냈지만, 노조의 요구와 내부 갈등이 어떻게 해결될지 귀추가 주목된다. 현재 사측은 경쟁사보다 더 많은 보상을 제안하며 노조와의 협상을 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 하지만, 노조 내부의 다양한 의견과 사업부 간의 이해관계 충돌로 인해 협상은 쉽지 않은 상황이다. 특히, 삼성전자의 역대급 실적 발표 이후, 노조 내부의 갈등이 표면화되면서, 5월 총파업 가능성까지 거론되고 있어, 사태의 향방에 대한 관심이 집중되고 있다





maekyungsns / 🏆 15. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

삼성전자 성과급 노조 실적 갈등

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

[속보]삼성전자 반도체 부문, 1분기 4조5800억원 적자삼성전자 반도체(DS) 부문의 1분기 적자 수준이 4조원을 넘어선 것으로 나타났다. 삼성전자는 27일...

더 많은 것을 읽으십시오 »

삼성전자 3분기 반도체 적자 3조7500억…손실 폭 대폭 줄어삼성전자가 3분기에도 반도체부문(DS)에서 3조7500억원 영업손실을 기록했다. 직전 분기(4조3600억원)에 견줘 적자 폭이 줄었...

더 많은 것을 읽으십시오 »

삼성전자 경계현 “AI 초기 시장 승리 못해···2라운드는 승리해야”경계현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(사장)이 “인공지능(AI) 초기 시장에서는 우리가 승리하지 못했다”며 “2라운드는 우리가 승리해야 한다. 우리가 가진 역량을 잘 집...

더 많은 것을 읽으십시오 »

삼성전자 반도체 새 수장왔는데...노조는 창사후 두번째 단체행동 예고반도체 DS 부문 노조 중심 대규모 집회 한달만에 열릴 듯

더 많은 것을 읽으십시오 »

“주가도 날고 주머니도 두둑하고”…삼성 반도체, 연봉 최대 48% 성과급삼성전자, 2025년도분 OPI 예상 지급률 공지 DS 부문 43~48%…반도체 실적 개선 영향

더 많은 것을 읽으십시오 »

“18만 전자 간다”…삼성전자 목표가 또 줄상향 [오늘 나온 보고서]D램 가격 상승·HBM 출하 증가 DS 사상 최대 실적 경신 유력

더 많은 것을 읽으십시오 »