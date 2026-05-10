삼성전자 노조 내부 분열 가속화, 성과급 배분 둘러싼 DS와 DX의 극한 갈등

삼성전자 내 최대 노조인 초기업노조가 DS 부문 중심의 성과급 협상을 고집하면서, DX 부문을 대변하는 다른 노조들과의 갈등이 심화되고 교섭권 회수 요구까지 터져 나오는 상황입니다.

삼성전자 내부에서 성과급 배분 방식을 둘러싼 노동조합 간의 갈등이 임계점에 도달하며 심각한 내부 분열 양상을 보이고 있습니다. 이번 갈등의 핵심은 단순히 회사와 노동조합 사이의 임금 협상을 넘어, 노동조합 내부에서 서로 다른 이해관계를 가진 분파들이 충돌하는 노노 갈등으로 확산되었다는 점에 있습니다.

특히 교섭권을 위임받아 협상을 주도하고 있는 최대 노조의 행보가 특정 부문에 편중되어 있다는 비판이 제기되면서, 이를 바로잡기 위한 내부 움직임이 거세지고 있습니다. 오는 11일과 12일로 예정된 사후조정 절차를 앞두고 있지만, 정작 협상 테이블에 앉아야 할 노조 내부에서는 안건 설정부터 합의되지 않은 상태여서 실제 협상이 어떤 방향으로 흘러갈지 불투명한 상황입니다. 이번 분쟁의 가장 구체적인 쟁점은 전사 공통재원의 확보 여부입니다.

삼성전자의 사업 구조는 크게 반도체를 담당하는 DS 부문과 가전, 모바일 등을 담당하는 DX 부문으로 나뉘어 있습니다. 2대 노조인 전국삼성전자노동조합과 DX 부문 조합원들은 부서 간의 성과 격차로 인한 위화감을 해소하고, 회사 전체의 성과를 고르게 나누기 위해 전사 공통재원을 교섭 안건에 포함시켜 성과급을 최대한 균등하게 배분하자는 입장을 고수하고 있습니다. 이는 조직 내의 통합을 도모하고 상대적으로 실적이 저조했던 부문 임직원들의 처우를 개선함으로써 전체적인 사기를 진작시키려는 전략입니다.

하지만 이번 사후조정의 노측 대표이자 최대 노조인 초기업노동조합의 최승호 위원장은 이러한 전사 공통재원 도입 안건을 협상 테이블에 올리지 않겠다는 완강한 태도를 보이고 있습니다. 초기업노동조합의 이러한 입장은 해당 노조의 구성원 분포와 밀접한 관련이 있습니다. 알려진 바에 따르면 초기업노조 전체 조합원 약 7만 3000명 중 80%가량이 DS 부문 소속으로 파악됩니다.

따라서 이들은 반도체 부문의 압도적인 기여도와 성과를 인정받아야 한다는 논리를 펴고 있으며, 실적이 악화된 다른 부문까지 챙기려다 보면 정작 고생한 DS 부문 직원들이 받아야 할 보상이 줄어드는 역차별이 발생할 수 있다고 주장합니다. 결과적으로 최승호 위원장은 협상 과정에서 DS 부문의 성과급 요구에만 치중해 왔으며, DX 부문 임직원들의 처우 개선을 위한 요구는 사실상 방치했다는 비판을 받고 있습니다.

이에 따라 회사 내 커뮤니티와 노조 내부에서는 초기업노조가 독주하고 있다는 불만이 폭발하며, 과거에 위임했던 교섭권을 즉시 회수하고 사후조정에 참여할 대표 위원을 교체해야 한다는 강경한 목소리가 높아지고 있습니다. 상황이 이렇다 보니 노조 공동투쟁본부의 결속력은 급격히 약화되었습니다. 이미 3대 노조인 삼성전자 노동조합 동행은 공동투쟁본부 참여를 철회하며 사실상 결별을 선언했습니다. 동행노조는 초기업노조 측에 교섭 정보의 투명한 공유와 부서 간 차별 중단을 요구하는 공문을 보내며 강력하게 항의했습니다.

또한 전삼노는 최승호 위원장이 자신들을 협상 과정에서 배제하겠다는 취지의 협박성 발언을 했다며 공개적인 사과를 요구하는 등 노조 간의 감정 골이 깊어질 대로 깊어진 상태입니다. 지난 4개월간 진행된 노사 교섭이 실패하고 중앙노동위원회의 조정마저 결렬된 상황에서, 이제는 노사 간의 싸움보다 노노 간의 권력 다툼과 이해관계 충돌이 더 큰 장애물이 된 형국입니다. 한편, 사측과 노측의 입장 차이 역시 여전히 평행선을 달리고 있습니다. 삼성전자 경영진은 특별 포상이라는 명목을 통해 메모리 사업부 직원들에게 업계 최고 수준의 대우를 보장하겠다는 절충안을 제시했습니다.

하지만 노조 측은 이러한 시혜성 포상이 아니라, 영업이익의 15%를 성과급으로 지급하는 명확한 기준을 제도화하고, 현재 설정되어 있는 성과급 상한선을 완전히 폐지하는 근본적인 체계 개선을 요구하고 있습니다. 이는 보상의 투명성과 예측 가능성을 확보하여 직원들이 납득할 수 있는 공정한 보상 시스템을 만들겠다는 의지입니다. 결론적으로 삼성전자는 현재 외부적으로는 글로벌 반도체 시장의 치열한 경쟁과 실적 회복이라는 과제에 직면해 있으며, 내부적으로는 성과급이라는 민감한 이슈를 둘러싸고 노조들이 분열되는 최악의 상황을 맞이하고 있습니다.

노동조합이 단일한 목소리를 내지 못하고 내부 갈등에 매몰될 경우, 사측과의 협상에서 우위를 점하기는커녕 조합원들의 불만만 더욱 가중될 가능성이 큽니다. 특히 MZ세대를 중심으로 한 젊은 직원들이 중요하게 생각하는 공정성의 가치가 부서 간의 갈등으로 변질되면서 조직 문화 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 나옵니다. 이번 사후조정 절차가 노조 내부의 갈등을 봉합하고 합리적인 합의점을 찾아내는 계기가 될지, 아니면 파업이라는 극단적인 선택과 더 큰 분열로 치닫는 분기점이 될지 업계의 모든 이목이 집중되고 있습니다





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